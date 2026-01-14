Von der Leyen aláírásán múlik minden: Magyarország kész bírósághoz fordulni az Európai Bizottság döntése miatt

Nagy István, Magyarország agrárminisztere bejelentette, hogy Orbán Viktor kormánya kész bíróság elé vinni az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, ha Ursula von der Leyen, az Európai

Bizottság elnöke aláírja azt – írja a El Observador.

A tárcavezető szerint a szerződés hátrányosan érinti a magyar gazdákat.

A cikk megjegyzi, hogy Franciaországban és Spanyolországban már most óriási mezőgazdasági tiltakozások zajlanak.