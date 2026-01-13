Bekeményítettek a dánok: átfogó kitoloncolási reformot jelentettek be

a kormány egyik fő célja, hogy a lehető legkevesebb külföldi érkezzen Dániába és részesüljön menekültstátuszban.

Az adatok éles kontrasztot mutatnak a 2015-ös migrációs válság idejével, amikor több mint tízezer ember – főként szíriai állampolgárok – kaptak védelmet az országban. Azóta a trend folyamatos csökkenést mutat.

A dán jog szerint a menedékjog ideiglenes, és csak addig biztosít tartózkodást, amíg a kérelmezőt üldöztetés fenyegeti. A szigorodó gyakorlat mögött egyértelmű politikai szándék áll:

Koppenhága szerint az európai menekültügyi rendszer mára működésképtelenné vált.

Mette Frederiksen miniszterelnök többször hangsúlyozta, hogy Európában nem a leginkább rászorulók jutnak védelemhez, hanem az embercsempészek döntik el, ki érkezik meg a kontinensre.