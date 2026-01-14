Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orbán balázs magyar péter szijjártó péter Magyarország jobboldal Fidesz orbán viktor

Felkötheti a gatyáját Magyar Péter: ha azt hiszi győzhet, akkor még nem látott semmit (VIDEÓ)

2026. január 14. 15:34

Orbán Viktorék még csak most gyújtották be a rakétákat.

2026. január 14. 15:34
null

Orbán Viktor egy kedves kis videót töltött fel a Facebook-oldalára. A felvételen azt lehet látni, hogy megérkezik egy tárgyalásra a miniszterelnök, valamint több kormánytag is.

Először ki kell olvadni”

– mondta az érkezés után a miniszterelnök. Szijjártó Péter pedig kifejezetten örül a télies időnek. „Fel vagyok turbózva. Járom a vidéket. Nagyon szeretem. Most belföldi külügyminiszter lettem” – árulta el a külgazdasági és külügyminiszter.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

Ilyenkor kell igazán begyújtani

mondta viccesen Orbán Balázs.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Grogu
2026. január 14. 16:30
Orbán Viktorék még csak most gyújtották be a rakétákat: Kormányzati szinten tudtak Juhász Péter Pál gyanús kapcsolatáról több kiskorúval! Már Juhász Péter Pál tavalyi letartóztatása előtt 12 évvel minisztériumi szinten tisztában voltak azzal, hogy a Szőlő utcai igazgató több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn – derül ki egy ügyészséghez közeli forrásból birtokunkba került iratból. Ráadásul a dokumentum azt bizonyítja, hogy kifejezetten a Balog Zoltán által vezetett Emberi Erőforrások Minisztériuma kért információkat Juhászról, amire meg is kapták a részletes tájékoztatást. Kérdés, hogy a szaktárca utána miért hagyta még 12 éven át, hogy Juhász irányítsa a Szőlő utcai javítóintézetet. A nyomozó ügyészség eddig összesen 15 kiskorú sértettet azonosított. A legfőbb ügyész levele szerint a 15 kiskorú sérelmére szexuális bűncselekményeket, közfeladatot ellátó személy általi bántalmazást, kiskorú veszélyeztetését és testi sértést követtek el a gyanúsítottak.
Válasz erre
0
0
dejavu
2026. január 14. 16:30
csulak 2026. január 14. 16:24 „Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. ez DPK~s házi, hogy mindenhová másolod?
Válasz erre
0
0
dejavu
2026. január 14. 16:27
bameg, ez sajtótörténeti lesz. Rákossy sajtósai se reszelték a fingot ilyen bő nyállal. A kakdu ráadásul úgy el van dugva a benes óta mint a lopott bicikli.
Válasz erre
0
1
csulak
2026. január 14. 16:24
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!