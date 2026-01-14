Ft
01. 14.
szerda
patrióta Brüsszel Ursula von der Leyen

Brüsszelből érkezett: ez a szerződés jelentheti az utolsó szöget Von der Leyen koporsójában

2026. január 14. 15:10

Az Európai Parlament (EP) Patrióta frakciója bizalmatlansági indítványt nyújt be az Európai Bizottság elnöke ellen.

2026. január 14. 15:10
null

Az Európai Parlament (EP) Patrióta frakciója, az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt, bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba hangsúlyozta: áll a bál a Mercosur-megállapodás miatt, mivel az megnyitná az uniós piacokat a dél-amerikai óriásgazdaságok előtt.

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná – hívta fel a figyelmet.

A Patrióta EP-frakció többek között ezért nyújt be ellene bizalmatlansági indítványt – tájékoztatott. Elmondta, a bizalmatlansági indítványt már a jövő heti plenáris ülésen napirendre tűzhetik.

A megállapodást több okból is ellenezzük”

– fogalmazott Dömötör Csaba, majd részleteket közölve elmondta: a piacnyitás azt eredményezi, hogy az európai gazdáknak a dél-amerikai óriáscégekkel kell majd felvenniük a versenyt. A Mercosur-országok esetében a világ legnagyobb agrárexportőreiről van szó, 22 milliárd eurónyi Dél-Amerikából származó import áll szemben 3-4 milliárd eurónyi uniós kivitellel. Ez az olló a megállapodással csak tovább nyílhat – jegyezte meg.

Magyar szempontból az EP-képviselő kiemelte: a baromfi, a méz és az etanol ágazatok a leginkább kitettek a megállapodás káros következményeinek.

Súlyosbító körülménynek nevezte, hogy a dél-amerikai termelőkre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú környezetvédelmi szabályok, melyek az európai termelőkre és gazdákra vonatkoznak. Az EU-n kívüli termelők ráadásul – mint kiemelte – számos olyan vegyi anyagot használnak, számos olyan eljárást alkalmaznak, amelyek az EU-ban tiltottak egészségkárosító jellegük miatt. További súlyosbító körülményként említette azt is, hogy a piacnyitással egy időben az Európai Bizottság 20 százalékkal akarja csökkenteni az agrártámogatásokat az új uniós hosszútávú költségvetésben.

„Az innen elvett összeget belerakják a háborús kasszába. Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy Belgiumban is tüntetnek, Olaszországban is tüntetnek a gazdák, Lengyelországban is tüntetnek a gazdák, Párizsban is tüntetés zajlik, és jövő héten az EP strasbourgi plenáris ülése idejére is nagy gazdatüntetést szerveznek” – fogalmazott.

„Számtalan ügy van, ami miatt nem bízunk abban, hogy az Európai Bizottság elnöke a jövőben jól tudja végezni a munkáját, merthogy már eddig is óriási károkat okozott” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd úgy folytatta: „nem beszélve arról, hogy az egész uniós költségvetést alá akarja rendelni a mérhetetlenül káros háborús mániának”.

A tagállamok vezetői közös uniós hitelfelvételről döntenek

Kiemelte: Ukrajna már most benyújtja a számlát, mely szerint óriási összeget, 800 milliárd dollárt kellene állnia az európai adófizetőknek. A probléma az, hogy az Európai Bizottság ennek az igénynek meg is akar felelni.

Azonban – mint kiemelte – „kiürült a kassza”, ezért kellett legutóbb a tagállamok vezetőinek közös uniós hitelfelvételről dönteniük. Magyarország azonban ebben nem vesz részt – szögezte le.

Az uniós programokkal együtt, amelyekre Ukrajna tagjelöltként vagy tagként jogosult lesz, akár az uniós költségvetés 20 százaléka is Ukrajnába mehet. „Az brutális összeg, miközben az európai gazdaság gyengélkedik” – fogalmazott.

Ezeket az összegeket – mint kiemelte – valahonnan el kell venni, ezért Brüsszel megszorító javaslatokkal, követelésekkel áll Magyarország elé is.

A hivatalos dokumentumokban világosan ott szerepel, hogy bele kellene nyúlnunk a családi adókedvezménybe, a progresszív adózást kellene bevezetni, ami magasabb adókulcsokat jelent, a 13. meg a 14. havi nyugdíj szerintük nincsen rendben, be kellene vezetni vagyonadót”

– fogalmazott Dömötör, majd kiemelte: „pontosan ezeket a terveket látjuk viszont a Tisza kiszivárgott terveiben”. Közös ezekben az ügyekben, hogy a Tisza, amikor kérdéseket kap, mindig megpróbálja letagadni. De mind az Európai Bizottság, mind pedig a Tisza szakértőit írásba adták ezeket a terveket. Tehát hiába próbálják letagadni, minden magyar állampolgár ismerheti már ezeket a terveket, úgyhogy ezekről is döntünk április 12-én – fogalmazott.

Erről nem beszélhet Magyar Péter

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy az EU és Ukrajna között már életbe lépett kereskedelmi megállapodás is súlyos károkat okoz a magyar gazdáknak. Drasztikusan megemelték a vámmentesen behozható búza-, kukorica-, baromfi-, méz- és tojáskvótákat, ráadásul azt a jogot is elvitatják, hogy egy tagállam egyoldalúan korlátozó intézkedéseket hozzon, például behozatali tilalmat vezessen be, mint ahogy azt a magyar és a lengyel kormány korábban megtette – hangsúlyozta.

„Ezeket a megállapodásokat a Tisza brüsszeli pártja, az Európai Néppárt (EPP) hozta össze” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd emlékeztetett: Ursula von der Leyen mellett az uniós agrárbiztos is az Európai Néppártból érkezik, továbbá a néppárti EP-frakció vezetése is üdvözölte a megállapodást.

Magyar Péter ezt nagyon jól tudja, ezért egyetlen egy ezzel kapcsolatos vitán vagy szavazáson nem vett részt. Egyetlen egyen sem. Jelölői és szponzorai az Európai Néppártban elvégezték helyette a piszkos munkát”

– fogalmazott.

Ez egyike azoknak az ügyeknek, amelyekről a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent és bármit lehessen – hangoztatta Dömötör Csaba.

„Innen is szeretném megkérdezni Magyar Pétert, hogy mivel magyarázza azt, hogy egyetlen egy Mercosurral vagy EU-Ukrajna megállapodással kapcsolatos szakbizottsági vitán vagy szavazáson nem vett részt? A választ nemcsak én várom, hanem minden magyar gazda” – tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz EP-képviselője.

(MTI)

Fotó: Diego Ravier/AFP

