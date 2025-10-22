Villamosbaleset Romániában: sok a sérült (VIDEÓ)

A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút – közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta: a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart. A balesetben mindkét jármű megrongálódott – közölte a vállalat.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.

(MTI)