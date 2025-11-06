Megrázó vallomás: Charlie Kirk özvegye korábban figyelmeztette férjét a veszélyre

A jobboldali aktivista özvegye, Erika Kirk a Fox News Jesse Watters Primetime című műsorában beszélt arról, hogyan élte meg férje, Charlie Kirk meggyilkolását, és miként próbálja feldolgozni a történteket. Az interjúban azt mondta, soha nem fogja megnézni a férje haláláról készült videót, mert vannak képek, amelyek örökre beleégnek az ember lelkébe.

Megrendítő vallomás: Erika Kirk felidézte Charlie Kirk utolsó napját, amikor még semmit sem sejtett a közelgő tragédiáról.

Forrás: Andri Tambunan / AFP

Soha nem láttam a videót, és soha nem is fogom látni. Nem akarom, hogy a férjem nyilvános meggyilkolása olyasmi legyen, amit valaha is látnom kellene. Nem akarom, hogy a gyerekeim valaha is lássák azt

– mondta a Fox Newsnak. Erika elárulta, hogy a gyilkosság előtti éjszakán közös ágyukban a kislányukkal aludt, míg férje, Charlie a lányuk szobájában töltötte az éjszakát.