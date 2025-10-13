Új korszak kezdődött Európában: Magyarország kulcsszerepben, Lengyelország elszigetelődött

Andrej Babis bejelentette: Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának
„Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának” – szögezte le az ANO elnöke.
A cseh választások következményeképpen erős magyar-cseh-szlovák szövetség alakulhat a V4-ek között, miközben Varsó és Donald Tusk egyre inkább elszigetelődik háborúpárti politikája miatt.
A cseh választásokon Andrej Babis pártja, az ANO visszatért a hatalomba, ami jelentős változást hoz Közép-Európa politikai térképén – írja a Sieci.
A cikk azt állítja, hogy
az új helyzetben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő személyében Babisnak közeli szövetségesei lettek a V4-ben, miközben Varsó egyre inkább elszigetelődik.
Babis az első sajtótájékoztatóinak egyikén már bejelentette: Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre.
Ezt is ajánljuk a témában
„Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának” – szögezte le az ANO elnöke.
Nyitókép: AFP/Aleksander Kalka
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.