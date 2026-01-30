„Amerikai ügynök” – remek ütemérzékkel gyalogolt bele a NATO-főtitkárba Charles Michel

Nagyon nagy a baj: már csak néhány percünk maradt, hogy elkerüljük a végzetet
Mi az oka ennek a bénító vakságnak az európai vezetésben? Rodrigo Ballester írása.
Az Európai Tanács volt elnöke Trump emberének nevezte Mark Ruttét.
Interjút adott az Euronewsnak Charles Michel, az Európai Tanács korábbi elnöke, amely során kijelentette, hogy Mark Rutténak, a NATO főtitkárának abba kell hagynia, hogy „amerikai ügynökként” viselkedjen.
Világosan ki akarom mondani: Mark Rutte kiábrándító, és kezdem elveszíteni a belé vetett bizalmamat”
– fogalmazott Michel.
Hozzátette, azt várja a NATO-főtitkártól, hogy a katonai szövetség egységéért dolgozzon. Az Euronews szerint a NATO-ban egyre inkább Donald Trump emberének tartják Mark Ruttét. Charles Michel szerint Rutte hízelgése az amerikai elnök irányába „nem fog működni”. „Elvárom Mark Ruttétól, hogy hangosan védje a NATO egységét” – mondta.
Hozzátette, az Európai Unió „nagyon lojális” partnere az Egyesült Államoknak, és szerinte az unió „nem érdemelte meg” azt, ahogy Donald Trump az Európai Unióval viselkedik.
Az Európai Tanács korábbi elnöke arról is beszélt, hogy szerinte Ukrajna már akár jövőre csatlakozhat az Európai Unióhoz.
Véleménye szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek igaza van, amikor Ukrajna 2027-es EU-csatlakozását sürgeti, és hozzátette, szerinte is Ukrajnát amilyen gyorsan csak lehet, fel kell venni az EU-ba. Majd azt is elmondta, szerint „szomorú, sőt kicsit sokkoló”, hogy az Európai Uniót nem hívták meg az ukrajnai háborúról szóló tárgyalásokra.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Mi az oka ennek a bénító vakságnak az európai vezetésben? Rodrigo Ballester írása.
***