Brüsszelből érkezett: ez a szerződés jelentheti az utolsó szöget Von der Leyen koporsójában

A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta, a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

A megállapodást több okból is ellenezzük”

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd részleteket közölve elmondta: a piacnyitás azt eredményezi, hogy az európai gazdáknak a dél-amerikai óriáscégekkel kell majd felvenniük a versenyt. A Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3-4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat – jegyezte meg.

Magyar szempontból az EP-képviselő kiemelte: a baromfi, a méz és az etanol ágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek.

Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra vonatkoznak. Az EU-n kívüli termelők ráadásul – mint kiemelte – számos olyan vegyi anyagot használnak, számos olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. További súlyosbító körülményként említette azt is, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszútávú költségvetésben.