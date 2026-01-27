Menekülő nagykövet: Csak akkor bátrak Zelenszkij emberei, amikor fenyegetnek és a Tiszát támogatják!

Abszurd jelenetek zajlottak le a külügyminisztérium előtt. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen fenyegeti hazánkat és az ukránok rendszeresen megpróbálnak beavatkozni a magyar választási kampányba is Magyar Péter támogatásával. Orbán Viktor utasítására éppen ezért hívatta be Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zelenszkij emberét, Sándor Fegyirt, Ukrajna nagykövetét.

Zelenszkij csatlósa azonban nem mert nyilatkozni a magyar sajtónak.

Úgy látszik, hogy csak akkor bátrak az ukránok, amikor sértegetőzve fenyegetőznek és Magyar Péter kampányát tolják.