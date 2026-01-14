Ft
háború Háború Ukrajnában Brüsszel európai unió Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország hitel ukrajna orbán viktor

Rárúgta az ajtót Von der Leyenékre Orbán Viktor: Brüsszelben most már senki sem dughatja homokba a fejét

2026. január 14. 16:10

„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – szögezte le a miniszterelnök.

2026. január 14. 16:10
null

Orbán Viktor néhány gondolatot osztott meg a Facebook-oldalán a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez.

„Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.

Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel”

– fogalmazta meg a véleményét a miniszterelnök.

Világos üzenet

„Aki szerint Ukrajna »lenyűgöző reformokat ért el«, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története). Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.

A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni”

szögezte le a kormányfő.

Nyitókép:  Facebook / Orbán Viktor

 

