01. 27.
kedd
01. 27.
kedd
Kiderült, mennyit ér Magyarország Von der Leyennek: nyíltan kimondta azt, amitől sokan tartottak (VIDEÓ)

2026. január 27. 09:58

A következményekről elég annyit mondani, hogy 1000 forintos benzin, valamint háromszoros rezsiár várható.

2026. január 27. 09:58
null

Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta: a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát meg kell védeni.

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy rövid videó mellett arra szólított fel, mindenki nézze meg, ahogy Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelenti, hogy a rezsicsökkentésnek vége. „Szerinte. Meg a Tisza szerint, hiszen a tiszások Ursula mellé álltak a bizalmatlansági szavazás során” – tette hozzá.

Hozzátette, hogy a tiszás Kapitány István is bejelentette, hogy nem kell orosz olaj és orosz gáz és Magyar Péter is.

Úgy folytatta, azt is mondták, hogy rezsicsökkentés sem kell, az egy humbug, sőt, Bódis Kriszta közölte: az a jó, ha többet fizetünk.

„Na, ez jönne egy Tisza-kormány idején orosz gáz és olaj nélkül. 1000 forintos benzin, háromszoros rezsiár. A rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát meg kell védeni! Április 12. A Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott a politikus.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

(MTI)

 

 

csulak
2026. január 27. 10:58
„Európát és Észak-Amerikát egy ázsiaiakból és négerekből álló vegyes fajjá kívánjuk változtatni, amelyet zsidók uralnak” - Richard Coudenhove Kalergi Könyvéből idézve: Praktischer Idealismus - 1925 Kalergi 11 pontos terve a nyugati civilizáció felforgatására: 1. Rasszizmussal kapcsolatos bűncselekmények létrehozása 2. Folyamatos változtatások a zavarkeltés érdekében 3. A szexről és a homoszexualitásról szóló tanítás a gyerekeknek 4. Az iskolák és a tanárok tekintélyének aláásása 5. Hatalmas bevándorlás az identitás elpusztítására 6. A túlzott alkoholfogyasztás népszerűsítése 7. A templomok kiürítése 8. Egy megbízhatatlan jogrendszer, amely elfogult az áldozatokkal szemben 9. Az államtól vagy az állami juttatásoktól való függőség 10. A média ellenőrzése és butítása 11. A családok felbomlásának ösztönzése
bagira004
2026. január 27. 10:31
Ursula úgy intézi a dolgokat Magyarországon hiány legyen a gazdaságot működtető energiából oroszt ezért tiltja . Később az élelmiszer hiány lenne mert az 1000 frtos üzemanyagot a gazdák nem tudnák megvenni . Lakosság 1000 gázt szintén . . Brüsszel népirtásra készül , bemunkálatlan magyar földeket ingyen elvenné akár csak ukránoknál jutott hozzá.
CirmoS
2026. január 27. 10:19
Pontosan ugyanazt folytatná ez a mocskos, magyarellenes, grammra megvásárolt csürhe, amit 2002- 2010 között művelt az akkori komcsilibsi söpredék! EZEK UGYANAZOK! ISMÉT szanaszét lopnának mindent! ÚJRA ELADNÁNAK, ELKÓTYAVETYÉLNÉNEK MINDENT! BRUTÁLIS rezsiemelés, miközben arról hazudoznának mindenféle Soros- kihangósítókkal...., hogy Ooobáánék mindent is elloptak. BRUTÁLIS áremelés! Persze ezzel párhuzamosan és folyamatosan szűnnének meg a munkahelyek, ezáltal temérdek munkanélküli lenne ismét! Ezzel a cél persze a magyarok koldussá tétele! SZÁZEZERSZÁMRA behozott ingyenélő, terrorista migránscsürhe, ezek lennének a libsi szavazógépek, hogy jobbos kormánynak esélye se legyen! A magyar fiatalokat Ukrajnában LEGYILKOLTATNÁK! Kötelező lenne a buzulás elsajátítása, gender idiótizmus stb...erőltetése! EZ A TISZADESZ VALÓDI PROGRAMJA ❗️❗️❗️❗️ Jó lenne ha a sok hőbörgő ökör is megpróbálná felfogni!
artudetu
2026. január 27. 10:17
A következményekről elég annyit mondani, hogy 1000 forintos benzin, valamint háromszoros rezsiár várható.' Csak magyarországon?Ez már édeskevés, a maradék fideSS esnek kell egy kis morzsa, de itt a vége fuss el viktor,
