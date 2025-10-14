Ft
Gennagyij Truhanov orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij állampolgárság

Zelenszkijnél elszakadt a cérna: megvonta Odessza polgármesterének ukrán állampolgárságát

2025. október 14. 17:34

Rajta kívül egy másik képviselő és egy világhírű balettművész is búcsúzhatott az állampolgárságától.

2025. október 14. 17:34
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újabb rendeletével három ismert személytől vonta meg az ukrán állampolgárságot – köztük Gennagyij Truhanovot, Odessza polgármesterét – írja az Index, az elnök Telegram-csatornájára hivatkozva. Az intézkedés Truhanov mellett érinti Oleh Carevet, a Verhovna Rada korábbi képviselőjét, valamint Szergej Polunyin világhírű balettművészt is.

Truhanov reagált is a döntésre: kijelentette, hogy nem fogja annyiban hagyni a dolgot és fellebbezéshez fog folyamodni az állampolgárságának megvonása ellen. Szerinte a folyamatot sietve vitték végig, mert 

ismeretlenek el akarták távolítani őt a politikai életből”.

Az odesszai városvezető korábban többször is bírálta a központi hatalom intézkedéseit, ugyanakkor igyekezett megtartani pozícióját a háborús helyzet közepette is. Az ukrán kormány az utóbbi időben egyre szigorúbban lép fel mindazokkal szemben, akiket a lojalitás hiányával vagy kettős állampolgársággal vádolnak.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Az idegbeteg ukrán pojáca teljesen elszabadult...
Miért kell ennyi Zelenszkij-cikket lehozni? Az ember meglátja és rosszul van már az undormány féreg neonáci terrorista gnómtól.
Sróf 2025. október 14. 18:17 "Az európai unióhoz való gyorsított csatlakozás jegyében és az európai értékeknek megfelelően Zelenszkij elnök úr le is lövethette volna." Igen, mivel Ukrajnában maradéktalanul és nagyszerűen érvényesülnek az 'európai értékek'. Arról nem is szólva, hogy SOKKAL jobban érvényesülnek, mint Magyarországon! És ezt nem az ujjamból szoptam. A Van Lejjebb EU- vezér mondta, az odaküldött Kos nevű (vezérürü) ezt megerősítette. És ha ők mondják, akkor illik el is hinni. Meg lehet kérdezni a Moslék Poloska Messiását, ő is meg fogja erősíteni!
Régebbi időkben jártunk . Odesszában. Hatalmas,ligetes, gyönyörű terület,város. A legendás lépcsősort is megjártuk. És,persze éjjel nappal a vodka! Sopszka salátával (kötelező volt enni), félliteres butelkában szervirozva a vodka! Hajón, reptéren, kocsmában, étteremben-:)))) Kiránduló, találkozó hely volt, óriási idegenforgalomal. Az oroszoké legyen, kívánom!
