Az oroszok kulcsembere váratlan bejelentést tett a Trump–Putyin-csúcstalálkozóról, ami mindent megváltoztathat

Magyarország nincs egyedül: újabb uniós tagállam kér mentességet Trumptól az amerikai szankciók alól
Leszögezték: „orosz olaj nélkül nem lesz üzemanyag”.
Moszkva inkább a részletek aprólékos kidolgozására fókuszálna.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint jelenleg nem indokolt, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozót tartsanak az ukrajnai háború rendezéséről – írta a Jevropejszka Pravda.
Mint fogalmazott, most nem a legmagasabb szintű egyeztetések ideje van, hanem a részletek „aprólékos kidolgozásáé”.
„Hipotetikusan elképzelhető egy ilyen találkozó, de jelen pillanatban nincs rá szükség. Most sokkal fontosabb, hogy a rendezés konkrét elemein dolgozzunk alaposan” – mondta Peszkov az orosz sajtónak.
A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Donald Trump októberben lemondta a Budapestre tervezett találkozóját Putyinnal. Az amerikai elnök pedig ezzel egy időben újabb szankciókat is bejelentett Oroszországgal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Leszögezték: „orosz olaj nélkül nem lesz üzemanyag”.
Trump akkor arról beszélt, hogy csalódott a Moszkvával folytatott egyeztetések lassú üteme miatt. A Fehér Ház ugyanakkor jelezte, hogy a csúcstalálkozó továbbra is napirenden marad. Putyin az amerikai döntésre reagálva úgy fogalmazott: a találkozó nem elmarad, csupán „elhalasztják”.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP