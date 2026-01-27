Ft
szánthó miklós brüsszel európai unió magyarország kábítószer

A migráció és a gender után most a drog a célkeresztben: újabb brüsszeli nyomás Magyarországon

2026. január 27. 21:35

A politikai elemző szerint egyértelmű mintázat rajzolódik ki az uniós döntések mögött: Brüsszel lépésről lépésre próbálja rákényszeríteni Magyarországot olyan irányokra, amelyeket a magyar társadalom korábban elutasított.

2026. január 27. 21:35
null

„Brüsszelben beszívtak és berágtak? Az uniós bíróság drogpárti álláspont képviseletére kötelezné Magyarországot!” – írja Facebook-oldalán Szánthó Miklós. Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, az Európai Unió Bírósága kedden kedden pénzügyi szakciót helyezett kilátásba Magyarországgal szemben az Európai Bizottság indítványa nyomán, amiért hazánk még 2020-ban az ENSZ-ben a kötelezőnek kikiáltott, drogpárti uniós állásponttal szemben szavazott.

Szánthó Miklós szerint „a Bíróság most lényegében arra akarja rábírni Magyarországot, hogy jobb belátása ellenére legyen drogpárti és támogassa a drogliberalizációs törekvéseket a nemzetközi fórumokon”. Hozzáteszi, hiába lép fel a magyar Alaptörvény még a kábítószer a népszerűsítése ellen is, a Bíróság szerint az ilyen kérdések kizárólagos EU-hatáskörbe tartoznak, ezért Magyarország megsértette a „lojális együttműködés elvét”. 

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint a Bíróság, az EP vagy az Európai Bizottság elmúlt időszakban Magyarországgal kapcsolatban hozott döntéseinek fő irányát tekintve 

„hazánk vélhetően akkor elégítené ki ezt a kritériumot, ha a) befogadnánk a migránsokat, b) „minden lehetséges eszközzel” támogatnák Ukrajnát és a háborút, c) legalizálnánk  a genderideológiát, valamint d) a kábítószereket is”.

Szánthó felhívta a figyelmet arra is, hogy az ügyben „az a Koen Lenaerts bíró járt el, aki Magyarországot korábban az EU-ból való kizárással fenyegette és csak tavaly több nyilvános előadásában bírálta a magyar szuverenista politikát”. 

Felidézte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még évekkel ezelőtt kezdett el megfogalmazni drogliberalizációs ajánlásokat, és többek között azt javasolta, vegyék le a kannabiszt a veszélyes kábítószerek jegyzékéről, és sorolják át az orvosi-gyógyászati szerek közé. Megjegyezte, az ENSZ-ben az Európai Uniót az egyes tagállamok képviselik, és külön-külön szavazati joggal rendelkeznek, ezért az uniós álláspont közös képviseletének érdekében még 2020-ban határozatot hoztak az Európai Tanácsban a drogpárti irányvonal elfogadása mellett. Magyarország azonban már akkor is elutasította a határozatot.

„Ezt követően került sor a szavazásra az ENSZ Kábítószer-bizottságában, ahol Magyarország megint csak nemmel szavazott a drogliberalizációs javaslatra – és mert szembement a »hivatalos« uniós állásponttal, az Európai Bizottság először kötelezettségszegési eljárást indított, majd beperelte Magyarországot. (Hasonlóan a migrációs kvóták, a migrációs paktum vagy a gyermekvédelmi törvény eseteihez)” – idézi fel Szánthó, és hozzáteszi, a most, Magyarország elmarasztalásával lezárult per még 2023-ban indult.

„A jogalkotói és jogalkalmazói irány mint más ügyekben, itt is egyértelmű: puha »ajánlásokkal«, keretegyezményekkel, majd lopakodó jogalkotással, végül nyílt politikai és jogi nyomásgyakorlással arra kényszeríteni a még józan eszű országokat és társadalmakat, hogy migráció, genderideológia vagy a háború támogatása után drogügyben is hajoljanak meg Brüsszel »érzékenyítő« akarata előtt. 

Először liberalizáció, aztán legalizáció – és a kvótákból meg paktumokból kiindulva hamarosan a kötelezővé tétel lehet az út a kábítószerek kapcsán is” 

– összegezte.

Nyitókép: Klaudia Radecka/NurPhoto/NurPhoto via AFP


 

