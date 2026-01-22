Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter ursula von der leyen európai parlament

Magyar Péter pártja bevédte Von der Leyent, elárulták a gazdákat

2026. január 22. 14:35

A Tisza képviselői nem vettek részt a Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági szavazáson.

2026. január 22. 14:35
null

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Parlament csütörtökön elutasította az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt. A Tisza képviselői nem vettek részt a Ursula von der Leyennel szembeni szavazáson, ezzel a Mercosur-megállapodást támogatták.

Az indítványt 165 képviselő támogatta, 390-en ellene szavaztak, 10-en pedig tartózkodtak. A javaslatot a Patrióták Európáért frakció nyújtotta be, amelynek tagjai között a Fidesz képviselői is szerepelnek. A frakció kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint a bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők egytizedének – jelenleg legalább 72 EP-képviselőnek – a támogatása szükséges. Az indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége, valamint az EP teljes létszámának többsége lett volna szükséges. 

„Közben pedig hivatalossá vált, hogy a Tisza sunyin hazautazott a bizalmatlansági szavazás előtt! 

Minket gazdákat megint cserben hagytak, Ursulát megvédték”

– olvasható az Ahogy a Gazda látja Facebook-oldalán

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP 

 

mr-nem-semmi
2026. január 22. 16:35
Sajnos, tele van az EP balos léhűtőkkel. A Néppártnak csak 188 tagja van. Tehát, a 390 darab Európa elárulója, szégyene, nem mind a Néppárt tagja. Van ott egyéb libsi, sötétzöld, komcsi és anarchista mindenhonnan.
ottavino
2026. január 22. 16:30
Miért fosnak nyíltan kiállni a vén kurva mellett? Most jó vagy nem jó? Csodálatos a brüsszeli vezetés, nem? A szektája imádja őket. Akkor mi a probléma?
lacika-985
2026. január 22. 16:21
A szemét mindig vonzódik a másik szeméthez - a szél is egy helyre hordja össze a szemetet . Tiszaros Petya ha nem nyalja ezeknek a parazitáknak a valagát oda neki az imunitása és mehet a böribe .
google-2
2026. január 22. 16:17
Hazajött az Ursula kis Péter nevű pincsije, hogy itthonról ugasson a nagyobbakra?
