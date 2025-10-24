Ukrajna tehetetlen: újabb frontszakaszokon tör előre az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta Prominy és Dronivka községet a donyecki régióban, valamint a Harkiv megyei Bolohivka és a Dnyipropetrovszk megyei Mozolevszke (korábban: Persotravnevoje) települést az utóbbi egy napban – közölte pénteken a moszkvai védelmi tárca. A tárca szerint az orosz haderő egy tömeges és hat csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire – közölre pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni „terrortámadásokra” válaszul indították.

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők az október 18. és 24. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen tíz települést foglaltak el.

A „különleges hadművelet” övezetében a jelentés szerint mintegy 9500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy Szu-27-es repülőgépet, 16 harckocsit és 85 egyéb páncélozott harcjárművet, egy amerikai HIMARS sorozatvető-indítóállást, 18 irányított légibombát, négy manőverező robotrepülőgépet, 18 HIMARS-rakétát, továbbá 1441 repülőgép típusú drónt.