Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány tisza magyar péter

Hiába pózol Magyar Péter, elárulták magukat: padlógázzal gyorsítaná a Mercosur-paktumot a Tisza pártcsaládja

2026. január 20. 11:22

Csúnya lebukás: brüsszeli anyapártja teljes gőzzel hajtaná bele az EU-t és a magyarokat a paktumba, és a Tisza agrártanácsadója is jelezte, szerinte jó a paktum, a kritikák pedig csak „sirámok”.

2026. január 20. 11:22
null

Miután tavaly már egyszer meghátrált Brüsszel a magyar gazdákat is hátrányosan érintő EU-Mercosur-egyezmény ügyében, most újra elővették, sőt, alá is írták Paraguayban a paktumot. Ugyanakkor ez még nem tett pontot a történet végére, hiszen annak életbe lépéséhez még szükséges az Európai Parlament (és a négy dél-amerikai Mercosur-tagállam) ratifikációja.

Európában a franciák és a déli, jelentős agrártermeléssel bíró tagállamok tiltakoznak, a magyar gazdák tekintetében is roppant hátrányos egyezmény miatt pedig hatalmas tüntetés kezdődött az aktuális plenáris ülésnek otthont adó Strasbourgban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A fő érvük az európai gazdáknak, és a melléjük álló Patrióták frakciónak, hogy olcsó és lazán szabályozott termékekkel árasztaná el az európai piacokat, tisztességtelen versenyhelyzetet teremtve az uniós termelők számára.

A magyar kormány éppen ezért elutasította az egyezményt a jelenlegi formájában, és támogatja azt a 145 képviselő által indított kezdeményezést, amely legalábbis a legfontosabb aggályokat tisztázni akarja, és nem beleszaladni az egyezmény minél gyorsabb ratifikálásába. Emiatt indítványozták, hogy a megállapodást jogi szempontból vizsgálja meg az Európai Unió Bírósága.

Ezt is ajánljuk a témában

Az uniós szerződések értelmében valamely tagállam, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kikérheti a Bíróság véleményét arról, hogy egy tervezett megállapodás összeegyeztethető-e a szerződésekkel. Ha a Bíróság véleménye negatív, a megállapodás csak módosítás után léphet hatályba.

Mindeközben Magyar Péter, aki a politikailag kockázatosabb döntések idején jellemzően „elfelejt” bemenni az Európai Parlamentbe, most Facebook-posztban közölte, hogy a magyar kormány nem védi meg a magyar gazdákat, de majd ők.

Ehhez képest pártcsaládja, 

az Európai Néppárt (EPP) vezetői elképeszt lelkesedéssel éljenezték a paktumot, és sürgették annak mielőbbi életbe léptetését, minden lehetséges akadály lesöprésével. 

Manfred Weber pártelnök személyesen is elismerte, hogy pártcsaládja teljes mellszélességgel támogatja a megállapodást, azt egyenesen „Trump-ellenes” megállapodásként ünnepelve.

Szerdán tehát szavazás lesz az EP-ben, kérjenek-e jogi véleményt az EU Bíróságától a Mercosur-megállapodásról. Ennek kapcsán kedden reggel tartott sajtótájékoztatót a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt, ahol Jörgen Warborg néppárti koordinátor a párt nevében roppant lelkesedéssel beszélt a paktumról, és arról, hogy a voksoláson a Néppárt egyértelműen az aggályok félresöprése mellett, vagyis a képviselők beadványa és a gazdák érdekei ellen fog szavazni.

Warborg a központi Weber-direktívát hangsúlyozva közölte: a kérelem ellen kell szavazni, ez az EPP álláspontja. Ők még azt sem tekintik aggályosnak, hogy az EU-Mercosur megállapodást úgy osztották fel, hogy a nemzeti parlamenteket megkerülve a minél gyorsabb aláírás kedvéért megkötötték a paktumot – a legkacifántosabb érve egyébként erre az volt, hogy ugyanezt a jogi trükköt már bevetették a tagállamok ellen Chilében, és a Bíróság azt sem tartotta aggályosnak(!). Vagyis szerinte – és a Néppárt szerint – minden aggodalom felesleges, és csak politikai időhúzás a beadvány, a nemzeti parlamentek bevonása pedig nem is annyira fontos.

A sajtótájékoztató egy érdekes eleme volt, amikor arról kérdezték Jörgen Warborgot, hogy mennyire megosztott az EPP a kérdésben, illetve hogy titkos szavazás lesz-e a beadvány kapcsán. Mire Warborg közölte: vannak olyan pártok a pártcsaládon belül, akik támogatnák a beadványt, illetve ők maguk nem tervezik titkos szavazás kérését, nyílt szavazásra számítanak.

Brüsszeli forrásaink szerint mindezt összevetve elmondható: Magyar Péter – mivel a déli tagállamok és a franciák úgyis a beadvány mellett, vagyis a Mercosur azonnali ratifikálása ellen szavaznak majd – kvázi „engedélyt” kaphatott arra, hogy a magyarországi választások előtti hitelessége kedvéért kilóghasson a frakciófegyelemből, a nyílt szavazással pedig „papírja lehet” róla, hogy ő igenis védi a magyar gazdák érdekeit; igaz, ennek semmi súlya nem lesz azon túl, hogy azt kommunikálhatja, ő ezt megpróbálta, ezzel kisebbítve a magyar kormány valódi vétójának súlyát. Nem véletlen, hogy a kényes ügyekben máskor Brüsszelt és Strasbourgot nagy ívben kerülő tiszás vezér most melldöngetve utazott ki az Európai Parlamentbe: tudja, hogy az anyapárttal való összezörrenés kockázata nélkül tudja eljátszani a magyar gazdák felé, hogy ellenzi az EU-Mercosur paktumot.

Holott, ami ennél jóval kevesebb figyelmet (és like-ot) kapott, az nem más, mint Magyar Péter gazdasági tanácsadója, részben a párt pénzügyi hátterét is adó Raskó György állásfoglalása ebben a kérdésben.

Raskó posztjából ugyanis egy az egyben visszaköszön az, ami a háttérben 

az EPP-től függő Tisza valódi cselekvési programja: támogatni az EU-Mercosur paktumot.

Raskó érvei ráadásul egyesével is ijesztőek lehetnek, mintha nyíltan elismerné, hogy a Mercosur egyébként nem jó az európai gazdáknak, de akkor is támogatni kell.

A világ legversenyképesebb mezőgazdaságainak nevezi a négy Mercosur-tagállamot (ami nem túl jó hír az európai gazdáknak), 

és dicséri őket, hogy mernek gmo-val kísérletezni.

„A brazil és uruguayi farmerek nagyon fogékonyak minden újra, legyen szó technológiáról, nemesített fajtákról, például gmo vetőmagokról is. Nincs olyan averzió, mint Európában”.

Továbbá 

a Tisza tanácsadója „sirámoknak” nevezi az uniós gazdák tönkretétele miatti aggályokat, és írja: „megvan a véleménye” róluk.

Ezek után csak az marad a kérdés: vajon a nagy csinnadrattával most éppen a munkahelyére betaláló, magyar gazdák felé ígérgető Magyar Péter két mondata, vagy az őt pénzzel-tanácsokkal támogató Raskó György agrárvállalkozó, tanácsadó, feltehetőleg programalkotó, Weberékhez teljesen odasimuló kifejtése a valódi Tisza-program (amit, mint tudjuk, nem szabad kommunikálni, különben nincs esély nyerni, ahogy a Tisza-adócsomag kapcsán is elhangzott).

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan3
2026. január 20. 19:08
De hát én azt olvastam itt Kohán Mutyitól, hogy jó lesz ez a megállapodás Magyarországnak is.
Válasz erre
0
0
Perczel Éva
2026. január 20. 17:28
"Agyar futása" domain ma akciós áron !
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 20. 12:47
Ki a normális? (a youtube-on a MZP-Törőcsik interjút ajánlanám megtekintésre)
Válasz erre
0
1
madre79
2026. január 20. 12:21
Ez tróger remélem megkapja a méltó büntetését!
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!