Fordítva sült el Von der Leyen csodafegyvere: Putyinék beárazták az Európai Uniót

Jelentős bevételnövekményt könyvelhettek el az orosz fegyvergyártó cégek tavaly, hiába vannak érvényben ellenük nyugati szankciók, és hiába veszítettek piacot külföldön – ez áll a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) friss tanulmányában, melyet a brüsszeli POLITICO szemlézett.
A SIPRI top 100 legnagyobb fegyvergyártó cégeket szerepeltető listájában felbukkanó
két orosz fegyveripari nagyvállalat, a Rosztyeh és az Egyesített Hajógyártó Vállalat (OSzK) 23 százalékkal növelte 2023-hoz képest fegyvereladásból származó bevételeit tavaly, így összesen 31,2 milliárd dollárt kerestek a háborún.
„A hazai kereslet elegendő volt ahhoz, hogy több mint kiegyenlítse a csökkenő fegyverexport miatt elveszített bevételeket” – fogalmaz jelentésében a stockholmi intézet. Oroszország az ukrajnai háborúban való felhasználásra 1,3 millió 152 milliméteres tüzérségi lövedéket gyártott (420 százalékkal többet, mint 2022-ben), valamint hétszáz Iszkander ballisztikus rakétát.
A fegyvergyártók bevételei globálisan is növekedtek, bár korántsem ennyire: összesen 679 milliárd dollárt keresett a fegyveripar 2024-ben, a megelőző évhez képest tehát 5,9 százalékkal többet.
A növekmény jelentős részben Európában és az Egyesült Államokban realizálódott, viszont a száz legnagyobb fegyveripari vállalat közül már kilenc a Közel-Keleten székel.
Európában tizenhét fegyveripari vállalat alapított új leányvállalatot, vásárolt fel egy másik céget, vagy bővítette termelését új gyárakkal, gyártósorokkal. A SIPRI azonban figyelmeztet, hogy Kína könnyedén véget vethet az európai fegyverkezésnek a ritkaföldfémek exportjának korlátozásával. Ezzel a lehetőséggel már számos európai fegyveripari szereplő is számol.
Az USA öt legnagyobb fegyvergyártója 2018 óta most először növelte termelését, viszont munkájukat jelentős késések és költségnövekmények akadályozzák, főleg a Lockheed Martin F-35-ös harci repülőgépe és a Columbia osztályú tengeralattjáró esetében.
