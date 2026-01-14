Megszületett a brüsszeli döntés: a torkunknak szegezték a kést – csak egy kiút létezik

„A nemzeti kormány ezekre a követelésekre következetesen nemet mond, de egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az adóemeléseket, a rezsicsökkentés eltörlését, a kórházbezárásokat, valamint a családokat, a fiatalokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat célzó megszorításokat. A Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.