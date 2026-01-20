Kifosztanák Európát és Magyarországot: Ukrajna már most röhög a markába, még több pénzt fognak kunyerálni

Még mindig nem mondott le Kijevről Putyin: megindultak a ballisztikus rakéták az ukrán főváros felé
Az uniós számítások szerint nem lesz elég Ukrajnának a 90 milliárdos hitel, 135 milliárd euróra lesz szükségük 2026-2027-ben, ráadásul az ukránok félnek, hogy az EU-USA konfliktus miatt nem fognak tudni az uniós pénzből amerikai fegyvereket venni – derül ki a Kyiv Independent cikkéből.
Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékben lesz szüksége nem uniós forrásból származó fegyverekre, ami rávilágít az Európai Unió amerikai technológiától való erős függésére. Bár az EU rekordösszegű, 60 milliárd eurós védelmi támogatást tervez Ukrajnának, számos kulcsfontosságú eszközt, például Patriot légvédelmi rendszereket, F–16-os alkatrészeket és műholdas, hírszerzési képességeket nem tud kiváltani vagy elég gyorsan előállítani.
Németország és Hollandia ezért támogatja, hogy a források akár negyedét EU-n kívüli, főként amerikai fegyverekre lehessen költeni.
A helyzetet tovább bonyolítja az Egyesült Államokkal kiéleződő politikai és kereskedelmi feszültség, miközben Ukrajna súlyos téli energiaválsággal és kimerülő légvédelmi készletekkel küzd. Az uniós számítások szerint Ukrajnának 2026–2027-ben összesen 135 milliárd euró támogatásra lesz szüksége, amelynek csak kétharmadát fedezi a már elfogadott csomag.
