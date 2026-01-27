Ft
01. 27.
kedd
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
mark rutte grönland nato amerika egyesült államok

„Álmodozzon tovább, aki ezt hiszi” – kíméletlenül kiosztotta Európát a NATO-vezér: Putyin imádná, ha ezt meglépnénk

2026. január 27. 08:16

Jeges zuhanyként érte az európai politikusokat Mark Rutte kijelentése.

2026. január 27. 08:16
null

Európa képtelen megvédeni magát Amerika nélkül – jelentette ki hétfőn Mark Rutte, a NATO főtitkára, miután a Grönlanddal kapcsolatos feszültségeket követően többen egy Amerikától független Európáról kezdtek beszélni. 

„Ha valaki itt azt gondolja, hogy az Európai Unió vagy Európa egészében képes megvédeni magát az Egyesült Államok nélkül, akkor álmodozzon tovább”

 – mondta a törvényhozóknak az Európai Parlament védelmi és külügyi bizottságában – írta a Politicio. „A [NATO] európai pillére egy kissé üres szó” – mondta Rutte, azzal érvelve, hogy egy európai hadsereg „sok párhuzamosságot” teremtene a szövetséggel. Ráadásul Vlagyimir Putyin orosz elnök „imádni fogja” – tette hozzá. Rutte azon az állásponton van, hogy Washington továbbra is „teljes mértékben elkötelezett” a szövetség kollektív védelme iránt.

 „Az Egyesült Államoknak szüksége van a NATO-ra”

 – jelentette ki. 

Trumpot is méltatta, hogy tavalyra elérte, hogy az összes NATO-ország a GDP legalább 2 százalékára növelje védelmi kiadásait. „Tényleg azt gondolják, hogy Spanyolország, Olaszország, Belgium és Kanada Trump nélkül is úgy döntött volna, hogy 1,5 százalékról 2 százalékra emeli a kiadásokat? Kizárt” – mondta Rutte. 

Az Egyesült Államok nélkül Európa védelme hatalmas összegbe kerülne – tette hozzá.

„Ha Európa tényleg egyedül akarja csinálni... akkor felejtse el, hogy 5 százalékkal valaha is eljuthat oda” 

– mondta Rutte, utalva a NATO-tagállamok ígéretére, hogy 2035-ig a GDP 5 százalékára emelik védelmi kiadásaikat. „10 százalék lenne” – érvelt, és „milliárd és milliárd euróba” kerülne Amerika nukleáris elrettentő erejének pótlása.

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csigabus
2026. január 27. 11:11
Őrület! Ilyen büdös bunkók vezetik Európát?
almafa123456789
2026. január 27. 10:47
Amerika nélkül? Még azzal se, te idióta barom! Anyáddal menj a frontra geciszemű hulladékfej! Rohadjon el az agyatok, mikor háború felé sodorjátok Európát!
Antifleto
2026. január 27. 10:25
A holland buzi csak Ukrajna érdekeit nézi. Azért akar több fegyvert Európának hogy az ukránoknak adhassa. Megnézném a geci patkány híváslistáját.
gullwing
2026. január 27. 09:50
Az európai vezető hatalmak első emberei balfaszok. Képtelenek értelmes döntéseket hozni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!