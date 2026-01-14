Ft
áram zelenszkij orosz-ukrán háború

Hatalmas a baj Kijevben: szükségállapotot rendelt el Zelenszkij

2026. január 14. 21:30

Százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül az ukrán fővárosban.

2026. január 14. 21:30
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot rendelt el az energiaszektorban, miután az orosz támadások következtében Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a rendkívül hideg időben – számolt be a Kyiv Independent alapján a Portfólió

Az elnök bejelentette, hogy a fővárosban folyamatosan működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására, melyet a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányít. Zelenszkij a közösségi médiában hangsúlyozta, hogy az orosz csapások és az egyre romló időjárási körülmények következményei súlyosak, ezért a kormány fokozza együttműködését nemzetközi partnereivel, hogy biztosítsák a kritikus energetikai berendezéseket, növeljék az áramimportot, és további támogatást nyújtsanak. A szükségállapot idejére „maximálisan” egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kapcsolásának szabályozását is.

Zelenszkij elrendelte az éjféli kijárási tilalom felülvizsgálatát, hogy a kijevi lakosok a nap bármely szakában hozzáférhessenek a főváros különböző pontjain felállított úgynevezett „legyőzhetetlenségi pontokhoz”, ahol áramot és fűtést biztosítanak. A fővárosban további ilyen pontok kialakítását is kilátásba helyezte.

„A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az állami katasztrófavédelem éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Számos kérdés sürgős megoldást igényel” – fogalmazott Zelenszkij.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Maruszenko

 

