Von der Leyen aláírásán múlik minden: Magyarország kész bírósághoz fordulni az Európai Bizottság döntése miatt

Ezért veszíthetnek a magyar gazdák is a Mercosur-megállapodással
Az Oeconomus elemzésében arra is rámutatott, hogy mely réteget és szektort érintené a legrosszabbul a vitatott megállapodás.
Hátrányosan érintené a magyar gazdákat az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás, de Franciaországban és Spanyolországban is őrjöngenek a mezőgazdaságban dolgozók.
Nagy István, Magyarország agrárminisztere bejelentette, hogy Orbán Viktor kormánya kész bíróság elé vinni az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, ha Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke aláírja azt – írja a El Observador.
A tárcavezető szerint a szerződés hátrányosan érinti a magyar gazdákat.
A cikk megjegyzi, hogy Franciaországban és Spanyolországban már most óriási mezőgazdasági tiltakozások zajlanak.
Nyitókép: AFP/John MacDougall
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.