Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
von der leyen andrej babiš magyarország csehország eu európai bizottság orbán viktor

Valóra vált Von der Leyen rémálma Magyarországról: erre nem talál megoldást az Európai Bizottság elnöke

2026. január 14. 12:01

Az új cseh miniszterelnök Orbán Viktorhoz hasonlóan a szuverén nemzetállamok Európáját képviseli, elutasítja az EU-s hatáskörök bővítését és a migrációs paktumot is.

2026. január 14. 12:01
null

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a kormányprogram bemutatásakor hangsúlyozta, hogy Csehország elutasítja az EU-s hatáskörök bővítését, és kizárólag a nemzeti érdekek érvényesítésére törekszik – írja a Der Standard.

Kiemelte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

nem támogatják az euró bevezetését, valamint szigorúan fellépnek az illegális migráció ellen és elutasítják az EU migrációs paktumát.

Babiš Orbán Viktorhoz hasonlóan a szuverén nemzetállamok Európáját képviseli. Az új kormány prioritása továbbá az atomenergia fejlesztése és a költségvetési fegyelem fenntartása. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2026. január 14. 13:10
"Csehország elutasítja az EU-s hatáskörök bővítését, és kizárólag a nemzeti érdekek érvényesítésére törekszik" És ha minden ország így tesz, eljön majd újra a nemzetállamot aranykora. Szerte Európában kormányra kerülnek a nemzeti érzelmű pártok, és a szuverén nemzetek érvényesítik nemzeti érdekeiket. Nem fognak belepofázni a senki által meg nem választott brüsszeli politikusok, hogy mi legyen jó egy országnak. Első és legfontosabb a NEMZETI ÉRDEK lesz. A cseheknek mondjuk az, hogy a Benes dekrétumok örökre a cseh alkotmányba foglaltassanak. A románoknak meg az, hogy Erdély örökre felejtse el hogy magyar volt egykor. És ez csak kettő 26 ország százféle nemzeti érdeke közül. Határok, vámok, szomszédok gyűlölete, kereskedelmi háborúk egész Európában. Ezt akarjátok?
Válasz erre
0
3
Hangillat
2026. január 14. 13:05
A 12 aranycsillag által képzett tökéletes kör csillagjai vörösödnek, a kör ráerőszakolt körhagyókat működtet, melyeket sok DS gép-ész gépészkedő jogász az ász jogán barkácsolt össze. Lopakodó lopós, brüsszeli-trójai demokrácia faló farkasok.
Válasz erre
0
0
agneska-11
•••
2026. január 14. 13:02 Szerkesztve
Isten áldja a Cseheket! Mas: Nemet urhajosokat küldenének a holdra, arról is szó van hogy ezúttal hölgyet választanának. Jó ötletem van Ursula is örülne neki de mi meg jobban, hogy menjen ő. És vissza se jöjjön. Soha többé.
Válasz erre
1
0
szantofer
2026. január 14. 13:00
Na bumm! 2/24
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!