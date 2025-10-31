Ft
10. 31.
péntek
Ukrajna Moldova Oroszország

Ukrajnai őrző-védő hadúr lett Moldova új miniszterelnöke

2025. október 31. 21:28

Alexandru Munteanu lett Moldova kormányfője: az ukrán sajtó most arról ír, hogy a politikus két évtizedig építette Ukrajna egyik legnagyobb biztonsági cégét.

2025. október 31. 21:28
null

Az ukrán Euromaidan hírportál az új moldáv miniszterelnök, Alexandru Munteanu ukrajnai előéletéről közölt cikket. Mint írták, Munteanu húsz éven át építette fel Ukrajna egyik legnagyobb biztonsági cégét.

Egy nemrégiben adott tévéinterjúban Munteanu mellékesen megemlítette, hogy két ukrán vállalkozása van. Az első egy higiéniai papírokat gyártó cég, a másikról nem beszélt részletesen – pedig az az érdekesebb.

Az ukrán források szerint a Munteanuhoz kapcsolódó cég a Venbest, 

Ukrajna egyik legnagyobb magánbiztonsági cége, 2500 fegyveres alkalmazottal, 566 járőrautóval és 20 régióban működő vállalattal. 

Ez az a fajta cég, amely tudja, mely épületek számítanak, hová mutatnak a kamerák, és ki fizet a védelemért.

Munteanu azt állítja, hogy hivatalosan már nem ő a tulajdonos. Az interjúban azonban elismeri, hogy továbbra is kontrollja van a cég fölött.

Moldova új miniszterelnöke tehát egy ukrán őrző-védő birodalom haszonélvezője

 – hangsúlyozza az ukrán portál.

Mint folytatják: a Venbest 15 éve stratégiai partnerként működik a Yavir-2000-rel, Ukrajna másik nagy magánbiztonsági cégével. Együtt 566 közös gyorsreagálású csoportot hoztak létre, 22 régióban koordinálják a műveleteket, és közösen hoznak üzleti döntéseket – ezt a saját, 2024-es Forbes Ukraine interjújukból idézik.

A Yavir-2000 éveket töltött több ezer orosz TRASSIR megfigyelőkamera telepítésével – amelyek az ukránok szerint közvetlenül moszkvai szerverekre továbbítottak felvételeket, ezek pedig az ukránok állítása szerint az orosz titkosszolgálathoz kapcsolódtak.

Az ukrán hatóságok csak a 2022. februári invázió után blokkolták a felvételek Moszkvába továbbítását.

Munteanu üzleti partnerei pedig a korábbi elnök Viktor Janukovics kormányának emberei voltak az ukrán lap szerint.

Az Euromaidan hírportál úgy kommentálja Munteanu múltját és jelenét:

„Ő nem valami orosz kém vagy főgonosz, hanem a legnagyobb bennfentes – valaki, aki két évtizedet töltött azzal, hogy pontosan megtanulja, hogyan működik Ukrajna, hol sebezhető, és hogyan lehet kihasználni a gyengeségeket. Nagy üzleti ügyleteket közvetített. Pénzt mozgatott át a határokon. Azonosította, mely tisztviselőket lehet megvesztegetni, és mely intézményeket lehet befolyásolni. Kiépített egy hálózatot, amely a kijevi tanácstermektől a moldovai minisztériumokig, és ki tudja, még hová terjed. Most képzeljük el, hogy ezt a tudást átadjuk egy olyan ország miniszterelnökének, amelynek 1200 km-es határa van Ukrajnával, saját orosz szeparatista problémája van, és a kelet-nyugati hatalmi játszmák kereszteződésében áll.”

Hozzátették:

Moldova épp most adta át a kormányát egy olyan embernek, aki pontosan tudja, hol a leggyengébb Ukrajna. 

A nyugati reformok nyelvét beszéli, miközben egyik kezével egy biztonsági birodalmat, a másikkal pedig a volt szovjet térséget átszelő hálózatokat tart működésben.”

 

Fotón: Alexandru Munteanu (Elena COVALENCO / AFP)

 

