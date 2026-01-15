A saját szövetségese figyelmeztette az amerikai elnököt: ugyanabba a hibába sétálhat bele, mint az elődei

Trump ujja már a piros gombon: kegyetlen csapással törölné el ellenségét a föld színéről Amerika
Amennyiben az Egyesült Államok katonai akciót indít Irán ellen, annak gyorsnak és döntőnek kell lennie, elkerülve az elhúzódó konfliktust.
Hakan Fidan szerint Irán belső válságát Teheránnak kell kezelnie, ezért Törökország a katonai lépések helyett párbeszédet sürget.
„Ankara ellenzi a katonai beavatkozást Iránban” – jelentette ki a török külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Isztambulban, utalva az ilyen jellegű amerikai fenyegetésekre. Az Iszlám Köztársaságnak kell megoldania belső problémáit – mondta Hakan Fidan.
Iránban december vége óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés sokszor erőszakkal lép fel. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Amerikai Egyesült Államok beavatkozik a vérontás megakadályozására. Szerda este óta egyre több jele van az esetleges eszkalációnak. Ankara attól tart, hogy a zavargások és a hatalomváltás Iránban tovább rontja a térség biztonsági helyzetét, ezért Teherán és a nyugati országok párbeszédét sürgeti.
Egy magas rangú szaúdi tisztségviselő az AFP hírügynökségnek nyilatkozva elmondta: Szaúd-Arábia, Katar és Omán próbálta meggyőzni Trumpot arról, hogy hagyjon fel a katonai támadás tervével, ugyanis annak
rendkívül komoly következményei lennének a régióban”.
Az Arab-öböl három országa „az utolsó pillanatban intenzív diplomáciai erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzze Trump elnököt arról: adjon esélyt Iránnak jó szándéka bizonyítására”. Erőfeszítéseik arra irányultak, hogy elkerüljék az ellenőrizhetetlen helyzetet kialakulását a régióban. „Virrasztással töltött éjszaka volt ez, hogy hatástalanítsuk a további bombákat a térségben. A felek folytatják a kommunikációt az elnyert bizalom és a pozitív légkör erősítése érdekében” – közölte.
Egy másik illetékes az Arab-öböl téréségéből kijelentette:
az Iránnak küldött üzenet úgy szól, ha amerikai létesítményeket támad a régióban, az következményekkel jár a térség többi országával fenntartott kapcsolataiban is”.
Szerdán a katari al-Udeid amerikai légitámaszpont személyzetének egy részét evakuálták, és óvatosságra intették a Kuvaitban, illetve Szaúd-Arábiában működő amerikai diplomáciai képviseleteket. Donald Trump elnök később arról számolt be: „nagyon fontos forrásokból” úgy értesült, hogy Iránban véget ért a vérontás, és nem hajtanak végre halálos ítéletet letartóztatott tüntetőkön.
(MTI)
Nyitókép: Ozan KOSE / AFP
