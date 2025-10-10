Váratlan helyre küldhet csapatokat Amerika

A tisztviselők elmondták, hogy a Brad Cooper admirális vezetésével érkező csapatok nem lépnek be Gázába. „Kezdetben 200 emberrel fog a helyszínen állomásozni. Az ő feladata a felügyelet, a megfigyelés, annak biztosítása, hogy ne legyenek jogsértések, behatolások” – mondta az egyik magas rangú tisztviselő a JNS szerint.

„Ennek nagy része felügyelet lesz. A 200 fős csapatnak valószínűleg része lesznek majd az egyiptomi, a katari, továbbá a török és valószínűleg az emírségbeli fegyveres erők katonái is” – mondta a tisztviselő újságíróknak.

A Fehér Ház kijelentette, hogy „a legfeljebb 200 amerikai katona, akik már a CENTCOM-ban állomásoznak, feladata lesz a békemegállapodás felügyelete Izraelben, és más nemzetközi erőkkel fognak együttműködni a helyszínen”.

Amerikai csapatokat korábban is vezényeltek Izraelbe a Perzsa-öbölbeli háború alatt a Patriot rakétaütegek üzemeltetésére; legutóbb pedig 2024-ben érkeztek, amikor az amerikai csapatok segítettek megvédeni Izraelt az iráni rakétatámadásoktól. Washington évtizedek óta békefenntartó erőt is tart a Sínai-félszigeten az egyiptomi-izraeli békemegállapodás betartása érdekében.