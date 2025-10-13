Új korszak kezdődött Európában: Magyarország kulcsszerepben, Lengyelország elszigetelődött

A cseh választásokon Andrej Babis pártja, az ANO visszatért a hatalomba, ami jelentős változást hoz Közép-Európa politikai térképén – írja a Sieci.

A cikk azt állítja, hogy

az új helyzetben Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő személyében Babisnak közeli szövetségesei lettek a V4-ben, miközben Varsó egyre inkább elszigetelődik.

Babis az első sajtótájékoztatóinak egyikén már bejelentette: Csehország az állami költségvetésből már nem ad pénzt Ukrajnának fegyverekre.