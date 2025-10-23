Váratlan fordulat az EU-csúcson: ebből a városból biztos nem vártak ellenállást az uniós bürokraták (VIDEÓ)

Javában zajlik az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben, ahol a vezetők sorra veszik át a napirendet: a tárgyalások egyik leghevesebben vitatott pontja az, hogy a Belgiumban őrzött, befagyasztott orosz állami vagyonok felhasználhatók-e hitel fedezetére, és ezeket a hiteleket tovább lehet-e irányítani Ukrajnának a háborús erőfeszítések támogatására.

Pócza István beszámolója szerint a belga miniszterelnök, Bart De Wever – aki jobboldali kormányával nemrégiben került hatalomra – egyértelműen ellenáll az uniós javaslatnak, mivel szerinte az jogilag nem eléggé megalapozott.

A brüsszeli források szerint tárgyalások rendkívül feszültek: a felek „elképesztően gyűrik egymást” – fogalmazott Pócza, aki szerint a vita kimenetele bizonytalan. A brüsszeli csúcs kimenetele ugyanakkor nemcsak Ukrajna, hanem az egész európai biztonságpolitika jövőjét befolyásolhatja.

A brüsszeli csúcson részt vevő ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij személyesen szólalt fel csütörtök reggel, sürgetve a mielőbbi döntést. „Ukrajna jövőbeli tagja lesz az EU-nak, és ez a hitel nem csupán pénz, hanem elköteleződés a győzelem mellett” – fogalmazott Zelenszkij, aki hangsúlyozta, hogy a költségek nagy részét európai fegyverek vásárlására fordítanák.