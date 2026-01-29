Futótűzként terjed az ukrán sajtóban: Brüsszel számára Magyar Péter a biztos választás

A cikk hosszasan elemzi, hogy a Fidesz kampányának fontos része Ukrajna, és hogy a kormány a szerző szerint „primitív” „háború vagy béke” közötti választásnak mutatja be az áprilisi voksolást. Az ukrán lap szerint „bizonyíték nélkül” beszél a kormány Kijev beavatkozásáról.

Ezzel szemben az ukrán szerző áradozik Magyar Péterről és a Tiszáról, akiről úgy írnak, hogy „csak fiatalon” volt a Fidesz támogatója.

„A külpolitikában Magyar egyértelműen agresszor államnak nevezi Oroszországot, ugyanakkor óvatos álláspontot képvisel az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében, hangsúlyozva Magyarország korlátozott erőforrásait. Magyar mérsékelt álláspontot foglal el Ukrajna európai integrációjának ügyében is. Nem ellenzi magát a csatlakozást – Orbánnal ellentétben –, de nem támogatja annak felgyorsított változatát. Ugyanakkor

Magyar Péter politikai, gazdasági és humanitárius támogatást szorgalmaz Kijev számára, valamint Budapest visszatérését az európai konszenzushoz.”

A cikk arról is áradozik, milyen nagyszerű lenne Brüsszelnek a Fidesz bukása.