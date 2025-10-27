Ft
Argentinos Juniors Orbán Viktor Argentína szuverenitás

Viva la Libertad: Orbán Viktor is gratulált az argentin elnök elsöprő győzelméhez

2025. október 27. 11:01

A miniszerelnök szerint Magyarország és Argentína mély tisztelettel viseltetik a szabadság és a szuverenitás iránt.

2025. október 27. 11:01
null

Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Javier Milei argentin elnöknek, hogy pártja várakozáson felüli eredményt ért el az időközi parlamenti választásokon. 

Gratulálunk, Milei elnök úr, a figyelemre méltó győzelméhez! Magyarország és Argentína mély tisztelettel viseltetik a szabadság és a szuverenitás iránt; örömmel várjuk, hogy folytathassuk szoros együttműködésünket egy igazi hazafival. Viva la Libertad”

– írta a kormányfő.

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, míg a peronisták 31 mandátumot. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kormányprogramjának végrehajtásához. 

(MIT / Mandiner) 

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

belbuda
2025. október 27. 13:07
A megszokott képmutatás ezerrel....😉
massivement5
2025. október 27. 12:58
Legyen szabadság, oké. Milei mit gondol a rezsicsökiről? Na ugye. Ami amúgy tőről metszett baloldali intézkedés, pláne, hogy a költséget a cégekre hárítják át (azok meg a fogyasztókra vissza LOL)
Gubbio
•••
2025. október 27. 12:22 Szerkesztve
Venezuela felkészül. Argentínánál nagyobb feladat lesz kisöpörni a baloldali Lulát Brazíliából. Amikor a szocializmus és a baloldaliság lerohaszt mindent, az emberek felébrednek a liberalizmus által rájuk hintett varázsból.
kbexxx
2025. október 27. 11:10
Túl a protokoláris udvariasságon, egy újabb ország erősít,i a jobboldalt , míg meg nem buktatják .
