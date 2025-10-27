Viva la Libertad: Orbán Viktor is gratulált az argentin elnök elsöprő győzelméhez

Orbán szövetségese hatalmas győzelmet aratott
Az argentin jobboldal, Milei pártja megnyerte a félidős választásokat. Az eredmény hátterében Donald Trump 40 milliárd dolláros mentőcsomagja is állhat.
A miniszerelnök szerint Magyarország és Argentína mély tisztelettel viseltetik a szabadság és a szuverenitás iránt.
Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált Javier Milei argentin elnöknek, hogy pártja várakozáson felüli eredményt ért el az időközi parlamenti választásokon.
Gratulálunk, Milei elnök úr, a figyelemre méltó győzelméhez! Magyarország és Argentína mély tisztelettel viseltetik a szabadság és a szuverenitás iránt; örömmel várjuk, hogy folytathassuk szoros együttműködésünket egy igazi hazafival. Viva la Libertad”
– írta a kormányfő.
Javier Milei argentin elnök pártja 40,8 százalékos szavazati aránnyal nyerte a vasárnapi időközi választásokat az alsóházban. A peronista ellenzék a szavazatok több mint 90 százalékának összeszámlálása után 24,5 százalékot kapott. Ez azt jelenti, hogy Milei pártja 64 mandátumot kap, míg a peronisták 31 mandátumot. Az eredmény egyértelmű győzelemnek számít Milei számára, és támogatást jelent kormányprogramjának végrehajtásához.
