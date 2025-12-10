Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok elnökválasztás

Érzi a vesztét Zelenszkij: meglepő kijelentést tett az elnökválasztásról

2025. december 10. 10:34

Az ukrán elnök készen áll.

2025. december 10. 10:34
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 9-én egy WhatsApp-csoportban tartott informális sajtóbeszélgetésen beszélt arról, hogy kész választásokat tartani a háború sújtotta országban – írta a Kárpáti Igaz Szó.

Készen állok a választásokra”

– fogalmazott az elnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol-e Kijevre elnökválasztás megtartása érdekében, Zelenszkij határozottan kijelentette: a választások időzítése elsősorban az ukrán nép dolga, nem pedig külföldi partnereké. A választásokkal kapcsolatban ugyanakkor két alapvető akadályt is megnevezett:

  • Biztonsági kihívásokat: hogyan lehet választást szervezni folyamatos rakétatámadások közepette, hogyan szavazhatnak a fronton szolgáló katonák, és hogyan lehet megvédeni a választókat és a szavazatszámlálást?
  • Jogi akadályokat: a jelenlegi törvények szerint hadiállapot idején nem lehet választást tartani.

Zelenszkij azonban tett egy ajánlatot is: „Ha az Egyesült Államok – akár európai szövetségeseinkkel együtt – segít megoldani a biztonság kérdését, akkor 60-90 napon belül Ukrajna készen áll a választások megtartására. Bennem megvan hozzá a politikai akarat.”

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna jelenleg képtelen visszafoglalni a Krímet. Zelenszkij szerint sem katonai ereje, sem elegendő nemzetközi támogatása nincs Ukrajnának ahhoz, hogy visszafoglalja a 2014-ben Oroszország által annektált területet. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy a NATO-tagság továbbra is cél, de rövid távon nem reális, és hozzátette, hogy több kulcsfontosságú szövetséges ország jelenleg nem támogatja a gyors csatlakozást.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Ozan KOSE / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. december 10. 11:27
Felkötik
Válasz erre
0
0
mokukka
2025. december 10. 11:12
Menekül. Nagyon valószínű, hogy nem választják újra így minden felelősség letudva és nem neki kell aláírni a békeszerződést aminek nem mindenki örül. Ha valóban így van akkor jól kitalálta. A kecske is jóllakik meg a káposzta is megmarad.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2025. december 10. 11:02
Úgy látom fölébredt, és az ujja beleért az aranybudiba. A feltett kérdéseire a válasz talán az lehetne, hogy a végrehajtás sorrendjét egy Békemegállapodás aláírásával kezdhetné. Utána minden feladat végrehajtható lesz. De valóban számolnia kell azzal is, amit valahogy elfelejtett megemlíteni. A hatalmának vége, és kevés reménye marad az életben maradásra. Ha a saját népe nem koncolja föl, a szövetségesei fogják eltenni útból, mivel túl sokat tud róluk.
Válasz erre
2
0
elégia
2025. december 10. 10:47
Az Egyesült Államok nem gyakorol nyomást Kijevre a választások ügyében, csak nem ad több pénzt, fegyvert és égi védelmet. Ennyi pont elég. A németek, a franciák és az angolok pedig csak biztatást tudnak adni. Az meg annyit jelent /ahogy szokták mondani/, mint halottnak a csók. Ez az egyszerű és csupasz valóság.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!