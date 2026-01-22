Magyar Péter pártja bevédte Von der Leyent, elárulták a gazdákat
A Tisza képviselői nem vettek részt a Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági szavazáson.
Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Parlament csütörtökön elutasította az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványt. A Tisza képviselői nem vettek részt a Ursula von der Leyennel szembeni szavazáson, ezzel a Mercosur-megállapodást támogatták.
Az indítványt 165 képviselő támogatta, 390-en ellene szavaztak, 10-en pedig tartózkodtak. A javaslatot a Patrióták Európáért frakció nyújtotta be, amelynek tagjai között a Fidesz képviselői is szerepelnek. A frakció kifogásolta az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását.
Az Európai Parlament eljárási szabályzata szerint a bizalmatlansági indítvány benyújtásához a képviselők egytizedének – jelenleg legalább 72 EP-képviselőnek – a támogatása szükséges. Az indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége, valamint az EP teljes létszámának többsége lett volna szükséges.
„Közben pedig hivatalossá vált, hogy a Tisza sunyin hazautazott a bizalmatlansági szavazás előtt!
Minket gazdákat megint cserben hagytak, Ursulát megvédték”