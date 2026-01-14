Rárúgta az ajtót Von der Leyenékre Orbán Viktor: Brüsszelben most már senki sem dughatja homokba a fejét

Világos üzenet

„Aki szerint Ukrajna »lenyűgöző reformokat ért el«, az nem vesz tudomást az elmúlt hónapok megdöbbentő és bicskanyitogató ukrán korrupciós botrányáról (lásd: a kijevi aranyfajansz története). Aki szerint a befagyasztott orosz vagyont fel lehet majd használni a brüsszeli hitelek visszafizetésére, az nem vesz tudomást arról, hogy a tagállamok vezetői ezt leszavazták a decemberi uniós csúcson. Aki szerint Ukrajna az Európai Uniót védi, azt érdemes felvilágosítanunk, hogy Ukrajna nem tagja az Uniónak.

A valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon. Ideje lenne a józan észre hallgatni”

– szögezte le a kormányfő.