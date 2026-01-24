Kést ragadott egy román parlamenti képviselő: egy síró Orbán-kép előtt szeletelte fel a magyar nemzeti színű tortát

Két Románia emelte fel Călin Georgescut – és két Románia fogja elsüllyeszteni
Egy év telt el az érvénytelenített államfőválasztás óta, de a román társadalom még mindig válaszokra vár. A Georgescu-jelenség háttere máig ködös.
Egyébként korábban Románia miniszterelnöke leszögezte, hogy nem esne neki jól, ha valaki Romániából vágna le szeleteket.
Washingtonban tüntették ki George Simiont, a román szélsőjobboldali AUR párt elnökét, aki az ünneplést egy különleges tortavágással tette emlékezetessé. A rendezvényen egy Grönland alakú, amerikai zászló mintájú tortát szeletelt fel, amelyről készült videók gyorsan elterjedtek, és rövid időn belül politikai vitát váltottak ki Romániában. A kitüntetést a Republicans for National Renewal nevű szervezet adta át Simionnak
az európai szólásszabadság és demokrácia védelméért végzett munkájáért”.
A tortavágás különösen érzékeny reakciókat váltott ki, mivel Grönland szuverenitása az utóbbi időben geopolitikai viták tárgyává vált.
Ilie Bolojan miniszterelnök úgy fogalmazott: románként neki sem esett volna jól, ha valaki Románia térképéből vág le szeleteket.
Nicu Ștefănuță, az Európai Parlament alelnöke ennél élesebben reagált, amikor egy videóban azt üzente Simionnak, hogy „akadjon a torkán az a torta”. Simion később azzal magyarázta a történteket, hogy baráti hangulatú eseményről volt szó, és „ilyen a hangulat manapság Washingtonban”.
Miközben a vita még nem csillapodott, az AUR másik képviselője, Lidia Vadim Tudor is tortás poszttal jelentkezett a közösségi médiában. A részben mesterséges intelligenciával készített képen
egy piros-fehér-zöld, magyar nemzeti szimbólumokkal és címerrel díszített torta látható, amelyet a politikus felvágásra készül. A háttérben román zászlók, valamint egy olyan festmény szerepel, amely Orbán Viktort sírva ábrázolja.
A képet mesterséges intelligencia segítségével állították elő a képviselő promptja alapján.
Lidia Vadim Tudor személye önmagában is erős politikai kontextust hordoz. Édesapja Corneliu Vadim Tudor volt, a Nagy-Románia Párt alapítója és elnöke, a rendszerváltás utáni Románia egyik legismertebb szélsőjobboldali, nacionalista politikusa, aki magyarellenes retorikájáról vált ismertté.
A poszt szövegében Lidia Vadim Tudor azt írta, hogy a torta „apja kedvenc tortája” volt, amit sokan utalásként értelmeztek a Vadim Tudor-féle politikai hagyományra.
A kritikákra reagálva a képviselő azzal védekezett, hogy az egész csak vicc, és nem kell minden gesztust túl komolyan venni.
A kommentelők azonban megosztottak voltak: egyesek diplomáciai botrányt emlegettek, mások szerint egy parlamenti képviselőtől nagyobb felelősségtudat lenne elvárható, míg támogatói politikai humorként értékelték a képet.
A háttérben látható, síró Orbán Viktort ábrázoló kép azért váltott ki vegyes reakciókat, mert a román szuverenisták egy része, köztük George Simion is, elismerően nyilatkozott korábban a magyar miniszterelnökről.
Simion több alkalommal kijelentette, hogy sok tekintetben Orbán Viktor politikai lépéseit tekinti követendő példának, különösen a családpolitika, a demográfia és a keresztény értékek védelme terén.
Nyitókép: Lidia Vadim Tudor Facebook