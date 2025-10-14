Zelenszkijnél elszakadt a cérna: megvonta Odessza polgármesterének ukrán állampolgárságát

Hol tart valójában a háború – és mi jön ezután
Rajta kívül egy másik képviselő és egy világhírű balettművész is búcsúzhatott az állampolgárságától.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb rendeletével három ismert személytől vonta meg az ukrán állampolgárságot – köztük Gennagyij Truhanovot, Odessza polgármesterét – írja az Index, az elnök Telegram-csatornájára hivatkozva. Az intézkedés Truhanov mellett érinti Oleh Carevet, a Verhovna Rada korábbi képviselőjét, valamint Szergej Polunyin világhírű balettművészt is.
Truhanov reagált is a döntésre: kijelentette, hogy nem fogja annyiban hagyni a dolgot és fellebbezéshez fog folyamodni az állampolgárságának megvonása ellen. Szerinte a folyamatot sietve vitték végig, mert
ismeretlenek el akarták távolítani őt a politikai életből”.
Az odesszai városvezető korábban többször is bírálta a központi hatalom intézkedéseit, ugyanakkor igyekezett megtartani pozícióját a háborús helyzet közepette is. Az ukrán kormány az utóbbi időben egyre szigorúbban lép fel mindazokkal szemben, akiket a lojalitás hiányával vagy kettős állampolgársággal vádolnak.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP