Figyelmeztették Amerikát: mindent elsöprő háború jöhet, ha Trump ezt meglépi

Egy magas rangú iráni tisztviselő figyelmeztetett, hogy az ország bármilyen támadást „teljes körű háborúként ellenünk” fog kezelni, az Egyesült Államok repülőgép-hordozó harccsoportjának és más katonai eszközeinek térségbe érkezése előtt – írja a SkyNews.

A forrás kiemelte, hogy a figyelmeztetés és az amerikai katonai jelenlét megerősítése közel két héttel azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította az iráni tüntetőket (akik közül ezreket öltek meg), hogy folytassák a demonstrációkat, és megígérte, hogy a segítség úton van számukra.