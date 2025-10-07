Szijjártó: Európa háborús lázban ég, mi a türk országokkal építünk energiabiztonságot

A türk országok kulcsszerepet játszanak a magyar diverzifikációs erőfeszítések sikerében, hazánk ezért az együttműködés további fejlesztésében érdekelt – jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Gebelében.

A tárcavezető a Türk Államok Szövetségének (TÁSZ) külügyminiszteri ülésén rámutatott, hogy

több türk ország is kulcsszerepet játszik a magyar diverzifikációs erőfeszítések sikerében,

és arra emlékeztetett, hogy Magyarország mostanra Törökországból is importál földgázt, miközben a Török Áramlat vezeték nélkül egyáltalán nem is lenne lehetséges az ellátás, hiszen Ukrajna beszüntette az orosz tranzitot.

Kitért arra is, hogy Magyarország idén csaknem 600 ezer tonna nyersolajat vásárol Kazahsztántól, ami a teljes ellátás nyolc százalékát teszi ki, illetve tudatta, hogy a Mol és az MVM a legjelentősebb földgáz- és kőolajmezőkben vált résztulajdonossá Azerbajdzsánban. Szavai szerint utóbbi egészen új dimenziót jelent, miután hazánk így már eladóként is megjelent a nemzetközi energiapiacon, és jelenleg is folynak tárgyalások újabb részesedések megszerzéséről.