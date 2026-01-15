Ft
01. 15.
csütörtök
lengyelország háború áram Háború Ukrajnában karol nawrocki energia áramszünet orosz-ukrán háború Oroszország Donald Tusk

Bevallotta a szörnyű igazságot Tusk: azonnal felkészíti Lengyelországot egy orosz támadásra

2026. január 15. 17:32

Most már csak Nawrocki aláírására vár.

2026. január 15. 17:32
null

Tavaly decemberben több, feltehetőleg orosz hátterű kibertámadás érte a lengyel energetikai infrastruktúrát, emiatt félmillió ember maradhatott volna fűtés nélkül – jelentette ki csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő.

Tusk azt követően nyilatkozott a média képviselőinek, hogy az energiabiztonságért felelős intézmények vezetőivel egyeztetett. Aláhúzta: a decemberi kibertámadások helyi jellegűek voltak, nem veszélyeztették az egész lengyel energetikai rendszert, és nem állt fenn a teljes áramszünet veszélye. Egyebek mellett két hőerőművet érintettek, és a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia elosztását biztosító rendszert is megcélozták.

Ha a támadás sikeres lett volna, akár 500 ezer ember maradhatott volna fűtés nélkül

– mondta el Tusk.

Hozzátette: nincs „egyértelmű bizonyíték, de számos jel utal arra, hogy ezeket a támadásokat az orosz titkosszolgálatokhoz közvetlenül kapcsolódó csoportok készítették elő”, amiről ő viszont „nem szeretne spekulálni”. „Inkább nincsenek kétségeink az ihletet adó forrásokról” – fogalmazott Tusk, megjegyezve: figyelembe véve a megzavarás jellegét, „nem zárható ki, hogy részt vett benne a Lengyelországgal szemben ellenséges állam”.

A kormányfő aláhúzta: szükség van további védelmi intézkedések előkészítésére az energetika terén.

Felidézte: a lengyel parlamenti alsóház jelenleg egy, a nemzeti kiberbiztonsági rendszerről szóló törvénytervezeten dolgozik. Ennek megszavazása után a kormánykoalíció arra fogja kérni a felsőházat, hogy módosítások nélkül hagyja jóvá a törvényt, és Karol Nawrocki elnököt is felszólítják, hogy a jogszabályt „haladéktalanul írja alá” – mondta el Tusk.

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter múlt héten közölte: a lengyel energetikai rendszert idén is érték kibertámadások, tárcája ezért az energetikai infrastruktúra kibernetikai részének korszerűsítését tervezi.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

tikkadt-szocske
•••
2026. január 15. 18:15 Szerkesztve
Megint egy Arany Málnás Mandiner- cím
Válasz erre
0
0
Türelem
2026. január 15. 18:14
a németek előbb érnek Varsóba.....
Válasz erre
2
0
polárüveg
2026. január 15. 18:10
Tusk festi az ördögöt a falra Zelenszkij-módra, és közben provokálja, eszkalálja a háborút. Azután meg persze a más a hibás, Putyinra lehet kenni mindent, ő meg a Maldív-szigetekre költözik a kiprovokált háború elől. A háborúba rángatott és otthagyott lengyelek meg úgy járnak, mint az ukránok... Csak remélni tudom, hogy lesz, aki megállítja, és nem így lesz.
Válasz erre
1
0
Vermacska
2026. január 15. 18:07
Most már biztos az oroszok voltak: A Routeren megtalálták Putyin útlevelét!
Válasz erre
2
0
