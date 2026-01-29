Futótűzként terjed az ukrán sajtóban: Brüsszel számára Magyar Péter a biztos választás

Ukrán elemző mondta ki: Magyar Péter és pártja támogatja Ukrajna EU-csatlakozását
Nagyon bizakodó Olekszandr Muszijenko ukrán katonai elemző.
Ellepték az ukrán sajtót az elemzések, melyek szerint rendkívül előnyös lenne az Európai Uniónak és Ukrajnának, ha Magyar Péter legyőzné Orbán Viktort a magyar választáson.
Az ukrán OBOZ.UA (Obozrevatel) oldalán „A magyar választások veszélyesebbek, mint amilyennek látszanak: mi forog kockán Ukrajna, az EU és Oroszország számára, és mire számíthatunk, ha kormányváltás történik?” címmel közöltek írást, amely részletesen foglalkozik az áprilisi választásokkal.
A cikk szerint Ukrajna EU-csatlakozását csak Magyarország gátolja, és egy ellenzéki győzelem megszüntetné ezt a blokkolást, mert Magyar Péter nem ellenzi a csatlakozást:
„Magyarország továbbra is az egyetlen uniós ország, amely szisztematikusan akadályozza Ukrajna előrehaladását az EU-tagság felé, és rendszeresen késlelteti a Kijevnek nyújtott támogatásról szóló döntéseket.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon bizakodó Olekszandr Muszijenko ukrán katonai elemző.
A cikk hosszasan elemzi, hogy a Fidesz kampányának fontos része Ukrajna, és hogy a kormány a szerző szerint „primitív” „háború vagy béke” közötti választásnak mutatja be az áprilisi voksolást. Az ukrán lap szerint „bizonyíték nélkül” beszél a kormány Kijev beavatkozásáról.
Ezzel szemben az ukrán szerző áradozik Magyar Péterről és a Tiszáról, akiről úgy írnak, hogy „csak fiatalon” volt a Fidesz támogatója.
„A külpolitikában Magyar egyértelműen agresszor államnak nevezi Oroszországot, ugyanakkor óvatos álláspontot képvisel az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében, hangsúlyozva Magyarország korlátozott erőforrásait. Magyar mérsékelt álláspontot foglal el Ukrajna európai integrációjának ügyében is. Nem ellenzi magát a csatlakozást – Orbánnal ellentétben –, de nem támogatja annak felgyorsított változatát. Ugyanakkor
Magyar Péter politikai, gazdasági és humanitárius támogatást szorgalmaz Kijev számára, valamint Budapest visszatérését az európai konszenzushoz.”
A cikk arról is áradozik, milyen nagyszerű lenne Brüsszelnek a Fidesz bukása.
„Ezzel egyidejűleg egy ellenzéki győzelem helyreállíthatná a normális kapcsolatokat és a demokratikus gyakorlatot Magyarországon, biztosíthatná a blokkoló tényező hivatalos megszüntetését, és erősíthetné az EU egységét” – olvasható az ukrán oldalon.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az új iskolai épületekben a mosdókat nem különítik el nemek szerint, a helyiségeket egyszerűen WC felirattal jelölik majd.