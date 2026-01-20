Ft
korrupció támogatás magyarország önkormányzat ukrajna

Az ukránok alaposan átvizsgálták Magyarországot – erre a következtetésre jutottak

2026. január 20. 10:57

Az elemzés szerint a magyar gyakorlat tanulsága Ukrajna számára, hogy nemcsak a támogatások elköltését kell ellenőrizni, hanem azt is, mennyire eredményesek az önkormányzatok saját forrásaik kezelésében.

2026. január 20. 10:57
null

Az ukrán önkormányzati pénzügyek ellenőrzésének fejlesztése érdekében az EU-tagállamok auditmodelljeit elemzi a Zerkalo Nyegyeli cikke.

A cikk szerint

a magyar gyakorlat tanulsága Ukrajna számára, hogy nemcsak a támogatások elköltését kell ellenőrizni, hanem azt is, mennyire eredményesek az önkormányzatok saját forrásaik kezelésében.  

Az aranybudi-botránnyal küzdő Ukrajnában egyébként olyan szintű a korrupció, hogy még a fronton harcoló katonák életét is veszélybe sodorták.

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

