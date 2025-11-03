Megtörten vallott az indiai repülőbaleset egyetlen túlélője

A BBC-nek adott exkluzív interjúban szólalt meg az indiai repülőbaleset egyetlen túlélője, a 39 éves Viswashkumar Ramesh, aki a júniusi tragédia során veszítette el öccsét, Ajayt, és vele együtt korábbi életét is. A férfi, aki a roncsok közül saját erejéből mászott ki, a brit közszolgálati csatornának nyilatkozva úgy fogalmazott: „Én vagyok az egyetlen túlélő. Még most sem hiszem el. Ez egy csoda.”

Az indiai repülőbaleset egyetlen túlélője szerint a csoda, ami megmentette, egyben életre szóló teher is lett.

Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, az Air India Londonba tartó járata néhány másodperccel a felszállás után zuhant le Ahmedabad közelében. A balesetben 241 ember halt meg, miután a Boeing 787 Dreamliner hajtóműveinek üzemanyag-ellátása megszűnt alig pár másodperccel azután, hogy a gép elérte a 625 láb magasságot. A gép ezután egy sűrűn lakott negyedbe zuhant, és lángba borult.

A baleset után magába zárkózott

Viswashkumar Ramesh a BBC-nek elmondta, hogy a baleset óta teljesen megváltozott az élete.