Felkötheti a gatyáját Magyar Péter: ha azt hiszi győzhet, akkor még nem látott semmit (VIDEÓ)

A Medián legfrissebb kutatása nagyon fájhat Magyar Péternek – nem hisznek a magyarok a Tisza Párt győzelmében
Befutott a baloldali felmérés.
Orbán Viktorék még csak most gyújtották be a rakétákat.
Orbán Viktor egy kedves kis videót töltött fel a Facebook-oldalára. A felvételen azt lehet látni, hogy megérkezik egy tárgyalásra a miniszterelnök, valamint több kormánytag is.
Először ki kell olvadni”
– mondta az érkezés után a miniszterelnök. Szijjártó Péter pedig kifejezetten örül a télies időnek. „Fel vagyok turbózva. Járom a vidéket. Nagyon szeretem. Most belföldi külügyminiszter lettem” – árulta el a külgazdasági és külügyminiszter.
Ilyenkor kell igazán begyújtani”
Ezt is ajánljuk a témában
Befutott a baloldali felmérés.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP