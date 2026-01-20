Lengyelország mindent bevet Magyarország ellen – az Európai Bizottság reakciója sokatmondó

Lengyelország hivatalosan bejelentette: bár még nem tud semmit, bíróság elé viheti Magyarországot
Donald Tuskék nagyon várják a Tisza Párt győzelmét.
A lengyelek továbbra sem tudják megemészteni, hogy a demokrácia védelme érdekében Magyarország menedékjogot adott Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternek, ám az Európai Bizottság nem lépett fel az ügyben.
Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök veszélyes precedenst teremtett azzal, hogy menedékjogot adott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszternek – írja a Politico.
A cikk hangsúlyozza:
az Európai Bizottság egyelőre nem lépett fel érdemben az ügyben.
Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Magyarország csak a demokráciát védi, Ziobro pedig „politikai banditizmusról” beszélt Donald Tusk kormányával szemben.
