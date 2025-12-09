Magyarország döntése miatt dühöngenek a németek – a kancellár már elküldte az első figyelmeztetést

Von der Leyen lepattant Magyarországról: új célpontja van, 10 napja maradt hátra
Az Európai Bizottság elnöke mindent bevet Ukrajna érdekében.
Mivel Magyarország ellenzi a 165 milliárd eurós közös hitelfelvételt Ukrajna támogatására, a németeknek még többet kellene fizetniük – Friedrich Merz viszont közölte, minden tagállamnak arányosan kell viselnie a kockázatokat.
Siemtje Möller, az SPD frakcióvezető-helyettese először vetette fel nyilvánosan német katonák ukrajnai békefenntartó bevetésének lehetőségét, hangsúlyozva Németország pénzügyi és katonai felelősségét – írja a Berliner Zeitung.
A kiszivárgott EU-terv szerint
Németországnak kellene vállalnia a legnagyobb – mintegy 52 milliárd eurós – garanciát az Ukrajnának szánt 165 milliárd eurós segélycsomagból, amelyet a befagyasztott orosz vagyonból finanszíroznának.
A cikk megjegyzi, Magyarország már blokkolta az újabb uniós hitelfelvételt Ukrajna támogatására, ami tovább növelheti a német terheket, miközben Friedrich Merz kancellár megismételte, hogy minden tagállamnak arányosan kell viselnie a kockázatokat.
Nyitókép: AFP/DPA/Michael Kappeler
