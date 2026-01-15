Ft
putyin világrend trump

Itt az új világrend – örülünk?

2026. január 15. 10:50

Teljes konszenzus övezi azt a tételt, hogy a korábbi, „szabályokon alapuló világrendnek”, a liberális világrendnek vége, és ha ez nem lenne elég, az új világrend még az ajtót is ránk rugdossa.

2026. január 15. 10:50
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Öt

„Teljes konszenzus övezi azt a tételt, hogy a korábbi, »szabályokon alapuló világrendnek«, a liberális világrendnek vége, és ha ez nem lenne elég, az új világrend még az ajtót is ránk rugdossa. A jelenséget nyilvánvalóan szörnyülködéssel szemlélik a liberálisok, a venezuelai puccsot a balosok, a liberalizmus végét örömmel veszik tudomásul a jobboldaliak.

De örülhetünk-e?

Nem kétséges, hogy a »szabályokon alapuló világrend« is hamuka volt. Utóbbi is a nagyok erőn alapuló, rugalmasan változó szabályairól szólt. E szabályok akkor voltak életben, ha a nagyhatalmak számára hasznosak voltak, aztán szőrén-szálán eltűntek valahol Koszovó környékén. Az idealista frazeológia mögött a szuverenisták – jobbosok és balosok egyaránt – joggal láttak nettó nagyhatalmi cinizmust. A »szabályokon alapuló világrend« nyomasztó képmutatás volt. Akik elhitték, azok vagy érdekeltek voltak az ideológia fenntartásában, vagy rémesen naivak voltak.

A »nemzetközi jog« mítoszának maximum azok az értelmiségiek dőltek be, akik kifestőkönyvből olvassák a politikát. A kifestőkönyv világában ugyanis vannak a Jók, akikkel Jóban Kell Lenni, és vannak a Rosszak, akiket fel kell szólítani, el kell ítélni (mint Gino a majálison), valamint TikTok-videókban elmondani róluk, hogy beteg állatok. A kifestőkönyvben a Jók érvényesítik a nemzetközi jogot a Rosszakkal szemben. Igen, a kifestőkönyvet a Marvel gyártja. E könyvecskét fogyasztók gondolják azt, hogy a külpolitikai viszonyok megfeleltethetők egy romantikus drámának – nekik szólnak azok a képek is, hogy kikkel fogott kezet a magyar külügyminiszter. A politikai kapcsolatok nem szerelmi viszonyok, még a belpolitikaiak sem, nemhogy a külpolitikaiak. Nem »szeretni« kell Putyint, Trumpot, a kínai elnököt vagy a tökkelütött eurokrata vezetőket, hanem az ország érdekében ilyen-olyan kapcsolatot fenntartani velük. Az országok, és főleg a nagyhatalmak vezetői ugyanis – akár Jók, akár Rosszak – itt maradnak velünk, ahogy az országaik is. Ezért e Jó és Rossz entitások létezését érdemes egyszerűen tudomásul venni, ahol a tudomásul vétel nem egyenlő a szeretettel vagy a rajongással. Utóbbi viszonyulások mehetnek a kifestőkönyvbe.”

Nyitókép: MTI/EPA/UPI pool/Bonnie Cash

falcatus-2
2026. január 15. 11:26
"a korábbi, »szabályokon alapuló világrend..a liberális világrendnek vége, és ha ez nem lenne elég, az új világrend még az ajtót is ránk rugdossa. " Milyen szabályokon? Ki alkotta meg és ki hagyta jóvá, kik ratifikálták? Nem lehet elégszer leírni: Brzezinsky- Kissinger „Amerika egy olyan univerzum közepén áll, amelynek végső soron egyetlen központja van, nevezetesen fővárosa: Washington. A HATALMI JÁTÉKOT ITT KELL JÁTSZANI, éspedig az AMERIKÁN BELÜLI SZABÁLYOK SZERINT. Mi több: a történelemben először alakult egy olyan állam, amely A VILÁGON BÁRHOL ÉRVÉNYESÍTENI TUDJA AKARATÁT. Amerika az utóbbi alig több mint fél század alatt vált gazdasági, katonai, technológiai, KULTURÁLIS FELSŐBBRENDŰSÉGÉNEK !!! köszönhetően, na meg a másik szuperhatalom, a Szovjetunió összeomlásának hatására "a történelemben először TÉNYLEGES VILÁGHATALOMMÁ". Hol van az új világrend. (Mi lenne az?) Nem az új világrend rugdossa az ajtót, hanem a régi torlaszolja el. Még mindig a régi tombolhatja ki magát.
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. január 15. 11:21
Aki egy picit is ismeri a történelmet, az tudja, hogy a nagy szabadosságot mindig a nagy szigorúság, a rendpártiság és az erő politikája követte. Lehet ezt bárhogy ragozni, mindig az erősebb kutya b@szik és ha ez nem megy neki cukorpapírba csomagolva, akkor majd megy erővel. Volt egy álom. Tagjai leszünk egy olyan erőnek, amelyik gazdasági, politikai és katonai téren felveszi a versenyt a három nagyhatalommal. Az EU idióta vezetésének hála ebből már csak az illegális migráció, a buzikérdés, no meg a bármi áron a hatalomhoz ragaszkodás maradt. Európa többé nem tényező, csak egy kiskutyuli, amelyik ugyan még ugat, de már nem harap.
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. január 15. 10:57
Persze, hogy képmutatás volt, ez az eredménye a sok tátika szakos muciológiának. Ami viszont mindig is meghatározó volt és az is maradt, az a földrajz. Mégis csak természettudomány és nem muciológia. Ezért van az, hogy Oroszország nem omlott össze, mert nekik nem LMBTQ Csillámpóniai és kriptovalutái vannak hanem az egész periódusos rendszer.
Válasz erre
0
0
