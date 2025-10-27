Viva la Libertad: Orbán Viktor is gratulált az argentin elnök elsöprő győzelméhez

Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Javier Milei argentin elnöknek, hogy pártja várakozáson felüli eredményt ért el az időközi parlamenti választásokon.

Gratulálunk, Milei elnök úr, a figyelemre méltó győzelméhez! Magyarország és Argentína mély tisztelettel viseltetik a szabadság és a szuverenitás iránt; örömmel várjuk, hogy folytathassuk szoros együttműködésünket egy igazi hazafival. Viva la Libertad”

– írta a kormányfő.

Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, míg a peronisták 31 mandátumot. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kormányprogramjának végrehajtásához.

