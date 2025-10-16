Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyel felmérés Lengyelország kormányfő Ursula von der Leyen közvélemény-kutatás távozás Donald Tusk

Végleg befellegzett Tusknak: most már Von der Leyen sem tudja kihúzni a csávából

2025. október 16. 19:20

Betelt a pohár a lengyeleknél.

2025. október 16. 19:20
Ursula von der Leyen. Donald Tusk.

A lengyelek többsége úgy látja, hogy Donald Tusknak távoznia kell a miniszterelnöki posztról – derül ki a Super Express napilapban csütörtökön közzétett felmérésből, amelyet a Polgári Platfom (PO) vezette kormánykoalíció hatalomra jutása második évfordulója alkalmából készítettek. A Pollster közvélemény-kutató cég által október 11-én és 12-én egy 1002 fős mintán elvégzett felmérésben

a megkérdezettek 52 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy Tusknak távoznia kell-e a kormányfői posztról.

A válaszadók 34 százaléka szerint maradnia kellene, 14 százaléknak pedig nem volt véleménye a kérdésről. Marcin Palade politológus az X-en közzétett egy elemzést, amelyben összesítette az októberi felméréseket, és eszerint a kormánykoalíció fő ereje, a PO által vezetett Polgári Koalíciónak (KO) jelenleg 30,3 százalékos a támogatottsága.

A fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) a voksok 31,1 százalékát kapná meg, ha most tartanának parlamenti választásokat.

A parlamentbe jutna még a szintén ellenzéki Konföderáció, valamint az ebből a tömörülésből idén kivált Lengyel Korona Konföderációja is a voksok 17,3, illetve 8,7 százalékával.

A KO az egyetlen kormánykoalíciós tömörülés, amely átlépné a parlamentbe jutáshoz megszabott ötszázalékos választási küszöböt. Alatta maradna az Új Baloldal (4,6 százalék), a Lengyel Parasztpárt (3 százalék) és a Lengyelország 2050 (1,5 százalék) is.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Coollog
2025. október 16. 19:40
Gyurcsány ennél trágyább helyzetet is évekig húzott, és joga sajnos Tusknak is van hozzá.
Válasz erre
2
1
packó_
2025. október 16. 19:33
Egy közvéleménykutatási eredmény annyira betett a tuskónak, hogy von SMS sem tudja a csávából kihúzni? Istenem, mi lett a Mandinerből, hogy ilyen ökör címeket ad. A hírnek meg örülök.
Válasz erre
3
0
londonbaby
2025. október 16. 19:25
örülj ha nem húznak fel egy lámpaoszlopra te tetves köcsög !!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!