„Álmodozzon tovább, aki ezt hiszi” – kíméletlenül kiosztotta Európát a NATO-vezér: Putyin imádná, ha ezt meglépnénk

Európa képtelen megvédeni magát Amerika nélkül – jelentette ki hétfőn Mark Rutte, a NATO főtitkára, miután a Grönlanddal kapcsolatos feszültségeket követően többen egy Amerikától független Európáról kezdtek beszélni.

„Ha valaki itt azt gondolja, hogy az Európai Unió vagy Európa egészében képes megvédeni magát az Egyesült Államok nélkül, akkor álmodozzon tovább”

– mondta a törvényhozóknak az Európai Parlament védelmi és külügyi bizottságában – írta a Politicio. „A [NATO] európai pillére egy kissé üres szó” – mondta Rutte, azzal érvelve, hogy egy európai hadsereg „sok párhuzamosságot” teremtene a szövetséggel. Ráadásul Vlagyimir Putyin orosz elnök „imádni fogja” – tette hozzá. Rutte azon az állásponton van, hogy Washington továbbra is „teljes mértékben elkötelezett” a szövetség kollektív védelme iránt.