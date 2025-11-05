Ft
11. 05.
szerda
Budapesti járatokat is töröltek a brüsszeli drónveszély miatt

2025. november 05. 11:01

Az esettel kapcsolatban a belügyminiszter is megszólalt.

2025. november 05. 11:01
null

Legkevesebb 40 járatot töröl szerdán a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér az előző este észlelt ismeretlen eredetű drónok okozta több órás légtérzár miatt – tájékoztatott a légikikötő információit ismertetve a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán. A törlés budapesti járatot is érint.

A repülőtér forgalmát röviddel kedd este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután drón átrepülését jelentették a légterében. Noha a légtérzárt másfél óra múlva feloldották, egy másik drón berepülése miatt újabb órákra zárt be a brüsszeli repülőtér. 

A légiforgalom ideiglenes leállítása késéseket és 41 járat törlését eredményezte.

Nathalie Pierard, a Zaventem repülőtér szóvivője közölte: a légiközlekedés előző esti felfüggesztése hatással van a szerdai menetrendre is. A nap folyamán legkevesebb 40 járatot – köztük budapesti járatot – töröl légikikötő.

A napilap Bernard Quintin belga belügyminisztert idézte, aki szerda reggel a Radio 1 hírcsatornának nyilatkozva közölte: a hetek óta tartó, belga légtér felett észlelt drónátrepülések ügyében kérte a nemzetbiztonsági tanács összehívását. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy minden repülő tárgy azonosítható legyen, majd úgy fogalmazott: „biztosnak kell lennünk abban, hogy rendelkezünk a megfelelő rendszerekkel a felderítéshez és az azonosításhoz”. Hozzátette: biztosítani kell azt is, hogy a belga légtérben reptetett összes drónt regisztrálják Belgiumban.

(MTI)

Nyitókép: Khalil MAZRAAWI / afp

 

hexahelicene
2025. november 05. 11:44
Nem lövik le azokat, mert kiderülne: ukrán drónok.
0
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 05. 11:43
Remélem Králika is ottragad.
2
2
0
survivor
2025. november 05. 11:40
Vagy kapasbol lelőni..
0
0
0
survivor
2025. november 05. 11:40
Be kell tiltani a drónokat.
0
0
0
