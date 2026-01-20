Lengyelország mindent bevet Magyarország ellen – az Európai Bizottság reakciója sokatmondó

Így ápolhatjuk professzionálisan a magyar–lengyel barátságot – ezt kell tudni a Pázmány-egyetem lengyel szakáról

Ha valaki a magyar–lengyel barátságot professzionális szinten ápolná, akkor 2026 őszétől levelező tanrendben is megszerezheti az ehhez szükséges ismereteket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakán. Németh-Marton Orsolyát, az egyetem lengyel tanszékének megbízott vezetőjét a képzés mellett a január 22-i nyílt napról is kérdeztük.