Romániában úgy tudják, itt a harmadik bécsi döntés – káosz uralkodik Orbán Viktor videója után

Az EP-képviselő úgy látja, hogy „még vicces is a dolog”, hiszen az ének nem azt üzeni, hogy a magyarok voltak Erdélyben előbb, sőt „úgy is értelmezhető: bár később jöttek, de jól beilleszkedtek és nem kívánkoznak el”. A döntően AUR-szavazó román diaszpórára irányuló fricskában megjegyezte:

Mi, románok vagyunk azok, akik megyünk. Több millióan. Olaszországba, Spanyolországba, Németországba.

Ha ez így megy tovább, nem maradnak idehaza, csak a nyugdíjasok, a kóbor kutyák és a hazájukhoz lojális nemzeti kisebbségek.”

Dâncu jelzi: „Legyünk hálásak. Legalább a magyarok tartják még a frontot. Mert valakinek meg kell művelnie a földet, javítani kell az utakat, befizetni az adót.” Sorait zárva úgy fogalmazott: „Lehet, nem is volt a dal mögött semmilyen politikai üzenet.