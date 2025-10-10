Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gázai-övezet Izrael Egyesült Államok

Váratlan helyre küldhet csapatokat Amerika

2025. október 10. 08:59

Az Egyesült Államok 200 katonát is Izraelbe küldhet a tűzszüneti megállapodás támogatására – közölte két magas rangú fehér házi tisztviselő.

2025. október 10. 08:59
null

A tisztviselők elmondták, hogy a Brad Cooper admirális vezetésével érkező csapatok nem lépnek be Gázába. „Kezdetben 200 emberrel fog a helyszínen állomásozni. Az ő feladata a felügyelet, a megfigyelés, annak biztosítása, hogy ne legyenek jogsértések, behatolások” – mondta az egyik magas rangú tisztviselő a JNS szerint.

„Ennek nagy része felügyelet lesz. A 200 fős csapatnak valószínűleg része lesznek majd az egyiptomi, a katari, továbbá a török és valószínűleg az emírségbeli fegyveres erők katonái is” – mondta a tisztviselő újságíróknak.

A Fehér Ház kijelentette, hogy „a legfeljebb 200 amerikai katona, akik már a CENTCOM-ban állomásoznak, feladata lesz a békemegállapodás felügyelete Izraelben, és más nemzetközi erőkkel fognak együttműködni a helyszínen”.

Amerikai csapatokat korábban is vezényeltek Izraelbe a Perzsa-öbölbeli háború alatt a Patriot rakétaütegek üzemeltetésére; legutóbb pedig 2024-ben érkeztek, amikor az amerikai csapatok segítettek megvédeni Izraelt az iráni rakétatámadásoktól. Washington évtizedek óta békefenntartó erőt is tart a Sínai-félszigeten az egyiptomi-izraeli békemegállapodás betartása érdekében.

A Fehér Ház által közzétett 20 pontos terv egy „ideiglenes nemzetközi stabilizációs erő” létrehozását szorgalmazza, amely „azonnal bevetésre kerül Gázában”

és „kiképzi és támogatja a Gázában tartózkodó, ellenőrzött palesztin rendőri erőket”.

A magas rangú tisztviselő által említett országok egyike sem erősítette meg nyilvánosan a katonai erőben való részvételt.

Az amerikai tisztviselők friss részleteket közöltek arról, hogyan folytatódhat a túszok kiszabadulása Gázából.

„Remélhetőleg az fog történni, hogy az izraeli kabinet jóváhagyja, Izrael visszavonul a vonalra, majd 72 órán belül végrehajtjuk a cserét” – mondta az egyik tisztviselő. „Azt hiszem, ez nagy nyomást vesz le mindenkiről.”

„Aztán az fog történni, hogy együttműködünk az izraeliekkel, és a CENTCOM részt vesz egy közös munkacsoport létrehozásában, majd a nemzetközi stabilizációs erő megkezdi ott az működését” – mondta a tisztviselő az újságíróknak.

A Gázára vonatkozó 20 pontos Trump-terv tartalmazott egy Gáza-térképet, amelyen kékkel jelölt vonalak sorozata Izrael jelenlegi ellenőrzési területét ábrázolta; sárga színnel a túszokért cserébe történő kivonulás első fázisát; és pirossal a stabilizációs erőkre való áttérés során a második kivonulási vonalat, valamint Izrael szinte teljes kivonulását Gázából, egy biztonsági pufferzónába.

A sajtótájékoztató befejezése után percekkel Izrael kormánya csütörtökön megszavazta a terv jóváhagyását.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje és volt főtanácsadója, Jared Kushner órákkal a szavazás előtt tájékoztatta az izraeli kabinetet a tervről.

Trump csütörtökön korábban azt mondta, hogy ezen a héten a régióba repülhet, és arra számít, hogy a túszokat a napokban szabadon engedik.

 

Fotó: Gázai menekültek (Eyad BABA / AFP)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. október 10. 11:58
Milyen jó ötlet volt egy népcsoportot beszúrni ellenségei közé. Garantált volt a békétlenség. Lassan pusztaság váltja fel az egykor virágzó térséget. :(
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. október 10. 09:16
Nincs olyan hely a világon, ahol ez váratlan.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!