Elképesztő: több százezer nyugdíjas tűnt el Ukrajnából

Az illetékes miniszter szerint ez nem kizárólag a háború számlájára írható.
Ukrajnában a háború kitörése óta mintegy 600 ezerrel csökkent a nyugdíjban részesülők száma – mondta Denisz Uljutin szociálpolitikai, családügyi és nemzetiségi miniszter, amelyről az RBK–Ukrajina nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó számolt be.
A tárcavezető szerint jelenleg
Uljutin hangsúlyozta:
a nyugdíjasok számának visszaesése nem kizárólag a háború következménye, hanem egy régóta zajló, természetes demográfiai folyamat része is.
Jelentősen átalakult az aktív dolgozók és a nyugdíjasok aránya is. Míg korábban a nyugdíjasok száma meghaladta a munkavállalókét, ma már nagyjából egy az egyhez az arány,
ami komoly hatással van a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára és a szociális kiadások szerkezetére.
A miniszter kiemelte: az ukrán állam továbbra is folyósítja a nyugdíjakat azoknak, akik a háború miatt külföldre kényszerültek, feltéve, hogy átestek az előírt azonosítási eljárásokon, és igazolták, hogy életben vannak.
Uljutin szerint a szociális ellátórendszer működtetése a háborús körülmények között is kiemelt állami feladat, ugyanakkor a demográfiai és munkaerőpiaci változások hosszabb távon elkerülhetetlenné tehetik a nyugdíjrendszer átalakítását.
Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP