Váratlan helyre küldhet csapatokat Amerika

Az Egyesült Államok 200 katonát is Izraelbe küldhet a tűzszüneti megállapodás támogatására – közölte két magas rangú fehér házi tisztviselő.
A tisztviselők elmondták, hogy a Brad Cooper admirális vezetésével érkező csapatok nem lépnek be Gázába. „Kezdetben 200 emberrel fog a helyszínen állomásozni. Az ő feladata a felügyelet, a megfigyelés, annak biztosítása, hogy ne legyenek jogsértések, behatolások” – mondta az egyik magas rangú tisztviselő a JNS szerint.
„Ennek nagy része felügyelet lesz. A 200 fős csapatnak valószínűleg része lesznek majd az egyiptomi, a katari, továbbá a török és valószínűleg az emírségbeli fegyveres erők katonái is” – mondta a tisztviselő újságíróknak.
A Fehér Ház kijelentette, hogy „a legfeljebb 200 amerikai katona, akik már a CENTCOM-ban állomásoznak, feladata lesz a békemegállapodás felügyelete Izraelben, és más nemzetközi erőkkel fognak együttműködni a helyszínen”.
Amerikai csapatokat korábban is vezényeltek Izraelbe a Perzsa-öbölbeli háború alatt a Patriot rakétaütegek üzemeltetésére; legutóbb pedig 2024-ben érkeztek, amikor az amerikai csapatok segítettek megvédeni Izraelt az iráni rakétatámadásoktól. Washington évtizedek óta békefenntartó erőt is tart a Sínai-félszigeten az egyiptomi-izraeli békemegállapodás betartása érdekében.
A Fehér Ház által közzétett 20 pontos terv egy „ideiglenes nemzetközi stabilizációs erő” létrehozását szorgalmazza, amely „azonnal bevetésre kerül Gázában”,
és „kiképzi és támogatja a Gázában tartózkodó, ellenőrzött palesztin rendőri erőket”.
A magas rangú tisztviselő által említett országok egyike sem erősítette meg nyilvánosan a katonai erőben való részvételt.
Az amerikai tisztviselők friss részleteket közöltek arról, hogyan folytatódhat a túszok kiszabadulása Gázából.
„Remélhetőleg az fog történni, hogy az izraeli kabinet jóváhagyja, Izrael visszavonul a vonalra, majd 72 órán belül végrehajtjuk a cserét” – mondta az egyik tisztviselő. „Azt hiszem, ez nagy nyomást vesz le mindenkiről.”
„Aztán az fog történni, hogy együttműködünk az izraeliekkel, és a CENTCOM részt vesz egy közös munkacsoport létrehozásában, majd a nemzetközi stabilizációs erő megkezdi ott az működését” – mondta a tisztviselő az újságíróknak.
A Gázára vonatkozó 20 pontos Trump-terv tartalmazott egy Gáza-térképet, amelyen kékkel jelölt vonalak sorozata Izrael jelenlegi ellenőrzési területét ábrázolta; sárga színnel a túszokért cserébe történő kivonulás első fázisát; és pirossal a stabilizációs erőkre való áttérés során a második kivonulási vonalat, valamint Izrael szinte teljes kivonulását Gázából, egy biztonsági pufferzónába.
A sajtótájékoztató befejezése után percekkel Izrael kormánya csütörtökön megszavazta a terv jóváhagyását.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje és volt főtanácsadója, Jared Kushner órákkal a szavazás előtt tájékoztatta az izraeli kabinetet a tervről.
Trump csütörtökön korábban azt mondta, hogy ezen a héten a régióba repülhet, és arra számít, hogy a túszokat a napokban szabadon engedik.
Fotó: Gázai menekültek (Eyad BABA / AFP)