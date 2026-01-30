„Amerikai ügynök” – remek ütemérzékkel gyalogolt bele a NATO-főtitkárba Charles Michel

Hozzátette, az Európai Unió „nagyon lojális” partnere az Egyesült Államoknak, és szerinte az unió „nem érdemelte meg” azt, ahogy Donald Trump az Európai Unióval viselkedik.

Az Európai Tanács korábbi elnöke arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajna már akár jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz.

Véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek igaza van, amikor Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását sürgeti, és hozzátette, szerinte is Ukrajnát amilyen gyorsan csak lehet, fel kell venni az EU-ba. Majd azt is elmondta, szerint „szomorú, sőt kicsit sokkoló”, hogy az Európai Uniót nem hívták meg az ukrajnai háborúról szóló tárgyalásokra.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP