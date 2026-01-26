Elképesztő: több százezer nyugdíjas tűnt el Ukrajnából

a nyugdíjasok számának visszaesése nem kizárólag a háború következménye, hanem egy régóta zajló, természetes demográfiai folyamat része is.

Jelentősen átalakult az aktív dolgozók és a nyugdíjasok aránya is. Míg korábban a nyugdíjasok száma meghaladta a munkavállalókét, ma már nagyjából egy az egyhez az arány,

ami komoly hatással van a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára és a szociális kiadások szerkezetére.

A miniszter kiemelte: az ukrán állam továbbra is folyósítja a nyugdíjakat azoknak, akik a háború miatt külföldre kényszerültek, feltéve, hogy átestek az előírt azonosítási eljárásokon, és igazolták, hogy életben vannak.

Uljutin szerint a szociális ellátórendszer működtetése a háborús körülmények között is kiemelt állami feladat, ugyanakkor a demográfiai és munkaerőpiaci változások hosszabb távon elkerülhetetlenné tehetik a nyugdíjrendszer átalakítását.