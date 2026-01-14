Valóra vált Von der Leyen rémálma Magyarországról: erre nem talál megoldást az Európai Bizottság elnöke

Ettől hangos az ukrán sajtó: szertefoszlik Zelenszkij álma, hetek kérdése és Magyarország új szövetségest kaphat
Nem csak Magyarországon tartanak sorsdöntő választásokat.
Az új cseh miniszterelnök Orbán Viktorhoz hasonlóan a szuverén nemzetállamok Európáját képviseli, elutasítja az EU-s hatáskörök bővítését és a migrációs paktumot is.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök a kormányprogram bemutatásakor hangsúlyozta, hogy Csehország elutasítja az EU-s hatáskörök bővítését, és kizárólag a nemzeti érdekek érvényesítésére törekszik – írja a Der Standard.
Kiemelte:
nem támogatják az euró bevezetését, valamint szigorúan fellépnek az illegális migráció ellen és elutasítják az EU migrációs paktumát.
Babiš Orbán Viktorhoz hasonlóan a szuverén nemzetállamok Európáját képviseli. Az új kormány prioritása továbbá az atomenergia fejlesztése és a költségvetési fegyelem fenntartása.
