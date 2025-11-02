Az oroszok kulcsembere váratlan bejelentést tett a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról, ami mindent megváltoztathat

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint jelenleg nem indokolt, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozót tartsanak az ukrajnai háború rendezéséről – írta a Jevropejszka Pravda.

Mint fogalmazott, most nem a legmagasabb szintű egyeztetések ideje van, hanem a részletek „aprólékos kidolgozásáé”.

„Hipotetikusan elképzelhető egy ilyen találkozó, de jelen pillanatban nincs rá szükség. Most sokkal fontosabb, hogy a rendezés konkrét elemein dolgozzunk alaposan” – mondta Peszkov az orosz sajtónak.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Donald Trump októberben lemondta a Budapestre tervezett találkozóját Putyinnal. Az amerikai elnök pedig ezzel egy időben újabb szankciókat is bejelentett Oroszországgal szemben.