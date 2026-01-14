Megszületett a brüsszeli döntés: a torkunknak szegezték a kést – csak egy kiút létezik

Rárúgta az ajtót Von der Leyenékre Orbán Viktor: Brüsszelben most már senki sem dughatja homokba a fejét
„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – szögezte le a miniszterelnök.
Hamar padlóra küldenének minket.
Friss jelentés mutat rá: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút és Ukrajnát – hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Orbán Balázs.
Az Európai Ügyek Minisztériuma közzétette jelentését Ukrajna uniós finanszírozásáról és az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről”
– írta.
„A nemzeti kormány ezekre a követelésekre következetesen nemet mond, de egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az adóemeléseket, a rezsicsökkentés eltörlését, a kórházbezárásokat, valamint a családokat, a fiatalokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat célzó megszorításokat. A Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.
