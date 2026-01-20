Az ukránok alaposan átvizsgálták Magyarországot – erre a következtetésre jutottak

2026. január 20. 10:57

Az elemzés szerint a magyar gyakorlat tanulsága Ukrajna számára, hogy nemcsak a támogatások elköltését kell ellenőrizni, hanem azt is, mennyire eredményesek az önkormányzatok saját forrásaik kezelésében.

2026. január 20. 10:57 2 p 1 5 17 Mentés

Az ukrán önkormányzati pénzügyek ellenőrzésének fejlesztése érdekében az EU-tagállamok auditmodelljeit elemzi a Zerkalo Nyegyeli cikke. A cikk szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre: Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér Tovább a cikkhez

a magyar gyakorlat tanulsága Ukrajna számára, hogy nemcsak a támogatások elköltését kell ellenőrizni, hanem azt is, mennyire eredményesek az önkormányzatok saját forrásaik kezelésében. Az aranybudi-botránnyal küzdő Ukrajnában egyébként olyan szintű a korrupció, hogy még a fronton harcoló katonák életét is veszélybe sodorták.

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.