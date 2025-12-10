Érzi a vesztét Zelenszkij: meglepő kijelentést tett az elnökválasztásról

Zelenszkij történelmi bejelentése: Ukrajna nem tudja visszaszerezni a Krímet és nem tud belépni a NATO-ba
Az ukrán elnök végül elismerte a realitásokat, fordulópont jöhet a kommunikációban és a háborúban is.
Az ukrán elnök készen áll.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 9-én egy WhatsApp-csoportban tartott informális sajtóbeszélgetésen beszélt arról, hogy kész választásokat tartani a háború sújtotta országban – írta a Kárpáti Igaz Szó.
Készen állok a választásokra”
– fogalmazott az elnök.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol-e Kijevre elnökválasztás megtartása érdekében, Zelenszkij határozottan kijelentette: a választások időzítése elsősorban az ukrán nép dolga, nem pedig külföldi partnereké. A választásokkal kapcsolatban ugyanakkor két alapvető akadályt is megnevezett:
Zelenszkij azonban tett egy ajánlatot is: „Ha az Egyesült Államok – akár európai szövetségeseinkkel együtt – segít megoldani a biztonság kérdését, akkor 60-90 napon belül Ukrajna készen áll a választások megtartására. Bennem megvan hozzá a politikai akarat.”
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna jelenleg képtelen visszafoglalni a Krímet. Zelenszkij szerint sem katonai ereje, sem elegendő nemzetközi támogatása nincs Ukrajnának ahhoz, hogy visszafoglalja a 2014-ben Oroszország által annektált területet. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a NATO-tagság továbbra is cél, de rövid távon nem reális, és hozzátette, hogy több kulcsfontosságú szövetséges ország jelenleg nem támogatja a gyors csatlakozást.
