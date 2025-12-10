Érzi a vesztét Zelenszkij: meglepő kijelentést tett az elnökválasztásról

Zelenszkij azonban tett egy ajánlatot is: „Ha az Egyesült Államok – akár európai szövetségeseinkkel együtt – segít megoldani a biztonság kérdését, akkor 60-90 napon belül Ukrajna készen áll a választások megtartására. Bennem megvan hozzá a politikai akarat.”

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna jelenleg képtelen visszafoglalni a Krímet. Zelenszkij szerint sem katonai ereje, sem elegendő nemzetközi támogatása nincs Ukrajnának ahhoz, hogy visszafoglalja a 2014-ben Oroszország által annektált területet. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a NATO-tagság továbbra is cél, de rövid távon nem reális, és hozzátette, hogy több kulcsfontosságú szövetséges ország jelenleg nem támogatja a gyors csatlakozást.