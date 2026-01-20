Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Lengyelország mindent bevet Magyarország ellen – az Európai Bizottság reakciója sokatmondó

2026. január 20. 11:40

A lengyelek továbbra sem tudják megemészteni, hogy a demokrácia védelme érdekében Magyarország menedékjogot adott Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternek, ám az Európai Bizottság nem lépett fel az ügyben.

2026. január 20. 11:40
null

Waldemar Żurek lengyel igazságügyi miniszter szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök veszélyes precedenst teremtett azzal, hogy menedékjogot adott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszternek – írja a Politico.

A cikk hangsúlyozza:

az Európai Bizottság egyelőre nem lépett fel érdemben az ügyben.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Magyarország csak a demokráciát védi, Ziobro pedig „politikai banditizmusról” beszélt Donald Tusk kormányával szemben.

Nyitókép: AFP/Olivier Hoslet

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

nemecsek-3
2026. január 20. 16:56
"A lengyelek továbbra sem tudják megemészteni,..." Pontosítsunk! Tuskék
nempolitizalok-0
2026. január 20. 14:10
Tuskot és bűntársait a bukásuk után már nem fogjuk befogadni. Ezt nyilvánosan közölnünk kellene velük.
Ergit
2026. január 20. 13:39
Sztálin is roppant dühös volt azért, mert Trockij elmenekült a Szovjetunióból....
lemez
2026. január 20. 12:52
Tusk megcsinálta.Mi lett a vallásos országból.Kitörlik a nöi férfi nemeket a születési anyakönyvi kivonatokból.Poloska oda jár tanulni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!