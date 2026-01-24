Figyelmeztették Amerikát: mindent elsöprő háború jöhet, ha Trump ezt meglépi

„Szégyenteljes, teljességgel nevetséges” – durván kiakadtak Európa vezető hatalmában, kegyetlenül nekiestek Trumpnak
Kiverte a biztosítékot az amerikai elnök kijelentése.
Ebből még baj lehet.
Egy magas rangú iráni tisztviselő figyelmeztetett, hogy az ország bármilyen támadást „teljes körű háborúként ellenünk” fog kezelni, az Egyesült Államok repülőgép-hordozó harccsoportjának és más katonai eszközeinek térségbe érkezése előtt – írja a SkyNews.
A forrás kiemelte, hogy a figyelmeztetés és az amerikai katonai jelenlét megerősítése közel két héttel azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította az iráni tüntetőket (akik közül ezreket öltek meg), hogy folytassák a demonstrációkat, és megígérte, hogy a segítség úton van számukra.
Ez a katonai felvonulás – reméljük, nem valódi konfrontációt szolgál – de a hadseregünk felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is. Éppen ezért Iránban minden a legmagasabb készültségi szinten van”
– mondta az iráni tisztviselő a Reutersnek, névtelenséget kérve.
A tisztviselő hozzátette: „Ezúttal bármilyen támadást, legyen az korlátozott, korlátlan, sebészeti, kinetikus, vagy bárhogyan is nevezik, totális háborúnak tekintünk ellenünk, és a lehető legkeményebb módon fogunk válaszolni, hogy ezt lezárjuk.”
Az amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak egy „armadája” már Irán felé tart, de reméli, hogy nem kell bevetnie azt. Eközben, ismét figyelmeztette Teheránt, hogy ne gyilkolja a tüntetőket, és ne indítsa újra nukleáris programját.
„Ha az amerikaiak megsértik Irán szuverenitását és területi integritását, válaszolni fogunk” – mondta az iráni tisztviselő. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan milyen formában érkezne az ázsiai ország válasza.
