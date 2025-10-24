Tragédia Indiában: motorbicikli ment egy busznak – rengetegen meghaltak

Legalább 20 ember halt meg Dél-Indiában, miután egy busz kigyulladt egy motorkerékpárral való ütközés után – közölte a helyi rendőrség a DW szerint. Az incidens péntek kora reggel történt Kurnool közelében, Andhra Pradesh állam déli részén.

„Tizenegy holttestet azonosítottak, kilencet még nem sikerült azonosítani” – mondta Vikrant Patil, a helyi rendőrség tisztviselője. „Néhány holttest súlyosan elszenesedett.”

A rendőrség szerint a motorkerékpár hátulról belehajtott a buszba és beszorult az üzemanyagtartály alá, ami robbanást váltott ki, és lángokba borította a járművet.

„Ahogy a füst terjedni kezdett, a sofőr megállította a buszt, és megpróbálta eloltani a tüzet egy tűzoltó készülékkel, de a tűz olyan erős volt, hogy nem tudta megfékezni” – mondta Patil.

Tizennyolc utas menekült el, néhányan ablakok betörésével, de sokan aludtak, amikor a tűz kitört. A rendőrség azt is gyanítja, hogy egy beszorult ajtó okozhatta a magas halálesetek számát.