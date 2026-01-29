Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter fidesz kijev eu ukrajna

Futótűzként terjed az ukrán sajtóban: Brüsszel számára Magyar Péter a biztos választás

2026. január 29. 14:13

Ellepték az ukrán sajtót az elemzések, melyek szerint rendkívül előnyös lenne az Európai Uniónak és Ukrajnának, ha Magyar Péter legyőzné Orbán Viktort a magyar választáson.

2026. január 29. 14:13
null

Az ukrán OBOZ.UA (Obozrevatel) oldalán „A magyar választások veszélyesebbek, mint amilyennek látszanak: mi forog kockán Ukrajna, az EU és Oroszország számára, és mire számíthatunk, ha kormányváltás történik?” címmel közöltek írást, amely részletesen foglalkozik az áprilisi választásokkal.

A cikk szerint Ukrajna EU-csatlakozását csak Magyarország gátolja, és egy ellenzéki győzelem megszüntetné ezt a blokkolást, mert Magyar Péter nem ellenzi a csatlakozást: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet

Magyarország nincs többé egyedül: így akadályozhatják meg az aljas brüsszeli mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„Magyarország továbbra is az egyetlen uniós ország, amely szisztematikusan akadályozza Ukrajna előrehaladását az EU-tagság felé, és rendszeresen késlelteti a Kijevnek nyújtott támogatásról szóló döntéseket.”

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk hosszasan elemzi, hogy a Fidesz kampányának fontos része Ukrajna, és hogy a kormány a szerző szerint „primitív” „háború vagy béke” közötti választásnak mutatja be az áprilisi voksolást. Az ukrán lap szerint „bizonyíték nélkül” beszél a kormány Kijev beavatkozásáról. 

Ezzel szemben az ukrán szerző áradozik Magyar Péterről és a Tiszáról, akiről úgy írnak, hogy „csak fiatalon” volt a Fidesz támogatója. 

„A külpolitikában Magyar egyértelműen agresszor államnak nevezi Oroszországot, ugyanakkor óvatos álláspontot képvisel az Ukrajnának nyújtott katonai segítség kérdésében, hangsúlyozva Magyarország korlátozott erőforrásait. Magyar mérsékelt álláspontot foglal el Ukrajna európai integrációjának ügyében is. Nem ellenzi magát a csatlakozást – Orbánnal ellentétben –, de nem támogatja annak felgyorsított változatát. Ugyanakkor

Magyar Péter politikai, gazdasági és humanitárius támogatást szorgalmaz Kijev számára, valamint Budapest visszatérését az európai konszenzushoz.”

A cikk arról is áradozik, milyen nagyszerű lenne Brüsszelnek a Fidesz bukása.

„Ezzel egyidejűleg egy ellenzéki győzelem helyreállíthatná a normális kapcsolatokat és a demokratikus gyakorlatot Magyarországon, biztosíthatná a blokkoló tényező hivatalos megszüntetését, és erősíthetné az EU egységét” – olvasható az ukrán oldalon. 

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
24fokos32
2026. január 29. 14:51
Álmodozik az ukrán náci sajtó, de felfoghatnák végre, hogy nem ők fognak szavazni. Hanem a magyar pórnép. És nem az Ukrán Péterre, ők és Brüsszel futtatott ölebjére. Hanem Orbán Viktorra. Ukrán nácik, jön a magyar pofon áprilisban.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 29. 14:51
3/3-dal győznek?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 29. 14:50
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
•••
2026. január 29. 14:48 Szerkesztve
"Én a FIDESZre és Orbán Viktorra adom le a szavazatom. És te? " Nem szavazok. Majd ti lerendezitek belügyeitek. Az az 1 potenciális mandátum a diaszpórából nem tesz-vesz sokat egyik térfélen se. Érdekérvényesítésre kevés. Milyen magyar állampolgár az aki nem nyithat bankszámlát Magyarországon? Mert aki bankszámlát nyit Magyarországon, az nyilván gazdassági tevékenységet akar folytatni és kötelessége adózni még ha nincs is magyarországi lakcíme.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!