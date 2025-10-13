Ft
Abdel-Fattáh esz-Szísz Donald Trump Recep Tayyip Erdogan Orbán Viktor

„Trump elnök megcsinálta!” – Orbán Viktor is megszólalt a tűzszüneti megállapodás aláírása után

2025. október 13. 20:29

A kormányfő szerint itt az ideje, hogy Európa is kövesse az amerikai elnök példáját.

2025. október 13. 20:29
„A fegyverek elhallgattak, a túszok szabadok, a Közel-Keleten rég nem látott béke honol. Trump elnök megcsinálta!” – fogalmazott közösségi oldalán a magyar miniszterelnök, miután hétfőn Sarm es-Sejkben Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír aláírták a a gázai tűzszüneti megállapodást. 

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, 

ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.

„Most Európán a sor. Trump elnök sikere azt bizonyítja, a tárgyalásokat sosem szabad feladni. Ha nincs tárgyalás, nincs béke. Ideje, hogy mi, európaiak is kövessük Trump elnök példáját!” – írta bejegyzésében a magyar kormányfő.

Nyitókép: Facebook

