Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Európai Tanács Belgium

Váratlan fordulat az EU-csúcson: ebből a városból biztos nem vártak ellenállást az uniós bürokraták (VIDEÓ)

2025. október 23. 17:05

Heves vita bontakozott ki az orosz vagyonokkal kapcsolatban.

2025. október 23. 17:05
null

Javában zajlik az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben, ahol a vezetők sorra veszik át a napirendet: a tárgyalások egyik leghevesebben vitatott pontja az, hogy a Belgiumban őrzött, befagyasztott orosz állami vagyonok felhasználhatók-e hitel fedezetére, és ezeket a hiteleket tovább lehet-e irányítani Ukrajnának a háborús erőfeszítések támogatására.

Pócza István beszámolója szerint a belga miniszterelnök, Bart De Wever – aki jobboldali kormányával nemrégiben került hatalomra – egyértelműen ellenáll az uniós javaslatnak, mivel szerinte az jogilag nem eléggé megalapozott. 

A brüsszeli források szerint tárgyalások rendkívül feszültek: a felek „elképesztően gyűrik egymást” – fogalmazott Pócza, aki szerint a vita kimenetele bizonytalan. A brüsszeli csúcs kimenetele ugyanakkor nemcsak Ukrajna, hanem az egész európai biztonságpolitika jövőjét befolyásolhatja.

A brüsszeli csúcson részt vevő ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij személyesen szólalt fel csütörtök reggel, sürgetve a mielőbbi döntést. „Ukrajna jövőbeli tagja lesz az EU-nak, és ez a hitel nem csupán pénz, hanem elköteleződés a győzelem mellett” – fogalmazott Zelenszkij, aki hangsúlyozta, hogy a költségek nagy részét európai fegyverek vásárlására fordítanák.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az az Európai Unió Tanácsa elfogadta az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. október 23. 17:57
Az orosz àllami vagyonok elkobzàsa ütközik a nemzetközi jogrendszerrel. Ezt nemcsak a belga kormány, hanem az olasz jogászok is igy látják. Orsi nem végzett jogot, ezért jön elő ilyen zseniális ötletekkel.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 23. 17:52
Mert már ezt is ellopták,félnek, hogy kiderül.
Válasz erre
0
0
Polly_neni
2025. október 23. 17:43
Elképesztő, hogy, mennyit szerepeltetik az ukrán diktátort EU-s rendezvényeken
Válasz erre
3
0
kbexxx
•••
2025. október 23. 17:30 Szerkesztve
Oroszvagyon ellopása, az megváltoztatná europa bank biztonságára vonatkozó bizalmat. Libia pénzének, kadhafi vagyonával., ,már megtették! Így még, csak nem is lenne, példa nélküli ! De most először ,tennék, az europai országok beleegyezésével , nyíltan, provokatív módon ,törvénytelenül. !
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!