front Ukrajna orosz-ukrán háború

Ukrajna tehetetlen: újabb frontszakaszokon tör előre az orosz hadsereg

2025. október 24. 17:50

Nem lehet látni sehol a nagy és fontos ukrán győzelem jeleit.

2025. október 24. 17:50
null

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Prominy és Dronivka községet a donyecki régióban, valamint a Harkiv megyei Bolohivka és a Dnyipropetrovszk megyei Mozolevszke (korábban: Persotravnevoje) települést az utóbbi egy napban – közölte pénteken a moszkvai védelmi tárca. A tárca szerint az orosz haderő egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire – közölre pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” válaszul indították.

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el.

A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Szu-27-es repülőgépet, 16 harckocsit és 85 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai HIMARS sorozatvető-indítóállást, 18 irányított légibombát, négy manőverező robotrepülőgépet, 18 HIMARS-rakétát, továbbá 1441 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a belgorodi régiót és a Moszkva melletti Krasznogorszkot az elmúlt két napban ért dróncsapások miatt. Az első helyszínen 21, a másodikon öt civil sebesült meg. Luhanszkban a kórházban belehalt sérüléseibe egy férfi, aki csütörtökön a feleségével együtt bombarobbanásban megsebesült. A történteket az SZK terrorcselekménynek minősítette.

(MTI)

Nyitókép forrása:  Andrey BORODULIN / AFP

***

 

orokkuruc-2
2025. október 24. 20:34
"Zelenszkij állandóan európai úton" .. Hátha egyszer nem tűnik fel , ha ott marad valahol ;-)
Intel
2025. október 24. 19:53 Szerkesztve
Ez egy nagyon rossz cikk. Semmi lényegeset nem mond viszont a sok lényegtelennel elfedi a lényeget. A donyecki régió nyugati felén fekvő erődített terület több települést foglal magába (Pokrovszk, Szlovjansz, Kupjanszk stb.). Ez a védvonal (meg Bahmut és Avdiivka) lett volna hivatott visszatartani az ellenséget. Nos a valódi hír az, hogy az oroszok az egészet elfoglalták 90%-ban és rövidesen teljesen. Ez ukrán hír. Hogy utána mi lesz azt jobb nem találgatni...
hexahelicene
2025. október 24. 19:37
Már 1600 katona/nap az ukrán veszteség a front teljes szakaszán. Az havi 48000. Ennyit nem tudnak kényszermozgósítani. Össze fog omlani az ukrán front - a kérdés mikor.
nempolitizalok-0
2025. október 24. 19:32
Kiev már nincs messze.
