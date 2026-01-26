Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború nyugdíj ukrán menekültek

Elképesztő: több százezer nyugdíjas tűnt el Ukrajnából

2026. január 26. 16:39

Az illetékes miniszter szerint ez nem kizárólag a háború számlájára írható.

2026. január 26. 16:39
null

Ukrajnában a háború kitörése óta mintegy 600 ezerrel csökkent a nyugdíjban részesülők száma – mondta Denisz Uljutin szociálpolitikai, családügyi és nemzetiségi miniszter, amelyről az RBK–Ukrajina nyomán a Kárpátaljai Igaz Szó számolt be.

A tárcavezető szerint jelenleg

  • körülbelül 15 millió ember kap valamilyen szociális juttatást Ukrajnában,
  • közülük 10,2 millióan nyugdíjasok.

Uljutin hangsúlyozta:

a nyugdíjasok számának visszaesése nem kizárólag a háború következménye, hanem egy régóta zajló, természetes demográfiai folyamat része is.

Jelentősen átalakult az aktív dolgozók és a nyugdíjasok aránya is. Míg korábban a nyugdíjasok száma meghaladta a munkavállalókét, ma már nagyjából egy az egyhez az arány,

ami komoly hatással van a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára és a szociális kiadások szerkezetére.

A miniszter kiemelte: az ukrán állam továbbra is folyósítja a nyugdíjakat azoknak, akik a háború miatt külföldre kényszerültek, feltéve, hogy átestek az előírt azonosítási eljárásokon, és igazolták, hogy életben vannak.

Uljutin szerint a szociális ellátórendszer működtetése a háborús körülmények között is kiemelt állami feladat, ugyanakkor a demográfiai és munkaerőpiaci változások hosszabb távon elkerülhetetlenné tehetik a nyugdíjrendszer átalakítását.

Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP

