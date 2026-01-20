Felér egy hazaárulással: a fronton harcoló katonákat sodorta veszélybe egy korrupt ukrán cég
Ukrán katonák életébe is kerülhetett a „tranzakció”.
Az elemzés szerint a magyar gyakorlat tanulsága Ukrajna számára, hogy nemcsak a támogatások elköltését kell ellenőrizni, hanem azt is, mennyire eredményesek az önkormányzatok saját forrásaik kezelésében.
Az ukrán önkormányzati pénzügyek ellenőrzésének fejlesztése érdekében az EU-tagállamok auditmodelljeit elemzi a Zerkalo Nyegyeli cikke.
A cikk szerint
a magyar gyakorlat tanulsága Ukrajna számára, hogy nemcsak a támogatások elköltését kell ellenőrizni, hanem azt is, mennyire eredményesek az önkormányzatok saját forrásaik kezelésében.
Az aranybudi-botránnyal küzdő Ukrajnában egyébként olyan szintű a korrupció, hogy még a fronton harcoló katonák életét is veszélybe sodorták.
Nyitókép: AFP/Ludovic Marin
