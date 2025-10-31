Ukrajnai őrző-védő hadúr lett Moldova új miniszterelnöke

Az ukrán Euromaidan hírportál az új moldáv miniszterelnök, Alexandru Munteanu ukrajnai előéletéről közölt cikket. Mint írták, Munteanu húsz éven át építette fel Ukrajna egyik legnagyobb biztonsági cégét.

Egy nemrégiben adott tévéinterjúban Munteanu mellékesen megemlítette, hogy két ukrán vállalkozása van. Az első egy higiéniai papírokat gyártó cég, a másikról nem beszélt részletesen – pedig az az érdekesebb.

Az ukrán források szerint a Munteanuhoz kapcsolódó cég a Venbest,

Ukrajna egyik legnagyobb magánbiztonsági cége, 2500 fegyveres alkalmazottal, 566 járőrautóval és 20 régióban működő vállalattal.

Ez az a fajta cég, amely tudja, mely épületek számítanak, hová mutatnak a kamerák, és ki fizet a védelemért.