A saját szövetségese figyelmeztette az amerikai elnököt: ugyanabba a hibába sétálhat bele, mint az elődei

„Ankara ellenzi a katonai beavatkozást Iránban” – jelentette ki a török külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Isztambulban, utalva az ilyen jellegű amerikai fenyegetésekre. Az Iszlám Köztársaságnak kell megoldania belső problémáit – mondta Hakan Fidan.

Iránban december vége óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyek ellen a helyi vezetés sokszor erőszakkal lép fel. Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Amerikai Egyesült Államok beavatkozik a vérontás megakadályozására. Szerda este óta egyre több jele van az esetleges eszkalációnak. Ankara attól tart, hogy a zavargások és a hatalomváltás Iránban tovább rontja a térség biztonsági helyzetét, ezért Teherán és a nyugati országok párbeszédét sürgeti.