Ez már őrület: a háború kezdete óta EU-tagállam még nem küldött ennyi pénzt Ukrajnának

Németország kormányzó pártjai újabb 3 milliárd eurót különítenek el Ukrajna támogatására, ezzel minden eddiginél magasabb szintre emelve a Kijevnek nyújtott katonai segítséget – írta meg a Politico.

A 2026-os költségvetésről szóló, péntek hajnalig tartó tárgyalások során a koalíciós képviselők úgy döntöttek: összesen 11,5 milliárd eurót jegyeznek elő Ukrajnának –

ez rekordszint Oroszország 2022-es inváziója óta.

A német sajtó szerint a pluszforrásokat tüzérségi rendszerekre, drónokra, páncélozott járművekre, valamint két új Patriot légvédelmi rendszerre fordítják.

Ukrajna eközben egyre nehezebb helyzetbe kerül. A háború elhúzódása kimeríti az ország pénzügyi tartalékait, miközben az orosz támadások folyamatosan újabb költségeket róznak Kijevre. Bár az Európai Bizottság 140 milliárd eurós hitelt biztosítana Ukrajnának a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, a tervet jelenleg Belgium blokkolja. Az uniós vezetők azt remélik, hogy decemberben sikerül áttörést elérni.