Betelt a pohár a német kancellárnál, üzent Zelenszkijnek: Ne jöjjön több ukrán férfi Németországba, maradjanak otthon harcolni!

Friedrich Merz német kancellár egy berlini kereskedelmi kongresszuson arról beszélt, hogy nem érkezhet több ukrán menekült Németországba, mivel szerinte a háborúban álló ország lakóinak otthon kell maradniuk – számolt be a Die Welt. Merz azt is elmondta, hogy személyesen fordult ezzel a kéréssel Zelenszkij elnökhöz, különösen azokkal a fiatal ukrán férfiakkal kapcsolatban, akik frissen kaptak kiutazási engedélyt.

Kijelentette, hogy

a férfiaknak otthon kell maradniuk, és meg kell védeniük a hazájukat.

Beszédében megerősítette, hogy továbbra is tervben van az ukrán menekültek számára korábban biztosított, német állampolgároknak járó juttatások megvonása. Helyette az ukránok a menedékkérőknek járó, alacsonyabb összegű támogatást kapnák. A döntést a német kormány a menekülthullám és a költségvetési terhek csökkentésével indokolta.