Kiderült, mennyit ér Magyarország Von der Leyennek: nyíltan kimondta azt, amitől sokan tartottak (VIDEÓ)

Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta: a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát meg kell védeni.

Menczer Tamás a közösségi oldalán egy rövid videó mellett arra szólított fel, mindenki nézze meg, ahogy Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelenti, hogy a rezsicsökkentésnek vége. „Szerinte. Meg a Tisza szerint, hiszen a tiszások Ursula mellé álltak a bizalmatlansági szavazás során” – tette hozzá.