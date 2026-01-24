Kést ragadott egy román parlamenti képviselő: egy síró Orbán-kép előtt szeletelte fel a magyar nemzeti színű tortát

Washingtonban tüntették ki George Simiont, a román szélsőjobboldali AUR párt elnökét, aki az ünneplést egy különleges tortavágással tette emlékezetessé. A rendezvényen egy Grönland alakú, amerikai zászló mintájú tortát szeletelt fel, amelyről készült videók gyorsan elterjedtek, és rövid időn belül politikai vitát váltottak ki Romániában. A kitüntetést a Republicans for National Renewal nevű szervezet adta át Simionnak

az európai szólásszabadság és demokrácia védelméért végzett munkájáért”.

A tortavágás különösen érzékeny reakciókat váltott ki, mivel Grönland szuverenitása az utóbbi időben geopolitikai viták tárgyává vált.