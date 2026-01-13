Bekeményítettek a dánok: átfogó kitoloncolási reformot jelentettek be

A dán kormány ezért uniós szinten is az menekültügyi rendszer gyökeres átalakítását szorgalmazza, beleértve azt a lehetőséget, hogy a menedékkérelmek elbírálása teljes egészében Európán kívül történjen. A decemberben elfogadott uniós jogszabályokat Koppenhága fontos lépésnek tekinti ebbe az irányba.
A szigor nem áll meg a menedékjognál:
Frederiksen újévi beszédében átfogó kitoloncolási reformot jelentett be.
A tervek szerint azokat a külföldieket, akiket súlyos bűncselekmények miatt legalább egy év börtönre ítélnek, Dániából kiutasítanák, függetlenül attól, mióta élnek az országban vagy milyen személyes kötődéseik vannak – kivéve, ha ez egyértelműen sértené a nemzetközi jogot.
A kormányfő világossá tette: a közbiztonság elsőbbséget élvez, és szerinte Dániában „a demokrácia és a vallás konfliktusában a demokrácia élvez elsőbbséget”.