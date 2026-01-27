Most már tényleg mindent ránk akarnak erőltetni: Brüsszel beperelte Magyarországot, mert nem engedjük be a drogot

„A brüsszeli Bizottság által indított perben az Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott” – számolt be Facebook-oldalán Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere, és figyelmeztetett,

Brüsszel a drogliberalizációt is rá akarja kényszeríteni Magyarországra.

Emlékeztetett, a magyar kormány továbbra is világos álláspontot képvisel, és elítél minden, a drogliberalizációra irányuló törekvést, mert „azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk”.