északi áramlat vizsgálat németország ügy ukrajna

Északi Áramlat: Ukrajna szerint embertelen körülmények között tartják fogva a gyanúsítottat Németországban

2026. január 22. 18:00

Az ukrán ombudsman vizsgálatot sürget.

2026. január 22. 18:00

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának ügyében gyanúsított ukrán férfit Németországban őrzik, és az ukrán emberi jogi biztos szerint a fogva tartás olyan mértékben korlátozó és megalázó lehet, hogy akár kínzásnak is minősülhet, ezért hivatalos vizsgálatot sürget – írta meg a Kárpáthír.

A lap szerint a gyanúsítottat egy különösen szigorúan őrzött részlegen tartják, ahol a beszámolók alapján naponta 23 órát tölt magánzárkában, miközben hosszú ideje nem engedélyezték számára a telefonálást, és a külvilággal való kapcsolattartása is erősen korlátozott.

Az ukrán ombudsman szerint az alkalmazott gyakorlat kimerítheti az embertelen vagy megalázó bánásmód fogalmát, ezért a német hatóságokhoz fordult, hogy vizsgálják ki a fogva tartás körülményeit, és gondoskodjanak a nemzetközi emberi jogi normák betartásáról. Az ügy nemcsak büntetőeljárási, hanem diplomáciai súllyal is bír, mivel egy ukrán állampolgár jogainak esetleges sérelme egy geopolitikailag különösen érzékeny ügyben merül fel, amely az Északi Áramlat elleni szabotázsakcióval kapcsolatos nemzetközi nyomozások egyik fontos szála.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

