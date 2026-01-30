Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács charles michel mark rutte európai unió nato donald trump ukrajna

„Amerikai ügynök” – remek ütemérzékkel gyalogolt bele a NATO-főtitkárba Charles Michel

2026. január 30. 17:29

Az Európai Tanács volt elnöke Trump emberének nevezte Mark Ruttét.

2026. január 30. 17:29
null

Interjút adott az Euronewsnak Charles Michel, az Európai Tanács korábbi elnöke, amely során kijelentette, hogy Mark Rutténak, a NATO főtitkárának abba kell hagynia, hogy „amerikai ügynökként” viselkedjen. 

Világosan ki akarom mondani: Mark Rutte kiábrándító, és kezdem elveszíteni a belé vetett bizalmamat”

– fogalmazott Michel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette, azt várja a NATO-főtitkártól, hogy a katonai szövetség egységéért dolgozzon. Az Euronews szerint a NATO-ban egyre inkább Donald Trump emberének tartják Mark Ruttét. Charles Michel szerint Rutte hízelgése az amerikai elnök irányába „nem fog működni”. „Elvárom Mark Ruttétól, hogy hangosan védje a NATO egységét” – mondta.

Hozzátette, az Európai Unió „nagyon lojális” partnere az Egyesült Államoknak, és szerinte az unió „nem érdemelte meg” azt, ahogy Donald Trump az Európai Unióval viselkedik.

Az Európai Tanács korábbi elnöke arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajna már akár jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek igaza van, amikor Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását sürgeti, és hozzátette, szerinte is Ukrajnát amilyen gyorsan csak lehet, fel kell venni az EU-ba. Majd azt is elmondta, szerint „szomorú, sőt kicsit sokkoló”, hogy az Európai Uniót nem hívták meg az ukrajnai háborúról szóló tárgyalásokra.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
•••
2026. január 30. 17:55 Szerkesztve
Jaj ez a huncut Charles kislány, csak féltékeny. Azt szeretné, hogy őt is daddy-nek szólítsa a Rutte... Vagy lehet mummy-nak?
Válasz erre
3
0
Chekke-Faint
2026. január 30. 17:55
Már nem az a kérdés, hogy Brüsszelben ki hülye, hanem tendert írtak ki arra ki a legnagyobb hülye...DDD
Válasz erre
1
0
mandala-3
2026. január 30. 17:54
Ez nem igaz,hogy Trump embere és amerikai ügynök, Ő (rutte) csak egy szánalmas .gyengejellemű repedtseggű gyáva buzi.
Válasz erre
0
0
Deplorable
2026. január 30. 17:53
Ez még a prusszeli barmok közül is kiemelkedik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!