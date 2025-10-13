Ft
Robert Fico Lengyelország Magyarország Andrej Babis Varsó szövetséges V4

Új korszak kezdődött Európában: Magyarország kulcsszerepben, Lengyelország elszigetelődött

2025. október 13. 11:39

A cseh választások következményeképpen erős magyar-cseh-szlovák szövetség alakulhat a V4-ek között, miközben Varsó és Donald Tusk egyre inkább elszigetelődik háborúpárti politikája miatt.

2025. október 13. 11:39
null

A cseh választásokon Andrej Babis pártja, az ANO visszatért a hatalomba, ami jelentős változást hoz Közép-Európa politikai térképén – írja a Sieci.

A cikk azt állítja, hogy

az új helyzetben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő személyében Babisnak közeli szövetségesei lettek a V4-ben, miközben Varsó egyre inkább elszigetelődik.

Babis az első sajtótájékoztatóinak egyikén már bejelentette: Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Aleksander Kalka

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

auditorium
2025. október 13. 12:32
Tegnap láthattuk a nemzetközi hiradásokban, hogy Lengyelországban a PIS hatalmas tűntetést rendezett tuskóék ellen. Rájöttek, Tus. azért nyert, mert abortuszpárti politikája tetszett sok lánynak, asszonynak. Nem szabad elfelejteni, a nők mindenütt többségben vannak. Most, h. egyre inkább érintett Lengyelország az AKTIV háborúzó szerepben az oroszokkkal szemben és területén több mint egy millió menekült ukrán él, akik inkább maradnának..., most már bánhatja, h. felrúgta a V-4-eket, távol maradt - tiltakozásul - a hagyományos márc.15-iki bp-i baráti látogatástól. Kezdi észrevenni, h. nem előnyös Lengyelországnak amit tesz és hiába gazsulál Ursulának, mert ő teljesiti a rábizott feladatot, akkor is ha Európa tönkremegy bele.
szantofer
•••
2025. október 13. 12:10 Szerkesztve
V4-ek? Egy elvi szövetség, pillanatnyi érdekek alapján. Soha nem jutottak egyről a kettőre, mert minden gyakorlati próbálkozásukat fölülírta a négyféle nemzeti érdek. Talán ha a rendszerváltások környékén létrehoznak valami hasonlót mint a Benelux Államok, az mára nagyot szólhatott volna ha jól csinálják. De ehhez olyan alapvető dolgokat kellett volna tisztába tenni, mint a Benes dekrétumok, az oroszokhoz fűződő viszony, és egyebek. Meg hát mind a négynek le kellett volna faragni egy jó nagy adagot a nemzeti öntudatból, mert az úgy nem megy, hogy gyere szlovák testvér borulj a keblemre, de közben ne felejtsd el hogy a Felvidék az magyar föld. Az EU-n belül meg amúgy sincs már ennek semmi értelme. Ilyen szövetséget egyes ügyek mellé állva bármikor, bárkivel lehet kötni az EU-ban, ha abban a kérdésben megegyeznek az érdekek. .
molga8
2025. október 13. 11:57
😂😂😂 Tusktól kérdezném, milyen érzés sátánistának lenni úgy, hogy nem is tudsz róla? Vagy tudsz? Gondolom Charlie Kirk halála után jókat kacarásztál, mi? Esetleg fel is állt egy kicsit, hm? Évtizedek óta gyilkoljátok a természetességet, a normalitást. Helyette idolizáljátok az abnormalitást, a devianciákat. Pride-mi? A halálkultuszt imádod, az életkultuszt meg szélsőséges, rasszista, fasiszta gyűlöletbeszédnek kiáltottátok ki. Férgek. A liberalizmusnak vége van. Tudjuk, hogy az maga a sátánizmus. CK halála után kimutattátok a fogatok fehérjét, ti békegalambok, ti! A liberális (aka globalista, aka woke, aka progresszív, aka baloldali stb) embernél gonoszabb, pusztítóbb lény még nem élt a földön. Már statisztika van róla, hogy a baloldaliak nagy része mentálisan beteg. Mert a liberalizmus egy sátáni ideológia, ami beteggé teszi az embert. Szóval nektek lefőtt a kávé. Mentek a történelem széméttelepére. Helyette éljen a patrióta konzervatizmus, A NORMALITÁS!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!