Végleg befellegzett Tusknak: most már Von der Leyen sem tudja kihúzni a csávából

A lengyelek többsége úgy látja, hogy Donald Tusknak távoznia kell a miniszterelnöki posztról – derül ki a Super Express napilapban csütörtökön közzétett felmérésből, amelyet a Polgári Platfom (PO) vezette kormánykoalíció hatalomra jutása második évfordulója alkalmából készítettek. A Pollster közvélemény-kutató cég által október 11-én és 12-én egy 1002 fős mintán elvégzett felmérésben

a megkérdezettek 52 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy Tusknak távoznia kell-e a kormányfői posztról.

A válaszadók 34 százaléka szerint maradnia kellene, 14 százaléknak pedig nem volt véleménye a kérdésről. Marcin Palade politológus az X-en közzétett egy elemzést, amelyben összesítette az októberi felméréseket, és eszerint a kormánykoalíció fő ereje, a PO által vezetett Polgári Koalíciónak (KO) jelenleg 30,3 százalékos a támogatottsága.

A fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) a voksok 31,1 százalékát kapná meg, ha most tartanának parlamenti választásokat.

A parlamentbe jutna még a szintén ellenzéki Konföderáció, valamint az ebből a tömörülésből idén kivált Lengyel Korona Konföderációja is a voksok 17,3, illetve 8,7 százalékával.