aur george simion vadim tudor románia orbán viktor

Kést ragadott egy román parlamenti képviselő: egy síró Orbán-kép előtt szeletelte fel a magyar nemzeti színű tortát

2026. január 24. 11:51

Egyébként korábban Románia miniszterelnöke leszögezte, hogy nem esne neki jól, ha valaki Romániából vágna le szeleteket.

2026. január 24. 11:51
null

Washingtonban tüntették ki George Simiont, a román szélsőjobboldali AUR párt elnökét, aki az ünneplést egy különleges tortavágással tette emlékezetessé. A rendezvényen egy Grönland alakú, amerikai zászló mintájú tortát szeletelt fel, amelyről készült videók gyorsan elterjedtek, és rövid időn belül politikai vitát váltottak ki Romániában. A kitüntetést a Republicans for National Renewal nevű szervezet adta át Simionnak 

az európai szólásszabadság és demokrácia védelméért végzett munkájáért”.

A tortavágás különösen érzékeny reakciókat váltott ki, mivel Grönland szuverenitása az utóbbi időben geopolitikai viták tárgyává vált. 

Ilie Bolojan miniszterelnök úgy fogalmazott: románként neki sem esett volna jól, ha valaki Románia térképéből vág le szeleteket. 

Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament alelnöke ennél élesebben reagált, amikor egy videóban azt üzente Simionnak, hogy „akadjon a torkán az a torta”. Simion később azzal magyarázta a történteket, hogy baráti hangulatú eseményről volt szó, és „ilyen a hangulat manapság Washingtonban”.

Miközben a vita még nem csillapodott, az AUR másik képviselője, Lidia Vadim Tudor is tortás poszttal jelentkezett a közösségi médiában. A részben mesterséges intelligenciával készített képen 

egy piros-fehér-zöld, magyar nemzeti szimbólumokkal és címerrel díszített torta látható, amelyet a politikus felvágásra készül. A háttérben román zászlók, valamint egy olyan festmény szerepel, amely Orbán Viktort sírva ábrázolja. 

A képet mesterséges intelligencia segítségével állították elő a képviselő promptja alapján.

Lidia Vadim Tudor személye önmagában is erős politikai kontextust hordoz. Édesapja Corneliu Vadim Tudor volt, a Nagy-Románia Párt alapítója és elnöke, a rendszerváltás utáni Románia egyik legismertebb szélsőjobboldali, nacionalista politikusa, aki magyarellenes retorikájáról vált ismertté. 

A poszt szövegében Lidia Vadim Tudor azt írta, hogy a torta „apja kedvenc tortája” volt, amit sokan utalásként értelmeztek a Vadim Tudor-féle politikai hagyományra. 

A kritikákra reagálva a képviselő azzal védekezett, hogy az egész csak vicc, és nem kell minden gesztust túl komolyan venni. 

A kommentelők azonban megosztottak voltak: egyesek diplomáciai botrányt emlegettek, mások szerint egy parlamenti képviselőtől nagyobb felelősségtudat lenne elvárható, míg támogatói politikai humorként értékelték a képet.

A háttérben látható, síró Orbán Viktort ábrázoló kép azért váltott ki vegyes reakciókat, mert a román szuverenisták egy része, köztük George Simion is, elismerően nyilatkozott korábban a magyar miniszterelnökről. 

Simion több alkalommal kijelentette, hogy sok tekintetben Orbán Viktor politikai lépéseit tekinti követendő példának, különösen a családpolitika, a demográfia és a keresztény értékek védelme terén.

Nyitókép: Lidia Vadim Tudor Facebook

Hamilkar
2026. január 24. 16:42
Corneliu Vadim Tudor egyszer azt nyilatkozta, hogy a kedvenc étele a tojásos magyar agyvelő. Csak hogy Magyarországon is értsék, kik a „szomszédok". Kovács László pedig annak idején azzal magyarázkodott, hogy ő „jól kijön a román munkásemberrel" – vagyis azokkal, akik ilyenekre szavaznak.
canadian-deplorable
2026. január 24. 15:54
Néha előáll egy 70 IQs idióta és nacionalista hergeléssel próbál szavazatokat szerezni.
OneiroNauta
2026. január 24. 15:22
Ez maradt a román nacionalistáknak. Valóságtagadás meg bénán elkészített AI trollkodás. :D
lacika-985
2026. január 24. 15:14
Ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások miatt nem szavaznak / szavaztak az Erdélyben élő magyarok a soviniszta AUR-ra .
