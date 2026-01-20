Ft
Kifosztanák Európát és Magyarországot: Ukrajna már most röhög a markába, még több pénzt fognak kunyerálni

2026. január 20. 13:30

Meg is magyarázták, miért.

2026. január 20. 13:30
null

Az uniós számítások szerint nem lesz elég Ukrajnának a 90 milliárdos hitel, 135 milliárd euróra lesz szükségük 2026-2027-ben, ráadásul az ukránok félnek, hogy az EU-USA konfliktus miatt nem fognak tudni az uniós pénzből amerikai fegyvereket venni – derül ki a Kyiv Independent cikkéből.

Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékben lesz szüksége nem uniós forrásból származó fegyverekre, ami rávilágít az Európai Unió amerikai technológiától való erős függésére. Bár az EU rekordösszegű, 60 milliárd eurós védelmi támogatást tervez Ukrajnának, számos kulcsfontosságú eszközt, például Patriot légvédelmi rendszereket, F–16-os alkatrészeket és műholdas, hírszerzési képességeket nem tud kiváltani vagy elég gyorsan előállítani.

Németország és Hollandia ezért támogatja, hogy a források akár negyedét EU-n kívüli, főként amerikai fegyverekre lehessen költeni.

A helyzetet tovább bonyolítja az Egyesült Államokkal kiéleződő politikai és kereskedelmi feszültség, miközben Ukrajna súlyos téli energiaválsággal és kimerülő légvédelmi készletekkel küzd. Az uniós számítások szerint Ukrajnának 2026–2027-ben összesen 135 milliárd euró támogatásra lesz szüksége, amelynek csak kétharmadát fedezi a már elfogadott csomag.

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

 

 

vittttya
2026. január 20. 22:18
Újkori "Boni és Klájd"💩💩👎👎‼️ Hogy lehet ekkora 2 köpedelme a Föld bolygónak❓❓💩💩👎👎🤮🤮
bubi55
2026. január 20. 18:23
Az az EU-USA konfliktus miatt miatt és a magas árakért majd meg fogod támadni Oroszországot ha nem is akar EU felé nézni kedves Szörnyella? Csóré seggel és nyakig eladósodva akarod újra építeni Ukrajnát, hogy nincs energiád sem? Ki kit támad meg ez itt a kérdés? Szerintem ők fognak védekezésre beállni, te csak készül a háborúra, aztán lámpás mellet tanulnak a gyerekek... ha nem zuhan rád a több millió megvezetett ukrán nép!!!
Dixtroy
2026. január 20. 17:35
"Ukrajnának 2026-ban legalább 27 milliárd dollár értékben lesz szüksége nem uniós forrásból származó fegyverekre" Hát akkor gazdálkodja ki. Ha meg nincsen rá pénze, akkor nem kell erőltetni. Ki látott már olyat, hogy közlöd a kocsmában, hogy mennyi pénzt adjanak, hogy rendesen be tudjál baszni. Önköltséges!
blf2
2026. január 20. 16:12
fülig szerelmes zselébe ez a vén kurva
