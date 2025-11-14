Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország orosz-ukrán háború Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij

Betelt a pohár a német kancellárnál, üzent Zelenszkijnek: Ne jöjjön több ukrán férfi Németországba, maradjanak otthon harcolni!

2025. november 14. 08:33

A német kancellár a menekültek juttatásaiból is lefaragna.

2025. november 14. 08:33
null

Friedrich Merz német kancellár egy berlini kereskedelmi kongresszuson arról beszélt, hogy nem érkezhet több ukrán menekült Németországba, mivel szerinte a háborúban álló ország lakóinak otthon kell maradniuk – számolt be a Die Welt. Merz azt is elmondta, hogy személyesen fordult ezzel a kéréssel Zelenszkij elnökhöz, különösen azokkal a fiatal ukrán férfiakkal kapcsolatban, akik frissen kaptak kiutazási engedélyt.

Kijelentette, hogy

 a férfiaknak otthon kell maradniuk, és meg kell védeniük a hazájukat.

Beszédében megerősítette, hogy továbbra is tervben van az ukrán menekültek számára korábban biztosított, német állampolgároknak járó juttatások megvonása. Helyette az ukránok a menedékkérőknek járó, alacsonyabb összegű támogatást kapnák. A döntést a német kormány a menekülthullám és a költségvetési terhek csökkentésével indokolta.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. november 14. 09:14
Herr Merz! Jól értem, hogy Németország ukrajnai háborús menekülteket nem akar befogadni, miközben gazdasági okból érkezett illegális migránsok maradhatnak? Nincs jogásza a német kormánynak, vagy a jog már nem számít? Hogy van ez?
Válasz erre
2
0
pugacsov-0
2025. november 14. 09:04
Azért érdekelne hogy Ahmed és Dusmáta hogyan védené meg Dájcslandot ?!
Válasz erre
3
0
Tuners
2025. november 14. 09:01
Ez mondjuk több nemzetközi emberi jogi egyezménnyel ellentétes, szóval remélem megkapja a pert a nyakába…
Válasz erre
6
0
elégia
•••
2025. november 14. 08:50 Szerkesztve
Afrikából viszont Németország szeretettel várja a jobb életre vágyókat, ragyogó segélyekkel, és kiürített nyugdíjas lakásokkal. Igényesebbek négycsillagos szállodára is számíthatnak. Ukrajnából, a háború elől menekülők elől Zelenszkij hermetikusan zárja le a határokat. Lőparancs kiadása megfontolandó. Szeretettel üzeni önt, az ukrán nép büszkeségét /az európai vezetőkkel együtt/ ölelő Merz.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!