01. 14.
szerda
Von der Leyen aláírásán múlik minden: Magyarország kész bírósághoz fordulni az Európai Bizottság döntése miatt

2026. január 14. 12:32

Hátrányosan érintené a magyar gazdákat az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás, de Franciaországban és Spanyolországban is őrjöngenek a mezőgazdaságban dolgozók.

2026. január 14. 12:32
Nagy István, Magyarország agrárminisztere bejelentette, hogy Orbán Viktor kormánya kész bíróság elé vinni az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, ha Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke aláírja azt – írja a El Observador.

A tárcavezető szerint a szerződés hátrányosan érinti a magyar gazdákat.

A cikk megjegyzi, hogy Franciaországban és Spanyolországban már most óriási mezőgazdasági tiltakozások zajlanak.

Nyitókép: AFP/John MacDougall

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 8 komment

Ekeke
2026. január 14. 13:14
"Nagy István, Magyarország agrárminisztere bejelentette, hogy Orbán Viktor kormánya kész bíróság elé vinni az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, ha Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírja azt" Azt már cseszheted. Ezt kivételesen a szabályok betartásával írja alá. Megvolt a blokkoláshoz szükséges minimum 35 százalékos arány? Lószart mama, csak 33,5 százalék jött össze. Köszönjétek meg az agyonajnározott Meloninak, aki utolsó pillanatban úgy otthagyott a trágyában mint Szent Pál az oláhokat.
Válasz erre
2
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 14. 12:55
Vajon kinek a markában vannak a bírák?🤔
Válasz erre
2
0
kalmanok
2026. január 14. 12:49
Magyar gazdák igaz. Sikkasztás miatt nyomoznak a Kósa Lajos családjához köthető, bedőlt agrárcégnél, Gazdák várják a pénzüket a csőd szélén álló cégtől
Válasz erre
0
6
Sróf
2026. január 14. 12:41
Ezek szerint az agrárminiszter nem olvasta Kohán Mátyás cikkét... (szarkazmus)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!