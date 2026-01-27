Most már tényleg mindent ránk akarnak erőltetni: Brüsszel beperelte Magyarországot, mert nem engedjük be a drogot

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Újabb frontot nyitottak ellenünk: az Európai Bíróság döntött, és az ítélet felháborító. Brüsszelnek nem tetszik, hogy Magyarország nem áll be a sorba, és nemet mond a kábítószer-liberalizációra.
„A brüsszeli Bizottság által indított perben az Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott” – számolt be Facebook-oldalán Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere, és figyelmeztetett,
Brüsszel a drogliberalizációt is rá akarja kényszeríteni Magyarországra.
Emlékeztetett, a magyar kormány továbbra is világos álláspontot képvisel, és elítél minden, a drogliberalizációra irányuló törekvést, mert „azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk”.
„Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerpolitikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani”
– hangsúlyozta, és hozzátette, Budapest nem fog engedni semmilyen nyomásnak, és a kormány nem hagyja, hogy bárki beavatkozzon a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot.
Nyitókép: Pixabay