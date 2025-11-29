Orbán Viktorral a magyar külpolitika felkerült a világtérképre

Az utóbbi időben minden részrehajlás nélkül elmondható, hogy a magyar miniszterelnök elképesztő energiát fektet a külpolitikába, nem is eredmény nélkül. Magyarország jóval valós súlyát meghaladóan van jelen a nemzetközi tárgyalásokon, véleménye és karaktere nem csak kirajzolódik, hanem élesen el is különül attól a tömbtől, amelybe elvileg belesimul, mint annak idején a Habsburgok uniójába. Sokan kétségbe vonják, hogy szükség van-e ilyen markáns megjelenítésre, de a történelmi tapasztalat szerint sosem jöttünk ki jól belőle, ha csak sodródtunk.

A második világháborút megelőző években (igaz, Trianonban gyakorlatilag alternatíva nélküli kényszerpályára löktek minket) a németekhez, illetve a tengelyhatalmakhoz láncoltuk magunkat,

és hiába a bátortalan próbálkozások (mint Teleki példátlan – ám teljesen felesleges – heroikusan önpusztító lépése vagy Kállai hintapolitikája, esetleg a dilettáns kiugrási kísérlet), beleragadtunk az „utolsó csatlós” szerepkörbe.

A valódi érdekeinket csak nagyon áttételesen tudtuk érvényesíteni, és igazából a Donnál éppen úgy nem a magunk háborúját vívtuk, mint korábban az Isonzó völgyében.

Aztán következett a szovjet megszállás, a külvilág számára megint eltűntünk egy birodalomban. 1956 rajzolt ugyan némi arcot (hosszú idő után egy nyugaton is népszerű és szép arcot) nekünk, de aztán a kádári reménytelen szürkeségben újra elvesztünk a kommunista országok gyűjtőfogalma mögött. 1989-ben a németek kiengedésével megint szereztünk egy kis előnyt, de kiaknázni nem tudtuk, 2004-ben csak tizedmagunkkal vettek fel az aktuális Unióba, és megmaradtunk a szemükben „Kelet-Európának”.