Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború irán egyesült államok donald trump

Figyelmeztették Amerikát: mindent elsöprő háború jöhet, ha Trump ezt meglépi

2026. január 24. 10:29

Ebből még baj lehet.

2026. január 24. 10:29
null

Egy magas rangú iráni tisztviselő figyelmeztetett, hogy az ország bármilyen támadást „teljes körű háborúként ellenünk” fog kezelni, az Egyesült Államok repülőgép-hordozó harccsoportjának és más katonai eszközeinek térségbe érkezése előtt – írja a SkyNews.

A forrás kiemelte, hogy a figyelmeztetés és az amerikai katonai jelenlét megerősítése közel két héttel azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólította az iráni tüntetőket (akik közül ezreket öltek meg), hogy folytassák a demonstrációkat, és megígérte, hogy a segítség úton van számukra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a katonai felvonulás – reméljük, nem valódi konfrontációt szolgál – de a hadseregünk felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is. Éppen ezért Iránban minden a legmagasabb készültségi szinten van”

 – mondta az iráni tisztviselő a Reutersnek, névtelenséget kérve.

A tisztviselő hozzátette: „Ezúttal bármilyen támadást, legyen az korlátozott, korlátlan, sebészeti, kinetikus, vagy bárhogyan is nevezik, totális háborúnak tekintünk ellenünk, és a lehető legkeményebb módon fogunk válaszolni, hogy ezt lezárjuk.”

Az amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak egy „armadája” már Irán felé tart, de reméli, hogy nem kell bevetnie azt. Eközben, ismét figyelmeztette Teheránt, hogy ne gyilkolja a tüntetőket, és ne indítsa újra nukleáris programját.

„Ha az amerikaiak megsértik Irán szuverenitását és területi integritását, válaszolni fogunk” – mondta az iráni tisztviselő. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan milyen formában érkezne az ázsiai ország válasza.

Nyitókép forrása: Fabrice COFFRINI / AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. január 24. 16:22
Az iráni rezsim marad. Ők nem szarnak be, mint a magyarok vagy az ukránok. Amerika és a büdös zsidók a vérükkel fognak fizetni. Perzsia a perzsáké, nem lesz amerikai-cionista gyarmat.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. január 24. 16:04
Az iráni rezsim folyamatosan gyilkolja a civil lakosságot. Már kicsúszott a kezükből az irányítás, maradt a korlátlan gyilkolás. Már nem is irániak gyilkolnak, nekik már nincs hozzá gyomruk. A szomszédos arab országokból importáltak elvakult radikális muszlimokat, ők járják az utcákat és válogatás nélkül lőnek mindenkire akit az utcán látnak. Férfiak, nők, gyerekek, aggastyánok.. nem számít. Sokan csak kimerészkednek élelmiszerért, és soha nem térnek vissza. Folynak az akasztások is. Már kb 20 000 embert kiirtottak, és nem lassulnak le, mert megszűnt mindenféle kontrol. Aki ezt támogatja, az vagy sík hülye idióta, vagy minden emberségéből kivetkőzött megvezetett elmebeteg. Ez a rezsim nem maradhat a helyén, és nem is fog. Az iráni emberek eltávolítják, amerikai segítséggel. Irán visszatér a normális útra.
Válasz erre
0
0
Gyuri05
2026. január 24. 13:05
Érdekes lenne, ha az Irániak elsüllyesztenék az USA flotta nagy részét. Mi lenne ezután, a szájkaratén kívül?
Válasz erre
1
0
Himiko
2026. január 24. 12:24
Oroszország nem lapít, elektronikus jelzavarókat adott Iránnak már 2025 októbere körül, Kína is adott Stralink jel zavarókat és bemérő eszközöket (Orosz). Ne a nyugati médiától várd, hogy erről beszámoljanak. A tüntetéseket megszakították mivel, a Starlink jelet 8+ százalékban meg tudták zavarni, így a kiosztott Starlink terminálokkal nem tudták koncentrálni az embereket hol gyűljenek össze (Trump nem véletlen említi meg, hogy az internetet vissza kell állítani). A kivégzéseknél találtak e az egyéneknél Starlink terminált? (beszámolnának róla) A több ezer halottat honnan veszik? (a kiosztott terminálok számából kalkulálják) Irán határánál már földi katonai alakulatok masíroznak. Ezért Irán teljesen elérhetetlenné tette már a Starlink jelét. Erről se a nyugati médiában fognak beszámolni. Olvassatok közeli országok sajtóját, hogy a Hormuzi szorosban megszűnt a GPS jel, nem tudnak koordinálni a hajók.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!