bóka jános brüsszel drog magyarország budapest

Most már tényleg mindent ránk akarnak erőltetni: Brüsszel beperelte Magyarországot, mert nem engedjük be a drogot

2026. január 27. 18:51

Újabb frontot nyitottak ellenünk: az Európai Bíróság döntött, és az ítélet felháborító. Brüsszelnek nem tetszik, hogy Magyarország nem áll be a sorba, és nemet mond a kábítószer-liberalizációra.

2026. január 27. 18:51
null

„A brüsszeli Bizottság által indított perben az Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott” – számolt be Facebook-oldalán Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere, és figyelmeztetett,

Brüsszel a drogliberalizációt is rá akarja kényszeríteni Magyarországra.

Emlékeztetett, a magyar kormány továbbra is világos álláspontot képvisel, és elítél minden, a drogliberalizációra irányuló törekvést, mert „azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk”.

„Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerpolitikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani” 

– hangsúlyozta, és hozzátette, Budapest nem fog engedni semmilyen nyomásnak, és a kormány nem hagyja, hogy bárki beavatkozzon a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot.

Nyitókép: Pixabay

 

massivement5
2026. január 27. 21:24
Már megint hazudtok, mint mindig. Szerencsére a kocsmaprogram befuccsolt.
Válasz erre
0
1
mandi-nezelodo-2
2026. január 27. 21:21
Én 25 évet éltem úgy, hogy itt voltak az oroszok. Valahogyan az az érzésem, hogy sokkal normálisabbak voltak mint ezek a nyugati őrültek. Egyszerűen ez a hülyék paradicsoma újabb és újabb példát mutat arról, hogy ezek mit képzelnek a jogállamról. Hová fognak ezek még zülleni?
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. január 27. 21:18
Magyar Pétert és szakértőit kellene bombázni ezzel a témával! Mit gondolnak a drogliberalizációról? Ez is belefér a "csak egy kis szuverenitásról kellene lemondani" sémába?
Válasz erre
0
1
Szerintem
2026. január 27. 20:45
Hű de lapozgatnak, keresgélnek az EU sátáni erői, hogy csomót találjanak a kákán. Ez egy 2020-as szavazás volt, mit most elővettek, hogy miért nem az EU parancsa szerint szavaztunk.
Válasz erre
3
0
