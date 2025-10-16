Végleg befellegzett Tusknak: most már Von der Leyen sem tudja kihúzni a csávából

Megtört Brüsszel: Lengyelország lesöpörte az asztalról a migrációs paktumot
Donald Tusk szerint a hazáját már mentesítették a kötelezettségek alól.
Betelt a pohár a lengyeleknél.
A lengyelek többsége úgy látja, hogy Donald Tusknak távoznia kell a miniszterelnöki posztról – derül ki a Super Express napilapban csütörtökön közzétett felmérésből, amelyet a Polgári Platfom (PO) vezette kormánykoalíció hatalomra jutása második évfordulója alkalmából készítettek. A Pollster közvélemény-kutató cég által október 11-én és 12-én egy 1002 fős mintán elvégzett felmérésben
a megkérdezettek 52 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy Tusknak távoznia kell-e a kormányfői posztról.
A válaszadók 34 százaléka szerint maradnia kellene, 14 százaléknak pedig nem volt véleménye a kérdésről. Marcin Palade politológus az X-en közzétett egy elemzést, amelyben összesítette az októberi felméréseket, és eszerint a kormánykoalíció fő ereje, a PO által vezetett Polgári Koalíciónak (KO) jelenleg 30,3 százalékos a támogatottsága.
A fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) a voksok 31,1 százalékát kapná meg, ha most tartanának parlamenti választásokat.
A parlamentbe jutna még a szintén ellenzéki Konföderáció, valamint az ebből a tömörülésből idén kivált Lengyel Korona Konföderációja is a voksok 17,3, illetve 8,7 százalékával.
A KO az egyetlen kormánykoalíciós tömörülés, amely átlépné a parlamentbe jutáshoz megszabott ötszázalékos választási küszöböt. Alatta maradna az Új Baloldal (4,6 százalék), a Lengyel Parasztpárt (3 százalék) és a Lengyelország 2050 (1,5 százalék) is.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet