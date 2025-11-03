Megtörten vallott az indiai repülőbaleset egyetlen túlélője

Breaking: lezuhant a Londonba tartó utasszállító, több mint 200 ember volt a fedélzeten (VIDEÓ)
Az ANI indiai hírügynökség arról számolt be, hogy összesen 242 ember volt a repülőn.
A nyáron történt légikatasztrófa egyetlen túlélője megszólalt a történtekről. Az indiai repülőbaleset 241 ember életét követelte, és bár a férfi csodával határos módon menekült meg, elmondása szerint azóta is testileg és lelkileg is szenved.
A BBC-nek adott exkluzív interjúban szólalt meg az indiai repülőbaleset egyetlen túlélője, a 39 éves Viswashkumar Ramesh, aki a júniusi tragédia során veszítette el öccsét, Ajayt, és vele együtt korábbi életét is. A férfi, aki a roncsok közül saját erejéből mászott ki, a brit közszolgálati csatornának nyilatkozva úgy fogalmazott: „Én vagyok az egyetlen túlélő. Még most sem hiszem el. Ez egy csoda.”
Ahogy korábban lapunk is beszámolt róla, az Air India Londonba tartó járata néhány másodperccel a felszállás után zuhant le Ahmedabad közelében. A balesetben 241 ember halt meg, miután a Boeing 787 Dreamliner hajtóműveinek üzemanyag-ellátása megszűnt alig pár másodperccel azután, hogy a gép elérte a 625 láb magasságot. A gép ezután egy sűrűn lakott negyedbe zuhant, és lángba borult.
Viswashkumar Ramesh a BBC-nek elmondta, hogy a baleset óta teljesen megváltozott az élete.
Most egyedül vagyok. Csak a szobámban ülök, nem beszélek a feleségemmel, a fiammal. Csak egyedül szeretek lenni a házban
– mondta megtörten. A férfi elárulta, hogy öccse, Ajay, aki mindössze néhány üléssel mögötte ült a gépen, szintén életét vesztette a katasztrófában.
Elveszítettem a testvéremet is. A testvérem volt a támaszom. Az utóbbi években mindig ő támogatott. Most már senkim sincs
– mondta Ramesh, aki elismerte, hogy azóta képtelen feldolgozni a történteket. A férfit a tragédia után Indiában kezelték, ahol poszttraumás stressz szindrómát (PTSD) diagnosztizáltak nála. Amióta azonban visszatért az Egyesült Királyságba, semmilyen pszichológiai vagy orvosi segítséget nem kapott – közölte az őt segítő tanácsadó csoport.
Fizikailag, lelkileg is szenved. Minden nap fájdalmas számára. Édesanyja négy hónapja minden nap az ajtó előtt ül, és senkivel nem beszél
– idézte a BBC a férfit.
A BBC tudósítása szerint Ramesh hosszú percekre elnémult az interjú során, és többször is sírva fakadt, miközben arról beszélt, hogyan omlott össze a családja a baleset után.
A férfi feleségével és négyéves kisfiával sem tud kapcsolatot tartani.
Tanácsadói szerint elveszett és összetört ember, aki egykor testvérével közösen vezette családi halászvállalkozását az indiai Diuban. Az üzlet a baleset után teljesen összeomlott.
Mentálisan, fizikailag és anyagilag is válságban vannak
– mondta Sanjiv Patel közösségi vezető, aki Leicesterben segíti a családot.
A legnagyobb felelősöknek kellene személyesen találkozniuk az áldozatokkal és családtagjaikkal, hogy megértsék a szenvedésüket
– tette hozzá.
A férfi szóvivője, Radd Seiger szerint három alkalommal is megpróbálták elérni az Air India vezetését, hogy személyes találkozót kezdeményezzenek, ám mindhárom alkalommal vagy figyelmen kívül hagyták, vagy visszautasították a megkeresést.
Felháborító, hogy ma itt kell ülnünk, és őt újra ezen végig kell vinni. Az Air India vezetőinek kellene itt ülniük, hogy megpróbálják enyhíteni ezt a szenvedést
– fogalmazott Seiger. Az Air India, amely a Tata Group tulajdonában van, közleményében azt írta: a vállalat vezetői személyesen is találkoztak több áldozat családjával, és „a legmélyebb együttérzésüket fejezték ki”. A cég szerint Ramesh képviselői felé már korábban ajánlatot tettek egy találkozóra, és továbbra is remélik, hogy pozitív választ kapnak.
Viswashkumar Ramesh eddig 21 500 font, azaz mintegy kilencmillió forint ideiglenes kártérítést kapott, de tanácsadói szerint ez még a mindennapi szükségleteit sem fedezi.
A férfi most először beszélt részletesen a világnak a tragédiáról, és bár túlélte, nem érzi magát szerencsésnek.
Csak én maradtam életben. Még most sem hiszem el. Minden éjjel gondolkodom, és szenvedek. Minden nap fájdalmas az egész családnak
– mondta a BBC-nek. A férfi jelenleg Leicesterben él, de elmondása szerint egyedül tölti napjait, elzárva a külvilágtól.
Nem beszélek senkivel. Nem szeretek beszélni senkivel
– mondta csendesen, miközben könnyeivel küszködött. A BBC stábja szerint a beszélgetés során többször is meg kellett állni, mert Ramesh fizikailag képtelen volt folytatni a történetét. Az indiai repülőbaleset egyetlen túlélője azt mondja, csoda, hogy életben maradt – de ez a csoda egy életre szóló teher is lett számára.
