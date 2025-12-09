Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Németország Magyarország Friedrich Merz segélycsomag

Magyarország döntése miatt dühöngenek a németek – a kancellár már elküldte az első figyelmeztetést

2025. december 09. 09:38

Mivel Magyarország ellenzi a 165 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna támogatására, a németeknek még többet kellene fizetniük – Friedrich Merz viszont közölte, minden tagállamnak arányosan kell viselnie a kockázatokat.

2025. december 09. 09:38
null

Siemtje Möller, az SPD frakcióvezető-helyettese először vetette fel nyilvánosan német katonák ukrajnai békefenntartó bevetésének lehetőségét, hangsúlyozva Németország pénzügyi és katonai felelősségét – írja a Berliner Zeitung.

A kiszivárgott EU-terv szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

Németországnak kellene vállalnia a legnagyobb – mintegy 52 milliárd eurós – garanciát az Ukrajnának szánt 165 milliárd eurós segélycsomagból, amelyet a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznának.

A cikk megjegyzi, Magyarország már blokkolta az újabb uniós hitelfelvételt Ukrajna támogatására, ami tovább növelheti a német terheket, miközben Friedrich Merz kancellár megismételte, hogy minden tagállamnak arányosan kell viselnie a kockázatokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/DPA/Michael Kappeler

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 09. 11:34
Fizessenek azok, akik háborúzni akarnak és még több ukránt akarnak a vágóhídra küldeni!
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. december 09. 11:32
Kell? Miért kellene?
Válasz erre
0
0
citromosParizer
2025. december 09. 11:29
a röfik inkább foglalkozzanak az épp földbe álló autóiparukkal. mindenki jobban járna....
Válasz erre
0
0
quantum
2025. december 09. 11:27
Meg a kurva anyád német!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!