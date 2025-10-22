Ft
Villamosbaleset Romániában: sok a sérült (VIDEÓ)

2025. október 22. 14:56

Egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető.

2025. október 22. 14:56
null

Hét ember megsérült szerdán Aradon egy balesetben, miután egy villamos villamosvezető nélküli indult el a telephelyről és kevéssel utána egy másik, utasokat szállító járműnek ütközött – közölte az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).  

A villamosbaleset a partiumi város egyik megállójában történt, miután

 egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető. 

A jármű mintegy 500 métert haladt, mielőtt egy másik, ugyanazon a vonalon közlekedő, utasokkal teli villamosba ütközött egy megállóban.

A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút – közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta: a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart. A balesetben mindkét jármű megrongálódott – közölte a vállalat.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.

(MTI)

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

***

lendvaiildiko
2025. október 22. 16:18
Jobbulást a sérülteknek! Azt remélem, hogy nem ismétlődik meg a ploiești és százhalombattai eset, Aradon egy elszabadult villamos és valahol Magyarországon egy elszabadult villamos.
K.I.
•••
2025. október 22. 15:47 Szerkesztve
Volt már hasonló Budapesten is: villamosok.hu/esem/nepszh.html facebook.com/photo.php?fbid=211521561843554&id=100089571337829&set=a.110399558622422&locale=hu_HU
Gubbio
2025. október 22. 15:45
Nem tudtam, hogy Arad Románia.
triacus-2
2025. október 22. 15:40
A román Agerpres közleménye az esetről: - agerpres.ro/2025/10/22/arad-un-tramvai-a-pornit-singur-din-depou-si-a-lovit-o-garnitura-cu-pasageri-patru-raniti-sunt-asist--1495854 - agerpres.ro/social/2025/10/22/arad-sapte-raniti-au-fost-dusi-la-spital-in-urma-ciocnirii-a-doua-tramvaie--1495913
