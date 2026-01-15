Bevallotta a szörnyű igazságot Tusk: azonnal felkészíti Lengyelországot egy orosz támadásra

Hozzátette: nincs „egyértelmű bizonyíték, de számos jel utal arra, hogy ezeket a támadásokat az orosz titkosszolgálatokhoz közvetlenül kapcsolódó csoportok készítették elő”, amiről ő viszont „nem szeretne spekulálni”. „Inkább nincsenek kétségeink az ihletet adó forrásokról” – fogalmazott Tusk, megjegyezve: figyelembe véve a megzavarás jellegét, „nem zárható ki, hogy részt vett benne a Lengyelországgal szemben ellenséges állam”.

A kormányfő aláhúzta: szükség van további védelmi intézkedések előkészítésére az energetika terén.

Felidézte: a lengyel parlamenti alsóház jelenleg egy, a nemzeti kiberbiztonsági rendszerről szóló törvénytervezeten dolgozik. Ennek megszavazása után a kormánykoalíció arra fogja kérni a felsőházat, hogy módosítások nélkül hagyja jóvá a törvényt, és Karol Nawrocki elnököt is felszólítják, hogy a jogszabályt „haladéktalanul írja alá” – mondta el Tusk.

Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter múlt héten közölte: a lengyel energetikai rendszert idén is érték kibertámadások, tárcája ezért az energetikai infrastruktúra kibernetikai részének korszerűsítését tervezi.