orbán balázs brüsszel magyarország orosz-ukrán háború Európai Unió ukrajna európai bizottság

Megszületett a brüsszeli döntés: a torkunknak szegezték a kést – csak egy kiút létezik

2026. január 14. 16:50

Hamar padlóra küldenének minket.

2026. január 14. 16:50
null

Friss jelentés mutat rá: Brüsszel adóemeléseket és megszorításokat vár el Magyarországtól, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút és Ukrajnát – hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Orbán Balázs.

 

Az Európai Ügyek Minisztériuma közzétette jelentését Ukrajna uniós finanszírozásáról és az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről”

– írta.

„A nemzeti kormány ezekre a követelésekre következetesen nemet mond, de egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az adóemeléseket, a rezsicsökkentés eltörlését, a kórházbezárásokat, valamint a családokat, a fiatalokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat célzó megszorításokat. A Fidesz a biztos választás!” – tette hozzá a miniszterelnök politikai igazgatója.

