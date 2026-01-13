Ft
dánia menekültügyi rendszer illegális migráció

Bekeményítettek a dánok: átfogó kitoloncolási reformot jelentettek be

2026. január 13. 12:33

Meg lehet csinálni nyugaton is, ha nagyon akarja az ember: 1983 óta nem volt ilyen kevés menedékkérő az országban.

2026. január 13. 12:33
null

Történelmi mélypontra süllyedt a Dániában menedékjogot kapók száma: 

a dán bevándorlási hivatal friss adatai szerint 2025-ben várhatóan ezer fő alá csökken az elismert menedékkérők száma. 

Tavaly novemberig mindössze 839 ember kapott menedékjogot, ami mindössze a negyedik alkalom 1983 óta, hogy ilyen alacsony értéket regisztrálnak. 

A bevándorlásért felelős miniszter, Rasmus Stoklund nyíltan kimondta

a kormány egyik fő célja, hogy a lehető legkevesebb külföldi érkezzen Dániába és részesüljön menekültstátuszban.

Az adatok éles kontrasztot mutatnak a 2015-ös migrációs válság idejével, amikor több mint tízezer ember – főként szíriai állampolgárok – kaptak védelmet az országban. Azóta a trend folyamatos csökkenést mutat. 

A dán jog szerint a menedékjog ideiglenes, és csak addig biztosít tartózkodást, amíg a kérelmezőt üldöztetés fenyegeti. A szigorodó gyakorlat mögött egyértelmű politikai szándék áll: 

Koppenhága szerint az európai menekültügyi rendszer mára működésképtelenné vált.

Mette Frederiksen miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy Európában nem a leginkább rászorulók jutnak védelemhez, hanem az embercsempészek döntik el, ki érkezik meg a kontinensre. 

A dán kormány ezért uniós szinten is az menekültügyi rendszer gyökeres átalakítását szorgalmazza, beleértve azt a lehetőséget, hogy a menedékkérelmek elbírálása teljes egészében Európán kívül történjen. A decemberben elfogadott uniós jogszabályokat Koppenhága fontos lépésnek tekinti ebbe az irányba.

A szigor nem áll meg a menedékjognál: 

Frederiksen újévi beszédében átfogó kitoloncolási reformot jelentett be. 

A tervek szerint azokat a külföldieket, akiket súlyos bűncselekmények miatt legalább egy év börtönre ítélnek, Dániából kiutasítanák, függetlenül attól, mióta élnek az országban vagy milyen személyes kötődéseik vannak – kivéve, ha ez egyértelműen sértené a nemzetközi jogot. 

A kormányfő világossá tette: a közbiztonság elsőbbséget élvez, és szerinte Dániában „a demokrácia és a vallás konfliktusában a demokrácia élvez elsőbbséget”.

Nyitókép: Sebastian Elias Uth / AFP

Szomszéd
2026. január 13. 12:56
Jól hangzik. És igazából a nyugatiak között még jól is csinálják (pl. ők vezették be legelőször, vagy talán egyedül is, hogy a segélyek fedezete a "menekült" vagyona, így aztán aránylag nekik tényleg kevés agysebészük van). De azért megkérdezném, hogy ha komolyan gondolja, akkor miért fogadtatták el a menekült-kvótákat, ők, mint a soros elnökség. Minden eszközük meg lett volna hozzá, hogy be se terjesszék. Annyira unom már ezeket a szófosásokat.
Válasz erre
1
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 13. 12:55
És ezek mondták még tíz évvel ezelőtt, hogy kőszívűek vagyunk.😄
Válasz erre
0
0
Bynortx
2026. január 13. 12:52
Pedig most lesz igazán szükségük a harcos muszlim dánokra ha grönlandot meg akarják tartani.
Válasz erre
2
0
kamasuka
2026. január 13. 12:50
Gyáva mandi. A rezsim visszavág: szerdán akaszthatják az első tüntetőt Iránban írás alatt ezt a baromságot még kommentelni se engeditek ...
Válasz erre
0
0
