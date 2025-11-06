Megrázó vallomás: Charlie Kirk özvegye korábban figyelmeztette férjét a veszélyre

Trump a legnagyobb kitüntetést adományozta a szélsőbal által legyilkolt keresztény mártírnak, Charlie Kirknek
Felébredt a keresztény jobboldal az Egyesült Államokban: több tízezer Turning Point megalapításának szándékát jelentették be.
Megrendítő őszinteséggel beszélt férje haláláról Erika Kirk, aki a Fox News műsorában idézte fel a tragédia előtti utolsó napot. A műsorban azt is elmondta, hogy bár korábban féltette férjét, Charlie Kirk soha nem viselt golyóálló mellényt, és mindig azt mondta: „ha el akarnak kapni, el fognak kapni.”
A jobboldali aktivista özvegye, Erika Kirk a Fox News Jesse Watters Primetime című műsorában beszélt arról, hogyan élte meg férje, Charlie Kirk meggyilkolását, és miként próbálja feldolgozni a történteket. Az interjúban azt mondta, soha nem fogja megnézni a férje haláláról készült videót, mert vannak képek, amelyek örökre beleégnek az ember lelkébe.
Soha nem láttam a videót, és soha nem is fogom látni. Nem akarom, hogy a férjem nyilvános meggyilkolása olyasmi legyen, amit valaha is látnom kellene. Nem akarom, hogy a gyerekeim valaha is lássák azt
– mondta a Fox Newsnak. Erika elárulta, hogy a gyilkosság előtti éjszakán közös ágyukban a kislányukkal aludt, míg férje, Charlie a lányuk szobájában töltötte az éjszakát.
Azt akartam, hogy jól kipihenje magát a másnapi rendezvény előtt
– idézte fel. Elmondása szerint férje aznap este különösen lelkes volt.
Annyira izgatott volt, azt mondta: nem bírom kivárni, ez lesz a legjobb.
Ez volt az utolsó este, amikor látták egymást. Másnap reggel Charlie Kirk még visszament a hálószobába, mielőtt elindult volna.
Bejött, felvette a gyűrűjét és a nyakláncát, aztán elment. Nem is tudtam megcsókolni búcsúzóul
– mondta Erika.
Erika Kirk azt is elárulta, hogy férje korábban is kapott fenyegetéseket, hiszen gyakran tartott vitás hangulatú előadásokat amerikai egyetemeken, de soha nem mutatta félelem jelét.
Mondtam neki: Charlie, nem gondoltál rá, hogy viselj mellényt? Ő csak bólintott, és azt mondta: ha el akarnak kapni, el fognak kapni
– idézte fel az özvegy.
Nem félt. Nem számított volna, ha visel is mellényt
– tette hozzá. A gyilkosság napján Erika az édesanyját kísérte el orvosi kezelésre Arizonában, miközben férje Utah-ban készült egy előadásra. A rendelőben éppen azt a videót nézték, amelyen Charlie sapkákat dobál a tömegnek, amikor hirtelen csörgött a telefonja.
Mikey hívott. Soha nem felejtem el, ahogy azt mondta: Charlie-t lelőtték. Fogd a gyerekeket, fogd a biztonságiakat, Charlie-t lelőtték
– emlékezett vissza Erika, aki ezután azonnal elhagyta a rendelőt, és a parkoló közepén omlott össze. Charlie Kirk-öt a nyakán találta el egyetlen lövedék egy mesterlövészpuskából, és azonnal meghalt.
Ahogy a golyó eltalálta, rögtön meghalt. De hálás vagyok, hogy nem szenvedett. Egy pillanat alatt elment. Talán csak pislogott, és már a Mennyben volt
– mondta a felesége.
Amikor Erika megérkezett Utah-ba, azonnal látni akarta a férjét, de a rendőrök megpróbálták lebeszélni róla.
Azt mondták, várjam meg a halottszállítókat, mert rossz állapotban van. De én azt feleltem: minden tiszteletem, uram, látni akarom, mit tettek a férjemmel, és meg akarom csókolni, mert reggel nem tudtam megtenni
– idézte fel könnyeivel küszködve. Erika Kirk végül egy kórházi szobában látta viszont férjét.
Annyira élőnek tűnt. Örülök, hogy láttam, mert amikor valakit már a halottasházban látsz, sosem ugyanaz. Ő még meleg volt, és a szeme kicsit nyitva volt. Olyan erős volt, Jesse. Volt egy halvány mosoly az arcán.
Ez a mosoly, mondta, mindent jelentett számára.
Az a mosoly azt üzente: azt hittétek, megállíthatjátok azt, amit építettem. A testemet kaptátok el, de a lelkemet nem
– fogalmazott. Erika Kirk szerint férje halála után is folytatni fogja a közös munkát, mert tudja, hogy Charlie hitből és meggyőződésből tette, amit tett.
A mozgalom, amit felépítettünk, nem állt meg. Tudom, hogy Charlie most is velünk van, és látja, hogy az emberek, akik hittek benne, nem adják fel
– mondta. Az interjú végén arról beszélt, hogy bár a fájdalom soha nem múlik el, férje emléke örökké élni fog azokban, akiket inspirált.
Ő mindig a fényről, az erőről és a kitartásról beszélt. Azt hiszem, most rajtam a sor, hogy ezt megmutassam
– zárta Erika Kirk a megrendítő vallomását.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP