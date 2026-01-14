Hatalmas a baj Kijevben: szükségállapotot rendelt el Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot rendelt el az energiaszektorban, miután az orosz támadások következtében Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a rendkívül hideg időben – számolt be a Kyiv Independent alapján a Portfólió.

Az elnök bejelentette, hogy a fővárosban folyamatosan működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására, melyet a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányít. Zelenszkij a közösségi médiában hangsúlyozta, hogy az orosz csapások és az egyre romló időjárási körülmények következményei súlyosak, ezért a kormány fokozza együttműködését nemzetközi partnereivel, hogy biztosítsák a kritikus energetikai berendezéseket, növeljék az áramimportot, és további támogatást nyújtsanak. A szükségállapot idejére „maximálisan” egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kapcsolásának szabályozását is.