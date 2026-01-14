Rárúgta az ajtót Von der Leyenékre Orbán Viktor: Brüsszelben most már senki sem dughatja homokba a fejét

Felkötheti a gatyáját Magyar Péter: ha azt hiszi győzhet, akkor még nem látott semmit (VIDEÓ)
Orbán Viktorék még csak most gyújtották be a rakétákat.
„Ideje lenne a józan észre hallgatni” – szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor néhány gondolatot osztott meg a Facebook-oldalán a brüsszeli bizottság ma bemutatott és elfogadott tervéhez.
„Aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott brüsszeli hiteleket majd orosz jóvátételből tudják visszafizetni, az vagy nincs tisztában a való világgal, vagy homokba dugja a fejét, hogy ne kelljen róla tudomást venni.
Aki szerint az idő nem az oroszoknak kedvez, az nem mer vagy nem akar szembenézni alapvető katonai, gazdasági, földrajzi és matematikai tényekkel”
– fogalmazta meg a véleményét a miniszterelnök.
„Aki szerint Ukrajna »lenyűgöző reformokat ért el«, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története). Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.
A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni”
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktorék még csak most gyújtották be a rakétákat.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyedül Orbán Viktor képes beinteni a brüsszeli góréknak – jelentette ki Kocsis Máté.
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
Az orosz elnök tanácsadója is elkezdett tárgyalni a többi nagyhatalommal.