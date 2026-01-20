Hiába pózol Magyar Péter, elárulták magukat: padlógázzal gyorsítaná a Mercosur-paktumot a Tisza pártcsaládja

Itt a vége, betelt a pohár: Von der Leyen távozását követelik Strasbourgban
Több tízmillió választó nevében.
Csúnya lebukás: brüsszeli anyapártja teljes gőzzel hajtaná bele az EU-t és a magyarokat a paktumba, és a Tisza agrártanácsadója is jelezte, szerinte jó a paktum, a kritikák pedig csak „sirámok”.
Miután tavaly már egyszer meghátrált Brüsszel a magyar gazdákat is hátrányosan érintő EU-Mercosur-egyezmény ügyében, most újra elővették, sőt, alá is írták Paraguayban a paktumot. Ugyanakkor ez még nem tett pontot a történet végére, hiszen annak életbe lépéséhez még szükséges az Európai Parlament (és a négy dél-amerikai Mercosur-tagállam) ratifikációja.
Európában a franciák és a déli, jelentős agrártermeléssel bíró tagállamok tiltakoznak, a magyar gazdák tekintetében is roppant hátrányos egyezmény miatt pedig hatalmas tüntetés kezdődött az aktuális plenáris ülésnek otthont adó Strasbourgban.
A fő érvük az európai gazdáknak, és a melléjük álló Patrióták frakciónak, hogy olcsó és lazán szabályozott termékekkel árasztaná el az európai piacokat, tisztességtelen versenyhelyzetet teremtve az uniós termelők számára.
A magyar kormány éppen ezért elutasította az egyezményt a jelenlegi formájában, és támogatja azt a 145 képviselő által indított kezdeményezést, amely legalábbis a legfontosabb aggályokat tisztázni akarja, és nem beleszaladni az egyezmény minél gyorsabb ratifikálásába. Emiatt indítványozták, hogy a megállapodást jogi szempontból vizsgálja meg az Európai Unió Bírósága.
Az Oeconomus elemzésében arra is rámutatott, hogy mely réteget és szektort érintené a legrosszabbul a vitatott megállapodás.
Az uniós szerződések értelmében valamely tagállam, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kikérheti a Bíróság véleményét arról, hogy egy tervezett megállapodás összeegyeztethető-e a szerződésekkel. Ha a Bíróság véleménye negatív, a megállapodás csak módosítás után léphet hatályba.
Mindeközben Magyar Péter, aki a politikailag kockázatosabb döntések idején jellemzően „elfelejt” bemenni az Európai Parlamentbe, most Facebook-posztban közölte, hogy a magyar kormány nem védi meg a magyar gazdákat, de majd ők.
Ehhez képest pártcsaládja,
az Európai Néppárt (EPP) vezetői elképeszt lelkesedéssel éljenezték a paktumot, és sürgették annak mielőbbi életbe léptetését, minden lehetséges akadály lesöprésével.
Manfred Weber pártelnök személyesen is elismerte, hogy pártcsaládja teljes mellszélességgel támogatja a megállapodást, azt egyenesen „Trump-ellenes” megállapodásként ünnepelve.
Szerdán tehát szavazás lesz az EP-ben, kérjenek-e jogi véleményt az EU Bíróságától a Mercosur-megállapodásról. Ennek kapcsán kedden reggel tartott sajtótájékoztatót a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt, ahol Jörgen Warborg néppárti koordinátor a párt nevében roppant lelkesedéssel beszélt a paktumról, és arról, hogy a voksoláson a Néppárt egyértelműen az aggályok félresöprése mellett, vagyis a képviselők beadványa és a gazdák érdekei ellen fog szavazni.
Warborg a központi Weber-direktívát hangsúlyozva közölte: a kérelem ellen kell szavazni, ez az EPP álláspontja. Ők még azt sem tekintik aggályosnak, hogy az EU-Mercosur megállapodást úgy osztották fel, hogy a nemzeti parlamenteket megkerülve a minél gyorsabb aláírás kedvéért megkötötték a paktumot – a legkacifántosabb érve egyébként erre az volt, hogy ugyanezt a jogi trükköt már bevetették a tagállamok ellen Chilében, és a Bíróság azt sem tartotta aggályosnak(!). Vagyis szerinte – és a Néppárt szerint – minden aggodalom felesleges, és csak politikai időhúzás a beadvány, a nemzeti parlamentek bevonása pedig nem is annyira fontos.
A sajtótájékoztató egy érdekes eleme volt, amikor arról kérdezték Jörgen Warborgot, hogy mennyire megosztott az EPP a kérdésben, illetve hogy titkos szavazás lesz-e a beadvány kapcsán. Mire Warborg közölte: vannak olyan pártok a pártcsaládon belül, akik támogatnák a beadványt, illetve ők maguk nem tervezik titkos szavazás kérését, nyílt szavazásra számítanak.
Brüsszeli forrásaink szerint mindezt összevetve elmondható: Magyar Péter – mivel a déli tagállamok és a franciák úgyis a beadvány mellett, vagyis a Mercosur azonnali ratifikálása ellen szavaznak majd – kvázi „engedélyt” kaphatott arra, hogy a magyarországi választások előtti hitelessége kedvéért kilóghasson a frakciófegyelemből, a nyílt szavazással pedig „papírja lehet” róla, hogy ő igenis védi a magyar gazdák érdekeit; igaz, ennek semmi súlya nem lesz azon túl, hogy azt kommunikálhatja, ő ezt megpróbálta, ezzel kisebbítve a magyar kormány valódi vétójának súlyát. Nem véletlen, hogy a kényes ügyekben máskor Brüsszelt és Strasbourgot nagy ívben kerülő tiszás vezér most melldöngetve utazott ki az Európai Parlamentbe: tudja, hogy az anyapárttal való összezörrenés kockázata nélkül tudja eljátszani a magyar gazdák felé, hogy ellenzi az EU-Mercosur paktumot.
Holott, ami ennél jóval kevesebb figyelmet (és like-ot) kapott, az nem más, mint Magyar Péter gazdasági tanácsadója, részben a párt pénzügyi hátterét is adó Raskó György állásfoglalása ebben a kérdésben.
Raskó posztjából ugyanis egy az egyben visszaköszön az, ami a háttérben
az EPP-től függő Tisza valódi cselekvési programja: támogatni az EU-Mercosur paktumot.
Raskó érvei ráadásul egyesével is ijesztőek lehetnek, mintha nyíltan elismerné, hogy a Mercosur egyébként nem jó az európai gazdáknak, de akkor is támogatni kell.
A világ legversenyképesebb mezőgazdaságainak nevezi a négy Mercosur-tagállamot (ami nem túl jó hír az európai gazdáknak),
és dicséri őket, hogy mernek gmo-val kísérletezni.
„A brazil és uruguayi farmerek nagyon fogékonyak minden újra, legyen szó technológiáról, nemesített fajtákról, például gmo vetőmagokról is. Nincs olyan averzió, mint Európában”.
Továbbá
a Tisza tanácsadója „sirámoknak” nevezi az uniós gazdák tönkretétele miatti aggályokat, és írja: „megvan a véleménye” róluk.
Ezek után csak az marad a kérdés: vajon a nagy csinnadrattával most éppen a munkahelyére betaláló, magyar gazdák felé ígérgető Magyar Péter két mondata, vagy az őt pénzzel-tanácsokkal támogató Raskó György agrárvállalkozó, tanácsadó, feltehetőleg programalkotó, Weberékhez teljesen odasimuló kifejtése a valódi Tisza-program (amit, mint tudjuk, nem szabad kommunikálni, különben nincs esély nyerni, ahogy a Tisza-adócsomag kapcsán is elhangzott).
Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP