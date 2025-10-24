Tragédia Indiában: motorbicikli ment egy busznak – rengetegen meghaltak

Feketekrónika: ezek voltak az elmúlt harminc év legsúlyosabb buszbalesetei
A Totalcar összeállításából kiderült, hogy a legtöbb tragédia a vasúti átjáróknál történt. A balesetek elítéltjei között volt buszvezető, mozdonyvezető és bakter is.
Felrobbant a busz üzemanyagtartálya – de a baleset körülményei így is egészen elképesztőek.
Legalább 20 ember halt meg Dél-Indiában, miután egy busz kigyulladt egy motorkerékpárral való ütközés után – közölte a helyi rendőrség a DW szerint. Az incidens péntek kora reggel történt Kurnool közelében, Andhra Pradesh állam déli részén.
„Tizenegy holttestet azonosítottak, kilencet még nem sikerült azonosítani” – mondta Vikrant Patil, a helyi rendőrség tisztviselője. „Néhány holttest súlyosan elszenesedett.”
A rendőrség szerint a motorkerékpár hátulról belehajtott a buszba és beszorult az üzemanyagtartály alá, ami robbanást váltott ki, és lángokba borította a járművet.
„Ahogy a füst terjedni kezdett, a sofőr megállította a buszt, és megpróbálta eloltani a tüzet egy tűzoltó készülékkel, de a tűz olyan erős volt, hogy nem tudta megfékezni” – mondta Patil.
Tizennyolc utas menekült el, néhányan ablakok betörésével, de sokan aludtak, amikor a tűz kitört. A rendőrség azt is gyanítja, hogy egy beszorult ajtó okozhatta a magas halálesetek számát.
Ez a második halálos busztűz Indiában az elmúlt hetekben. A Kurnool-incidens kevesebb mint két héttel azután történt, hogy 19 ember halt meg a nyugati sivatagi Rádzsasztán államban, amikor egy magánbusz kigyulladt.
A pénteki balesetre reagálva Rahul Gandhi, a kongresszus vezetője azt mondta,
hogy az „komoly kérdéseket vet fel” az indiai tömegközlekedési rendszer biztonságával kapcsolatban.
„Az utasok biztonsága a legfontosabb prioritás, és a járművek karbantartásáért való felelősség mellett elengedhetetlen az elszámoltathatóság biztosítása ezekért az esetekért” – írta Gandhi az X-en.
A hatóságok vizsgálatot indítottak az esettel kapcsolatban.
Narendra Modi miniszterelnök is részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Bejelentette, hogy az elhunytak családjainak 200 000 indiai rúpiát (2280 dollárt vagy 1964 eurót), a sérülteknek pedig 50 000 rúpiát (563 dollárt) fizetnek kártérítésként.
Nyitókép: videórészlet