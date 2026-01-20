Hiába pózol Magyar Péter, elárulták magukat: padlógázzal gyorsítaná a Mercosur-paktumot a Tisza pártcsaládja

Manfred Weber pártelnök személyesen is elismerte, hogy pártcsaládja teljes mellszélességgel támogatja a megállapodást, azt egyenesen „Trump-ellenes” megállapodásként ünnepelve.

Szerdán tehát szavazás lesz az EP-ben, kérjenek-e jogi véleményt az EU Bíróságától a Mercosur-megállapodásról. Ennek kapcsán kedden reggel tartott sajtótájékoztatót a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt, ahol Jörgen Warborg néppárti koordinátor a párt nevében roppant lelkesedéssel beszélt a paktumról, és arról, hogy a voksoláson a Néppárt egyértelműen az aggályok félresöprése mellett, vagyis a képviselők beadványa és a gazdák érdekei ellen fog szavazni.

Warborg a központi Weber-direktívát hangsúlyozva közölte: a kérelem ellen kell szavazni, ez az EPP álláspontja. Ők még azt sem tekintik aggályosnak, hogy az EU-Mercosur megállapodást úgy osztották fel, hogy a nemzeti parlamenteket megkerülve a minél gyorsabb aláírás kedvéért megkötötték a paktumot – a legkacifántosabb érve egyébként erre az volt, hogy ugyanezt a jogi trükköt már bevetették a tagállamok ellen Chilében, és a Bíróság azt sem tartotta aggályosnak(!). Vagyis szerinte – és a Néppárt szerint – minden aggodalom felesleges, és csak politikai időhúzás a beadvány, a nemzeti parlamentek bevonása pedig nem is annyira fontos.

A sajtótájékoztató egy érdekes eleme volt, amikor arról kérdezték Jörgen Warborgot, hogy mennyire megosztott az EPP a kérdésben, illetve hogy titkos szavazás lesz-e a beadvány kapcsán. Mire Warborg közölte: vannak olyan pártok a pártcsaládon belül, akik támogatnák a beadványt, illetve ők maguk nem tervezik titkos szavazás kérését, nyílt szavazásra számítanak.

Brüsszeli forrásaink szerint mindezt összevetve elmondható: Magyar Péter – mivel a déli tagállamok és a franciák úgyis a beadvány mellett, vagyis a Mercosur azonnali ratifikálása ellen szavaznak majd – kvázi „engedélyt” kaphatott arra, hogy a magyarországi választások előtti hitelessége kedvéért kilóghasson a frakciófegyelemből, a nyílt szavazással pedig „papírja lehet” róla, hogy ő igenis védi a magyar gazdák érdekeit; igaz, ennek semmi súlya nem lesz azon túl, hogy azt kommunikálhatja, ő ezt megpróbálta, ezzel kisebbítve a magyar kormány valódi vétójának súlyát. Nem véletlen, hogy a kényes ügyekben máskor Brüsszelt és Strasbourgot nagy ívben kerülő tiszás vezér most melldöngetve utazott ki az Európai Parlamentbe: tudja, hogy az anyapárttal való összezörrenés kockázata nélkül tudja eljátszani a magyar gazdák felé, hogy ellenzi az EU-Mercosur paktumot.