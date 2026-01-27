Ft
zelenszkij mandiner volodomir zelenszkij magyar péter nagykövet ukrajna

Menekülő nagykövet: Csak akkor bátrak Zelenszkij emberei, amikor fenyegetnek és a Tiszát támogatják!

2026. január 27. 14:47

Tele a gatya Zelenszkijéknél, nem mert az ukrán nagykövet válaszolni a magyar sajtó kérdéseire. Végre visszavettek a szájukból?

2026. január 27. 14:47
null

Abszurd jelenetek zajlottak le a külügyminisztérium előtt. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen fenyegeti hazánkat és az ukránok rendszeresen megpróbálnak beavatkozni a magyar választási kampányba is Magyar Péter támogatásával. Orbán Viktor utasítására éppen ezért hívatta be Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zelenszkij emberét, Sándor Fegyirt, Ukrajna nagykövetét. 

Zelenszkij csatlósa azonban nem mert nyilatkozni a magyar sajtónak.

 Úgy látszik, hogy  csak akkor bátrak az ukránok, amikor sértegetőzve fenyegetőznek és Magyar Péter kampányát tolják.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Héja
2026. január 27. 16:27
Jobb is, ha kussol. Azzl is fokozná az ellenszenvet.
counter-revolution
2026. január 27. 15:34
Magyarországon vegzálják, megkergetik a zsidókat!!444!
tidal-wave-is-back
2026. január 27. 15:11
Egyszerűbb lett volna, ha azt mondja, hogy "Kérdéseikkel forduljanak a [email protected] címhez..."
Obsitos Technikus
2026. január 27. 15:02
Ezek? Soha.
