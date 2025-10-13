Ft
10. 13.
hétfő
AUR Románok Egyesüléséért Szövetség Vasile Dâncu Orbán Viktor Románia

Romániában úgy tudják, itt a harmadik bécsi döntés – káosz uralkodik Orbán Viktor videója után

2025. október 13. 20:04

Neves szociáldemokrata politikus igyekszik tisztázni a helyzetet.

2025. október 13. 20:04
null

Nagy vihart kavart Romániában Orbán Viktor videója, melyen a kolozsvári Rhédey kávézóban a Nem megyünk mi innen el című dalt énekli.

„Nemzeti tragédia, vészjósló szalagcímek, felajzott hangulatú talk show-k. Mintha a »harmadik« bécsi döntést írták volna alá” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Vasile Dâncu szociáldemokrata EP-képviselő,

utalva a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az ország legnépszerűbb pártja politikusainak hisztériájára, melyet a videó váltott ki. A bejegyzést a kolozsvári Szabadság szemlézte.

Ezt is ajánljuk a témában

„Nyugodjunk már meg! Miért borul el az agyunk, ha a magyarokat énekelni halljuk? Tudatában vagyunk annak, hogy mennyire „szelektív” ez a felháborodás? Ha ugyanis a mi muzsikusaink dalolnák: »Románok vagyunk, örök urai ennek a földnek«, akkor dagadunk a büszkeségtől. Ha viszont az övék húzza, akkor az a román nemzet elleni összeesküvés!” – írja Dâncu.

Az EP-képviselő úgy látja, hogy „még vicces is a dolog”, hiszen az ének nem azt üzeni, hogy a magyarok voltak Erdélyben előbb, sőt „úgy is értelmezhető: bár később jöttek, de jól beilleszkedtek és nem kívánkoznak el”. A döntően AUR-szavazó román diaszpórára irányuló fricskában megjegyezte: 

Mi, románok vagyunk azok, akik megyünk. Több millióan. Olaszországba, Spanyolországba, Németországba.

Ha ez így megy tovább, nem maradnak idehaza, csak a nyugdíjasok, a kóbor kutyák és a hazájukhoz lojális nemzeti kisebbségek.”

Dâncu jelzi: „Legyünk hálásak. Legalább a magyarok tartják még a frontot. Mert valakinek meg kell művelnie a földet, javítani kell az utakat, befizetni az adót.” Sorait zárva úgy fogalmazott: „Lehet, nem is volt a dal mögött semmilyen politikai üzenet.

Lehet, csak egy baráti összejövetel volt. Borral, töltött káposztával, és honvággyal.

Lehet, a pincérnek szólt: »addig nem megyünk el, amíg nem hozza végre a desszertet«. De mi, románok résen vagyunk! Ahogy felcsendül egy refrén, rögtön élünk a nemzeti egység elleni merénylet gyanújával.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

ipolypart2
2025. október 13. 21:55
Nyugalom. Össze fog nőni, ami összetartozik. Sokan vannak már, akik belátják, talán még gazdaságilag alá is tudják támasztani, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia szétbarmolásával mindenki rosszabbul járt. A Cseh és Szlovák államokkal tovább darabolódott, gyengült a térség. A józanodás megindult.
survivor
2025. október 13. 21:16
akitlosz ne marhaskodj ! MIVEL szerzi vissza ? NATOval ?🤪🤪
survivor
2025. október 13. 21:16
akitlosz ne marhaskodj ! MIVEL szerzi vissza ? NATOval ?🤪🤪
survivor
2025. október 13. 21:13
Ha Puty nekünk adná EszakErdelyt... Mit kezdenenk vele ? Átmennének a cigók ?
