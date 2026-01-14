Hatalmas a baj Kijevben: szükségállapotot rendelt el Zelenszkij

Elesett Kijev: sötétségbe borult az ukrán főváros
Mindent bevetett az orosz hadsereg.
Százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül az ukrán fővárosban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szükségállapotot rendelt el az energiaszektorban, miután az orosz támadások következtében Kijevben százezrek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a rendkívül hideg időben – számolt be a Kyiv Independent alapján a Portfólió.
Az elnök bejelentette, hogy a fővárosban folyamatosan működő munkacsoportot hoznak létre a válságkezelés összehangolására, melyet a nemrég kinevezett energiaügyi miniszter, Denisz Smihal irányít. Zelenszkij a közösségi médiában hangsúlyozta, hogy az orosz csapások és az egyre romló időjárási körülmények következményei súlyosak, ezért a kormány fokozza együttműködését nemzetközi partnereivel, hogy biztosítsák a kritikus energetikai berendezéseket, növeljék az áramimportot, és további támogatást nyújtsanak. A szükségállapot idejére „maximálisan” egyszerűsítik a tartalék generátorok hálózatra kapcsolásának szabályozását is.
Zelenszkij elrendelte az éjféli kijárási tilalom felülvizsgálatát, hogy a kijevi lakosok a nap bármely szakában hozzáférhessenek a főváros különböző pontjain felállított úgynevezett „legyőzhetetlenségi pontokhoz”, ahol áramot és fűtést biztosítanak. A fővárosban további ilyen pontok kialakítását is kilátásba helyezte.
„A javítócsapatok, az energiavállalatok, a közüzemi szolgáltatók és az állami katasztrófavédelem éjjel-nappal dolgozik az áram- és fűtésellátás helyreállításán. Számos kérdés sürgős megoldást igényel” – fogalmazott Zelenszkij.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Maruszenko
